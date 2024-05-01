蘇亞雷斯從韓職打回大聯盟 金鶯從砂礫中找到珍珠

去年以超過百勝重返美聯東區王座的巴爾的摩金鶯，今年持續靠著完整的投打戰力和源源不絕的農場新秀，在美東火藥庫佔據一席之地。根據多家媒體的季前預測，雖然洋基、紅襪、藍鳥、光芒這四支同分區的對手戰力都不弱，金鶯還是被看好可以順利衛冕美東冠軍。球季進行約一個月，金鶯戰績18勝10敗暫居分區第一，大致符合各方期待，要再次闖進季後賽機會十分濃厚。

金鶯能夠重返強隊之林，農場培養的重點新秀都能開花結果絕對是最大原因。2019年選秀狀元拉契曼（Adley Rutschman）已經站穩主戰捕手的位子，去年新人王韓德森（Gunnar Henderson）今年主守游擊大關，打擊成績更上一層樓，目前10支全壘打與天使楚奧特（Mike Trout）並列大聯盟第一、攻擊指數0.984也遙遙領先美聯其他游擊手。而24歲菜鳥外野手考瑟（Colton Cowser）、二年級生的三壘手威斯柏格（Jordan Westburg）也有優異表現。雖然聯盟頭號新秀哈勒戴（Jackson Holliday）在升上大聯盟後適應不良，日前已經回到3A持續練功，但他年紀才20歲且天賦極高，調整過後本季再回到大聯盟的機會不小。而在投手方面，除了王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes）是由交易取得，年輕投手如羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）、布拉迪希（Kyle Bradish）也都是自家農場培養出來的重要先發戰力。這些從金鶯農場畢業的重點新秀，讓金鶯不需在自由球員市場砸錢，也能將戰績穩定維持在高檔。

金鶯二年級生威斯柏格近來手感非常火熱，幫助球隊在競爭激烈的美聯東區取得領先地位。 美聯社

但除了成功養成重點新秀之外，球隊總管艾利亞斯（Mike Elias）在「砂礫中尋找珍珠」的功力也是一流。目前陣中的主戰一壘手、30歲的歐赫恩（Ryan O’Hearn）過去效力皇家時，是個攻守都低於聯盟水準的雞肋型球員，累積五個球季的攻擊指數（OPS）僅0.683，累積WAR是 -2.8，對球隊戰力是個扣分的存在。誰想到歐赫恩在去年加入金鶯之後，打擊大幅進步，全年的OPS+ 高達122，今年目前為止的進攻三圍是 .299/.373/.552，OPS+ 更高達170，從棄之可惜的雞肋搖身一變成為陣中主要砲手。而去年球季金鶯牛棚最大的驚奇卡諾（Yennier Canó）和包提斯塔（Félix Bautista）雙門神，也都曾是乏人問津的「陪打型」、「填名單專用」（roster filler）球員。卡諾25歲才被雙城簽下，開始職業生涯，28歲大聯盟初登板，投得荒腔走板，2022年八月在洛培茲（Jorge López）交易案中，被雙城當成配菜交易到金鶯。當時誰也沒想到，這個看似完全沒有未來性的後援投手，會在隔年成為聯盟最頂的布局投手。而包提斯塔則是在金鶯農場沉潛了九年，長期以來都是個有不錯三振能力但控球不佳的短局數投手，直到27歲登上大聯盟後才一舉成名，用頂級四縫線速球和軌跡極為噁心的指叉球組合，成為全聯盟最讓人畏懼的終結者之一。

