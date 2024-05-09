溫班亞馬恐怖新人賽季 這還只是剛開始！

馬刺隊在2023年選秀會，有14%的機率拿到狀元籤，跟活塞和火箭隊一樣，結果活塞只抽中第五，火箭隊第四。當NBA宣布第二名被黃蜂隊拿走時，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）笑了，又哭了，因為他知道他會去一個最適合他的球隊，在這邊他可以跟隨學長羅賓森（David Robinson）和鄧肯（Tim Duncan）的腳步，朝向登頂之路邁進。

馬刺隊也早在全世界關注斑馬之前，就發現這位獨角獸。馬刺大總管布佛德能清楚回憶起他在何時第一次親眼看到溫班亞瑪：「2019年5月14號，他那時才15歲，整個體育館都沒有人，好像不在巴黎，總之是法國。」當時馬刺國際球探克里帕（Claudio Crippa）一通電話，讓布佛德飛越整個大西洋，先到巴黎，再開很久的車，去看Nanterre 92隊的比賽。

那時溫班亞瑪還沒長到7呎4吋，『只』有6呎11吋的他比現在還瘦很多，五年前的那刻，布佛德仍然歷歷在目：「他技巧的水準真是誇張。他打球一點都不像一個已經有6呎11吋的國三生，他能投外線，抓下籃板後直接衝到對面上籃，我從沒看過這種小朋友。」

他的話可信度無庸置疑，因為這人拿過兩次年度最佳制服組獎，還曾在吉諾比利僅15歲時（怎麼又是15歲？），還默默無名時就飛到南美洲去觀察這位名人堂選手。當年的吉諾比利有多無名？在1999年選秀會時，時任NBA副主席的索普（Ron Thorpe）在宣布馬刺在第57順位選走Manu時，他的發音是：『Gee-no-BEE-lee』。這一幕被索普後來認為是他籃球生涯最糗時刻之一。

當我們球迷們都覺得溫班亞瑪已經超越預期時，對他要求最高的反而是他自己：「我一點都不這麼想，」斑馬自己這樣說，「就算是如此，我也不能這樣想，因為我每天都要把我逼得更緊、做到更多、打破更多紀錄、拿下更多勝利。隔天我都會警惕自己，我還不行，還要更努力。」

溫班亞瑪新人球季精彩動作剪輯 影片來源：馬刺 YouTube官方頻道

但這樣還不行？這個菜鳥球季，溫班亞瑪交出了歷史上沒人辦到的成績，幾乎族繁不及備載，我們就挑幾個來說：

☆他是史上第一位單季1500分、700籃板、250助攻、250火鍋、100顆三分球的人 ★也是史上第一個在新人王和年度防守球員都票選前三的人（第一和第二），最接近的是鄧肯，在拿新人王的球季，在年度防守球員票選也排第五 ☆史上第二個新人能在聯盟當火鍋王，第一個是7呎7吋的波爾（Manute Bol） ★他的火鍋數＋抄截數（254+88=342）比第四度拿到防守球員獎的戈貝爾（162+52=214）還多，而且溫班亞瑪還少打五場 ☆3月30號對上尼克，他成為繼歐尼爾（92/93）後，第二個繳出40分20籃板的菜鳥。當然，他是史上最年輕完成40/20的人 ★4月3號以五分差輸給金塊的比賽，溫班亞瑪的數據是23分/15籃板/8助攻/9火鍋，差一點點成為大四囍俱樂部的第五個成員（Nate Thurmond、羅賓森、Alvin Robertson，唯一一位不是靠火鍋，而是靠抄截，還有Olajuwon） ☆他今年的平均成績是21.4分，10.6籃板和3.6火鍋（不過NBA遲至1973/74賽季才開始統計火鍋），是史上第四個平均20/10/3的新人，前三位羅賓森、歐尼爾和莫寧都已經進了名人堂。如果你再把他的3.9助攻也算進去，NBA歷史上只出現過兩次20/10/3/3的球季，兩次都是由天鉤賈霸所完成 ★還有，年度最佳防守球員是由媒體票選，但運動家網站對NBA球員做了一份匿名調查，球員們心目中的得獎者是溫班亞瑪

如果只看數字太冰冷，我帶你回頭看幾個斑馬本季的hilights。（因為版權問題，我就不附連結了，大家自行用關鍵字上網搜尋，很好找）

這球他用了一招傳奇球員God Shammgod的招牌動作，晃過灰熊中鋒Trey Jemison，然後緊接一個大轉身，最後用左手finger roll擺進。這是一個七呎四長人的動作。

擷圖自比賽畫面

還有，這招Shammgod，斑馬也對戈貝爾用過。

馬刺雖然最後戰績在西區倒數第二，但他們曾在3月1號以132比118打敗西區龍頭雷霆隊。溫班亞瑪打滿第四節，先投進一個關鍵三分，回頭封下七呎的霍姆葛倫的18呎跳投，還直接變籃板。這對一時瑜亮未來還有很多對戰機會的。

溫班亞瑪與霍姆葛倫的對決，會是未來幾年NBA的精彩大戲！YouTube 馬刺官方頻道

這只是一個剛滿20歲的菜鳥，在第一個NBA球季，就已經讓我們下巴掉滿地。再給他兩年時間，讓他多練出40磅肌肉，以他的求勝意志和自我砥礪，我們可能真不知道他的天花板在哪裡。美國已經有部分媒體開始預言，溫班亞瑪會成為吸票機，吸引其他明星球員帶槍投靠馬刺。很明顯地，他已經以獨角獸的身份，開始攪動NBA的骨牌了。