第1代Apple Pencil配iPad 10不能充電 蘋果推這「信仰之物」你買嗎？
蘋果昨（18）日突襲在官網推出M2版iPad Pro、iPad 10及Apple TV 4K，其中iPad 10將接孔從Lightning改為Type-C，也正式宣告全新iPad系列全面改用Type-C接頭，但iPad 10只能搭配第1代Apple Pencil，卻引發了「不能充電」的危機，蘋果解決的方法是「再出新產品」，再次挑戰果粉信仰，被網友罵翻「根本賺爛了」。
以舊款iPad 9為例，iPad 9為Lightning接孔，可搭配第1代Apple Pencil使用，而第1代Apple Pencil也是屬於Lightning接頭，因此若想為第1代Apple Pencil的話，需將筆頭上的筆套拆卸後插進iPad 9的接孔。
不過iPad 10已改成Type-C接孔，第1代Apple Pencil該怎麼充電呢？蘋果直接動腦筋在新產品上，推出定價290元的「USB-C對Apple Pencil轉接器」，要讓你從第1代Apple Pencil接到這顆轉接器後，透過iPad 10內附的Type-C對Type-C線材接到轉接器的另一頭，最後再將Type-C這條線的另一側接到iPad 10的接孔就能開始充電，大費周章的過程引起網友熱議。
PTT網友對於蘋果竟出了第1代Apple Pencil充電用的轉接器感到不可思議，表示「賺爛了賺爛了」、「iPhone還要堅持到什麼時候呢」、「這東西笑爛」、「還不能裸插，要一條C2C（Type-C to Type-C）的線。」、「順便再賣你一條線（計畫通）」、「一代筆早該淘汰了吧」，還有人酸這款產品竟然只要290元，似乎跟之前蘋果的高價訂價策略不同，直呼「290太便宜了吧，怕怕的。」
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