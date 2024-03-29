厄文狂開外掛 獨行俠變身西區最危險球隊
獨行俠最近10戰9勝1敗，取代國王，爬上西區第六。2月1日迄今，獨行俠17勝7敗，勝場西區第二，僅次於西區第一金塊18勝6敗，防守效率第4。今年一整季獨行俠始終受困防守不行，防守效率一直在聯盟後段班第22-25名之間掙扎。獨行俠現在這套輪換用人，攻防效率都打出今年球季最高峰。
獨行俠先發中鋒葛佛、大前鋒華盛頓、小前鋒瓊斯，搭配後衛雙星厄文、唐西奇，替補以三人為主，中鋒萊夫利、最佳第六人哈達威、後衛艾克森。替補長人克萊柏成為二線替補，兩名年輕後衛格林、哈迪只能扮奇兵，偶而上場用來改變比賽節奏。
最近5連勝，過去10戰9勝，獨行俠展現全新風貌，進攻流暢、難防又難以針對，防守強度和禁區鞏固都是精英級別，獨行俠正在「變身」成為西區最危險球隊。獨行俠教練基德在用人、調度上做出很大改變，兩名2月分才剛交易到獨行俠鋒線葛佛、華盛頓先發，厄文場場在體系之外「開外掛」，殺得對手措手不及，防守精英瓊斯、葛佛、萊夫利三名鋒線都有超強機體和速度、爆發力，獨行俠輪換、團隊戰力煥然一新。
場場在體系內「開外掛」 厄文超凡表演最搶眼
「大家都在關注、享受厄文場上精湛表演，我是他的羅賓，他是蝙蝠俠。」唐西奇把自己比喻成羅賓，他正在輔佐蝙蝠俠厄文，成就獨行俠所有一切。唐西奇並非開玩笑，誰不知道獨行俠就是唐西奇的球隊，但過去這一個月厄文經常開外掛表演，打趴對手，更打服唐西奇。
NBA球評瑞迪克這麼評價厄文最近搶眼進攻表現，「聯盟最出色一對一、最完美持球手，在歷史上也很難找到一個可以像厄文這樣持球、突破、投籃、自己創造各種出手空間球員，厄文獨一無二，沒有人能阻止他的進攻和突破。」
除了厄文開外掛，解決獨行俠進攻、戰術很多問題，瓊斯的防守、對位，葛佛的籃板、擋拆、吃餅，都把獨行俠戰力提升至少一個檔次，為球隊建立一座堅強防守堡壘。
角色球員完美配合 為獨行俠填補所有裂縫和漏洞
替補後衛艾克森被所有人低估，艾克森今年場均8.1分、2.8助攻，投籃命中率高達5成5，三分命中率5成，效率高到難以置信。艾克森替補高效和關鍵三分並不是一時，除了傷停很多場沒有出賽的一、二月分，去年12月艾克森三分命中率5成3，今年3月艾克森三分命中率是恐怖的5成79。獨行俠進攻端的空間，因為艾克森的存在和作用，得到最完美釋放，厄文單打、突破，唐西奇的一對一和低位都得到最完美牽制。
從先發變替補，215公分菜鳥中鋒萊夫利完全沒有適應問題，他仍是禁區籃板和協防第一把好手，葛佛進攻、二波籃板和籃下終結能力更好，但萊夫利轉身成為板凳守護神，為獨行俠提供所有防守、籃板、身高、對位元素，建立獨行俠更出色防守輪換。
先發中鋒葛佛3月完整先發，場均12.5分、7.2籃板，投籃命中率是歷史級別8成45，葛佛為獨行俠禁區提供更具爆發力得分和二波，防守對抗性更強，他的存在和角色，幫助獨行俠成為一支禁區攻防等級完全不同球隊。原本我對葛佛、華盛頓兩名鋒線被交易到獨行俠，能不能幫助獨行俠打出完美團隊並不樂觀，現在基德正在用出色執教、用人輪換、信任，打出更好防守，狠狠打我的臉。
獨行俠正在成為西區最危險球隊，基德也正在擺脫平凡，成就自己NBA執教生涯最出色表現。
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