金鶯牛棚投手卡諾去年的表現實在太過驚奇，防禦率低到2.11，72.2局投球僅被打出4支全壘打，本季雖然沒有那麼誇張，但還是有一定的水準。 美聯社

今年的金鶯陣容，同樣有類似的驚奇。其中已經34歲、離開大聯盟超過五年的棒球浪人蘇亞雷斯（Albert Suárez）的故事最具代表性。來自委內瑞拉的蘇亞雷斯於2006年、年僅18歲時就以先發投手的身份加入了光芒隊小聯盟體系，在他漫長的光芒生涯，最高層級只升到2A，直到2015年轉隊巨人之後，投球成績才終於有所突破。2016年，27歲的蘇亞雷斯升上大聯盟，為巨人共出賽22場，其中有12場先發，防禦率4.29，表現非常不錯。不過，接下來幾年他的大聯盟生涯並不順利，年紀偏大、天花板不高的他，只能以中繼投手的身份於大、小聯盟間多次升降，也不再有擔當先發投手的機會。2018年季初，蘇亞雷斯被當時效力的響尾蛇指定轉讓、移出40人名單，從此再也沒有回到大聯盟的機會，球季結束後，他決定到亞洲尋找新的機會。

2019年球季，蘇亞雷斯加入日職養樂多燕子隊，在養樂多總共效力三年，留下40場出賽、162局投球，10勝8敗，防禦率3.00的成績，表現不差。2022年轉戰韓職三星獅，總共在韓國兩個球季，投了281.2局，10勝15敗，防禦率3.04。在亞洲打職棒這五年，蘇亞雷斯成績不算最頂尖，但尤其在韓職時期，他不易被打全壘打和穩定吃局數的能力，讓大聯盟的球探又注意到了這位已經34歲的投手。

金鶯在去年九月以小聯盟約簽下蘇亞雷斯，也邀請他參加今年的大聯盟春訓。蘇亞雷斯沒有放過這個機會，雖然開季還是從小聯盟出發，但在四月中金鶯先發輪值投手陣容出現缺口時，蘇亞雷斯成為補上輪值空缺的選擇。到目前為止，蘇亞雷斯已完成三場先發任務，他的頭兩場先發表現尤其優異，四月十七日對雙城、二十二日對天使，都是5.2局無失分的好表現。根據棒球數據專家莎拉‧蘭斯（Sarah Langs）的社群貼文，蘇亞雷斯是自1893年來第一位相隔五年或更長時間未在大聯盟出賽的球員，在前兩次出賽都投滿5局且沒有失分的投手。總計目前的三場出賽，蘇亞雷斯投了15.1局，防禦率是優異的2.35，而三振四壞比（15：3）、每局被上壘率（1.11）、預期防禦率（xERA，3.60）等進階數據都非常夠水準，顯示他的好表現很可能不會只是曇花一現而已。在布拉迪希和另一位過去的主力先發明斯（John Means）會在近期從傷兵名單回歸的情況下，蘇亞雷斯還會不會繼續留在金鶯的先發輪值，誰也說不準。但他目前的表現，再次證明了金鶯管理階層的獨到眼光。

蘇亞雷斯雖然是是34歲的老將，但球速還是能達到96英哩，且控球相當精準。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

蘇亞雷斯也是近年來從亞洲職棒投回大聯盟的另一例子。紅雀主力先發投手米克拉斯（Miles Mikolas）效力日職讀賣巨人三年（2015-2017）之後回到大聯盟，從一名控球、球威都很平庸的投手，變成控球精準的前段先發。響尾蛇投手凱利（Merrill Kelly）在小聯盟苦熬五年沒有機會登上大聯盟，於2015年離鄉背井加入韓職SK飛龍隊，在飛龍投了整整四年、累積超過700局投球，2019年回到美職體系後，成功站穩響尾蛇輪值，過去幾年都是響尾蛇非常倚重的先發戰力。同樣在今年從韓職回歸的還有效力白襪的費德（Erick Fedde），費德只在韓國待了去年一年，就展現了絕佳的壓制力，以20勝6敗、防禦率2.00的優異表現獲得韓職崔東原獎（最佳投手獎）。今年到目前為止，費德為白襪出賽六場，延續他在韓職的好表現，防禦率壓在2.60，34.2局的投球就送出39次三振，更是讓人驚豔，完全不像旅韓前那個沒什麼球威的國民隊投手。這些例子顯示，近年在日、韓投得出好成績的洋助人，都有回到大聯盟的機會，即使是年紀已經34歲的蘇亞雷斯也一樣。