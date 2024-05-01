中職／改變球來就打習性 曾頌恩脫胎換骨成打擊王

中華職棒新的球季開始一個月，統一7-ELEVEn獅展現超強戰力，勝率超過7成一枝獨秀，其他五隊則顯得黯淡。不過雖說如此，相較於以往開季時，常有單隊全面佔領個人排行榜，目前獅子軍僅有林安可在全壘打、打點及古林睿煬在防禦率大幅領先外，其餘各榜單都呈現拉鋸戰，還有多項是由其他隊球員暫居第一。

繼去年梁家榮10年有成後，打擊排行榜今年再度出現新面孔，目前由黃衫軍的曾頌恩暫居第一。除了打擊率外，他在安打數、全壘打、打點、壘打數等各項成績都是名列前茅。即使後續賽程還很長，但他從替補球員轉變成球隊三個開季場場先發的球員之一，全壘打更已超越過去生涯累計，頗有破繭而出的意味。

曾是亞洲少棒錦標賽國手的曾頌恩，國中就是球隊主砲，然而升上高中後，因為主練投手，一直沒有突出表現。雖然在高二就回去練野手，但平鎮高中人才濟濟，讓他苦無發揮機會，因此在高三轉學玉里高中，開始逐漸嶄露頭角。因為經歷高中的低潮，他先選擇進入台東大學打球，還沒有預期有進軍職棒的能力。

有實力的球員總是會被看見，2019年3月底，棒協為遴選中華培訓隊舉辦7場業餘明星對抗賽，由甲組球隊及大學成棒隊挑選菁英，各組成一隊比賽。這年的大學明星隊，許多球員都嶄露頭角，並且在該年度投入中職選秀，包含蘇俊璋、魏碩成、辛元旭、江國豪、李凱威等人，而曾頌恩雖未入選當年的荷蘭港口盃國手，但已被球探相中，並說服他參加選秀。

當時曾頌恩的評價是具有本土打者罕見的Power，火力驚人且實力不輸洋將，雖然身體壯碩，但還是具有跑壘速度，被認為可能是選秀前段的黑馬。最後中信兄弟在第三輪第二順位挑走他，在全部63位入選球員中是第14位被指名，比郭天信、林孝程等外野手更早入選。當年球隊馬上就將他列入冬季聯盟名單，可見對他十分器重，而且急於養成。

只是中信兄弟外野人手充足，除了原有的張志豪、詹子賢與陳子豪，林書逸與陳文杰這幾年也都偶有佳作。加上兄弟當年第一輪及隔年第二輪分別選入二刀流的岳政華及宋晟睿，兩位都是評價不俗的外野手，讓曾頌恩更是難以卡位。即便他的火力不錯，但有選球上的問題，打擊習慣屬「球來就打」類型，雖然打擊率不低，表示有不錯的實力，不是純粹的盲砲，但三振率偏高，加上關鍵時刻過度急躁，都讓他很難獲得更多機會。昔日就曾出現在緊要關頭，總教練林威助還在場邊畫框框，提醒他縮小好球帶攻擊的經典畫面。

曾頌恩過去在場上是好糗鏡頭常客，讓總教練在旁乾著急，但現在已是陣中重要砲手，打擊實力不容小覷。 聯合報系資料照片

2022年是曾頌恩生涯轉折的一年，春訓先是急性盲腸炎開刀，季初又因鉤狀骨骨折，再度動刀，讓他下半季才歸隊，整年沒有在一軍出賽。季末他入選U23世界盃棒球賽中華隊，被賦予第四棒重任，可以發現他在這次國際賽表現與受傷前不同，成為戰勝強敵日本的關鍵打者，表現變得十分成熟，已經改善以往急躁的打擊型態。

曾頌恩的改變最主要就是先犧牲長打，不追求每球都全力揮棒，而是尋求有效攻擊及擊球掌握度。2021年曾頌恩在一軍每3.92個打席被三振一次，三振跟安打次數一樣，到了2023年進步到8.95個打席才被三振一次，雖然他的長打率也從0.512下修到0.354，不過攻擊指數及滾飛比都有明顯改變。更多有效攻擊，加上擊球掌握度更好之後，他再慢慢找回原有的長打能力，因此今年成為曾頌恩崛起的一年。

中信兄弟這幾年屢有好手崛起，今年換曾頌恩脫胎換骨，找回昔日傲人的長打能力，並成為台北大巨蛋首轟的締造者，更重要的是他不再盲目球來就打，讓他打擊發揮更好，很有機會挑戰打擊王。這樣的表現若能維持下去，他將成為中信兄弟的主力強者，也將如球探報告所言，實力會不輸給洋將。