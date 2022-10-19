快訊

全球化逆轉已成形 曾是最大受益者的台灣陷入兩難

蘋果沒說的事…舊iPad系列不降價反「漲爆」 果粉怒：晚買被割韭菜

18次申請假釋遭拒！「惡龍」張錫銘提行政訴訟 台南地院駁回

第1代Apple Pencil配iPad 10不能充電 蘋果推這「信仰之物」你買嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
iPad 10搭配第1代Apple Pencil，引發了第1代Apple Pencil「不能充電」的危機。（翻攝自蘋果官網）
iPad 10搭配第1代Apple Pencil，引發了第1代Apple Pencil「不能充電」的危機。（翻攝自蘋果官網）

蘋果昨（18）日突襲在官網推出M2版iPad Pro、iPad 10及Apple TV 4K，其中iPad 10將接孔從Lightning改為Type-C，也正式宣告全新iPad系列全面改用Type-C接頭，但iPad 10只能搭配第1代Apple Pencil，卻引發了「不能充電」的危機，蘋果解決的方法是「再出新產品」，再次挑戰果粉信仰，被網友罵翻「根本賺爛了」。

以舊款iPad 9為例，iPad 9為Lightning接孔，可搭配第1代Apple Pencil使用，而第1代Apple Pencil也是屬於Lightning接頭，因此若想為第1代Apple Pencil的話，需將筆頭上的筆套拆卸後插進iPad 9的接孔。

以iPad 9為例，把第1代Apple Pencil筆頭上的筆套拆卸後，就可以插進iPad的Lightning接孔充電。（翻攝自9to5mac）
以iPad 9為例，把第1代Apple Pencil筆頭上的筆套拆卸後，就可以插進iPad的Lightning接孔充電。（翻攝自9to5mac

不過iPad 10已改成Type-C接孔，第1代Apple Pencil該怎麼充電呢？蘋果直接動腦筋在新產品上，推出定價290元的「USB-C對Apple Pencil轉接器」，要讓你從第1代Apple Pencil接到這顆轉接器後，透過iPad 10內附的Type-C對Type-C線材接到轉接器的另一頭，最後再將Type-C這條線的另一側接到iPad 10的接孔就能開始充電，大費周章的過程引起網友熱議。

蘋果解決第1代Apple Pencil「不能充電」的危機，推出了「USB-C對Apple Pencil轉接器」，要讓你透過此轉接器再接到iPad 10上，被網友罵翻。（翻攝自蘋果官網）
蘋果解決第1代Apple Pencil「不能充電」的危機，推出了「USB-C對Apple Pencil轉接器」，要讓你透過此轉接器再接到iPad 10上，被網友罵翻。（翻攝自蘋果官網）

PTT網友對於蘋果竟出了第1代Apple Pencil充電用的轉接器感到不可思議，表示「賺爛了賺爛了」、「iPhone還要堅持到什麼時候呢」、「這東西笑爛」、「還不能裸插，要一條C2C（Type-C to Type-C）的線。」、「順便再賣你一條線（計畫通）」、「一代筆早該淘汰了吧」，還有人酸這款產品竟然只要290元，似乎跟之前蘋果的高價訂價策略不同，直呼「290太便宜了吧，怕怕的。」

想為第1代Apple Pencil充電的方法，需先將筆頭上的筆套拆卸後插進Lightning的接孔，或是額外購買轉接器插進Type-C接孔。（翻攝自蘋果官網）
想為第1代Apple Pencil充電的方法，需先將筆頭上的筆套拆卸後插進Lightning的接孔，或是額外購買轉接器插進Type-C接孔。（翻攝自蘋果官網）

信仰 PTT

延伸閱讀

蘋果突襲新品整理／M2版iPad Pro漲3000元、iPad 10掰了祖傳Home鍵、Apple TV 4K更便宜

蘋果沒說的事…1圖看舊iPad系列也「漲爆」！最高貴了7650元 果粉怒：晚買被割韭菜

超實用！為蘋果iOS 16鎖定畫面孵出6服務 Google推出地圖、搜尋小工具

男見「十年定律」好奇智慧型手機之後科技停滯了？ 釣一票鄉民看好1發明

相關新聞

蘋果沒說的事…1圖看舊iPad系列也「漲爆」！最高貴了7650元 果粉怒：晚買被割韭菜

蘋果在昨（18）日無預警推出M2版iPad Pro、iPad 10及Apple TV 4K等新品，除了Apple TV 4K容量加大、晶片升級、價格親民成為高CP值產品外，其餘2款與舊代相比皆「漲好漲滿」，頂級規格竟然貴了7650元。不僅如此，蘋果還有「沒說的事」，其他舊款iPad系列也悄悄漲價，讓果粉相當不滿。

第1代Apple Pencil配iPad 10不能充電 蘋果推這「信仰之物」你買嗎？

蘋果昨（18）日突襲在官網推出M2版iPad Pro、iPad 10及Apple TV 4K，其中iPad 10將接孔從Lightning改為Type-C，也正式宣告全新iPad系列全面改用Type-C接頭，但iPad 10只能搭配第1代Apple Pencil，卻引發了「不能充電」的危機，蘋果解決的方法是「再出新產品」，再次挑戰果粉信仰，被網友罵翻「根本賺爛了」。

身價翻65倍！2007年初代iPhone未開封拍賣 成交價達124萬元

美國拍賣行LCG（倫敦資本集團）17日拍賣一款於2007年發售、全新外拆封的初代iPhone，最終以高達3.9萬美元（約...

蘋果突襲新品整理／M2版iPad Pro漲3000元、iPad 10掰了祖傳Home鍵、Apple TV 4K更便宜

新款iPad Pro、iPad 10真的登場了！有網友18日晚間發現蘋果（Apple）官網的商店（Apple Store）突然跳出「稍待片刻」之訊息，沒想到隨後「新品連環出」，除了M2版iPad Pro、入門款第10代iPad外，還有Apple TV 4K，令不少果粉興奮不已！

聯想秀卷軸式螢幕概念筆電及手機 將成未來新手機趨勢？

在此次聯想Tedch World 2022活動中，聯想分別展示採用卷軸式螢幕設計的概念筆電及手機，同時也強調以旗下技術對應結合虛實、混合辦公模式的新生活型態，更再次重申將於2050年實現零碳排放目標。

搭載M2晶片的超強大iPad Pro登場 可拍ProRes影片 搭懸浮Apple Pencil超流暢

不讓你的荷包有喘息的機會，蘋果執行長Tim Cook稍早在Twitter上發布了一則展現眾多強大功能特色，五彩繽紛讓人目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。