尼克林來瘋2.0現世 麥克布萊德可望成為隱形殺手

紐約尼克本賽季還剩下10場例行賽，總勝場數只差三場就能追平上個賽季，以目前排名暫居東區第三且近十場贏了八場球的近況來看，要超越上季以東區第五坐收並不難。

尼克接連傷了羅賓森(Mitchell Robinson)、藍道(Julius Randle)、阿努諾比(OG Anunoby)等主力的前提下，戰力還能維持高檔相當不容易。來自紐拉維瓦大學的冠軍班底穩固了整支球隊的核心，不只是當家一哥布朗森(Jalen Brunson)整季繳出27.4分6.5助攻的明星級數據外，扮演團隊黏著劑的哈特(Josh Hart)更用他的多功能在幫助著球隊。另外，本季才加盟的迪文森佐(Donte DiVincenzo) 莫非是上賽季待在勇士跟柯瑞偷學了幾招，三分球質與量比去年更嚇人，本季場均命中3.4記三分球並有著40%命中率，化身球隊重要的三分殺手。

基本上這三個人穩定的輸出加上中鋒哈特史坦(Isaiah Hartenstein)稱職的藍領貢獻，就奠定了尼克一大四小的運作體質。哈特史坦本季出賽66場中有40場先發，已經是上季在尼克的五倍，也是六年生涯以來總和的近三倍。 如今再加上羅賓森的正式回歸，還有十場球能以戰養戰調整，對尼克備戰季後賽能有信賴的內線輪值調度絕對大加分。

至於球隊相當倚重的側翼搖擺人阿努諾比(OG Anunoby)卻很可惜在球季尾聲受傷且歸期未定。其留下的名單空缺，教練團則是意外下了步好棋，近期麥克布萊德(Miles McBride)的奇兵崛起有望成為尼克季後賽的輪值新血。

尼克犧牲年輕好手巴瑞特才換來搖擺人阿努諾比(右)，表現確實不錯也很符合尼克需要，但他很快就出現傷勢問題，至今只打了17場比賽，還好這時有麥克布萊德挺身而出，幫助尼克維持在東區4強之列。 美聯社

尼克平均身高不高，但場均籃板聯盟第五，場均失分107.5分高居聯盟第二。仰賴於錫伯杜著名的防守體系調教下，即便球隊在前場、內線都缺人手，還是能藉由追求外圍的壓迫防守與輪轉來減輕內線壓力，甚至因陣容矮小化反將節奏拉快，期盼藉由第一線防守造就對手的失誤，或者借重卡位落下的長籃板後直接長傳急攻藉此創造轉換快攻的機遇戰。

談到23歲全隊年紀最小的麥克布萊德，他在近五場球擁有的火燙表現，讓球隊沒有理由不持續給他機會在剩餘的例行賽中磨練。在這接近季末球隊需要調整與輪值時間出現缺額的時空，麥克布萊德有機會在紐約上演林來瘋2.0。

麥克布萊德過去替尼克的發展聯盟打球，被拉上來後只始終非固定輪值外的板凳，有限的出賽場次中場均差不多就是10分鐘登板，過去並沒有甚麼記憶亮點讓球迷記住。但自從去年底擁有球隊選項的尼克看準他的潛力決定延長合約後，麥克布萊恩進入2024年來每月都在進步，從出賽時間上升的把握，反映在得分數據的呈現，進入全美籃球迷追NCAA三月瘋的時節，麥克布萊德也把握自己在大蘋果的三月瘋。

單月表現刷新高，麥克布萊德近五場更是兩度締造生涯最高的29分紀錄，並單場爆砍9顆三分球令人耳目一新。雖然他是名6尺2吋的得分型後衛，但是看他的無球跑動，接應投籃，其出手動作高高躍起在空中進行準備與瞄籃，出手點相當高，弧線漂亮，流暢的姿勢有那麼點神似雷槍艾倫(Ray Allen)令人感到賞心悅目。

與過去林書豪崛起不同的是，尼克不可能有空間讓麥克布萊德主導球隊攻勢，他們反而需要他現在多打無球的實際球風，這更加幫助球隊有可能在進到季後賽中能多一名可用之兵。麥克布萊德不僅連續的外線飆分了得之外，他在籃板落下後的第一拍就有良好的傳球意識往前場找隊友。 他能在一場球之中能上演不只一次以球帶人的長傳推進急攻，也能在半場系統戰中觀察到隊友更佳的空檔而選擇多一次的傳球，證明了他的不貪功與團隊作戰觀念。

麥克布萊德近五場的出賽都在40分鐘以上，錫總太操球員的習性依舊存在，但近況真的太火，且他需要曝光度與舞台，年輕小伙子就該把握住這得來不易的大場面好好創造自己的傳奇。當年的林來瘋就是在一片不看好中，逐場粉粹質疑，雖說現在的麥克瘋只能算是平民版，但我相信傷兵的回歸與奇兵崛起將幫助尼克更有本錢角逐季後賽。