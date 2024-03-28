從水原一平涉賭案 回顧運動史上6大賭博醜聞

大谷翔平的翻譯兼密友水原一平說他賭球標的為國際足球賽、NBA、NFL和大學足球賽，絕對沒賭大聯盟，雖然沒有違反大聯盟在2019年頒布的禁令，但還是被道奇隊開除。美國四大職業運動聯盟有不同的賭博禁令，NFL容許球員參與合法的運動博弈，反而是教練、球團僱員們不能參與任何形式的運動投注。NBA、MLB和NHL都容許成員合法下注自己聯盟以外的比賽。這些都是因應2018年美國高等法院的歷史性判決，此一判決改變了現代運動轉播和看球風氣，但在此之前，賭博都是運動界的滔天大罪，許多人因此丟了飯碗、或是改變了一生命運。我們來盤點一下史上最大的幾樁運動賭博醜聞。

一、黑襪事件

1919年的黑襪事件被認為是美國職棒史上最讓人悲傷的一頁，雖然涉案球員在司法調查中獲判無罪，但大聯盟還是以高道德標準其他們全部開除，永不錄用，這也讓大聯盟之後百年的發展能長期保持清新與公正。 1971 Fleer 球員卡

這無疑是運動史上最著名，影響最深遠的賭博事件。芝加哥白襪隊的八名球員被指控，在1919年的世界大賽中放水，故意輸掉比賽。隔年一個芝加哥的陪審團調查了包括明星選手『無鞋』喬傑克森在內的八人，雖然最後八人全部都被判無罪，但新任的大聯盟主席藍迪斯（Kenesaw Mountain Landis）還是對這八位球員處於終生禁賽的處分。至今無鞋老喬和他的隊友們究竟有沒有接受組頭的賄賂放水，仍是無頭公案，不信者恆不信，四處為他陳情申冤，大聯盟歷任主席無一人敢替他們翻案。

無鞋老喬和他隊友們的故事，啟發了後世許多的藝術創作，包括凱文克斯納的名作『夢幻成真』。順帶一提，在停辦一年後，今年大聯盟又要舉辦夢幻成真賽了，只是場景要搬到阿拉巴馬州，全美國最古老的棒球場，瑞克伍德球場（Rickwood Field）。這個超過百年歷史的球場曾經是『傳奇42號』和『熱血英雄』（講一代盜壘王兼壞孩子Ty Cobb的故事）的拍攝場景。希望這次大聯盟能想出新哏來，因為愛荷華球場的第二屆夢幻成真賽實在和首屆落差太大，讓觀眾都替場上的選手尷尬不已。

二、安打王彼得羅斯

彼得羅斯是在擔任總教練其間參與簽賭，這使得他從原本的名揚四海變成臭名昭著，同時也失去了進入名人堂的資格。 2017 Panini球員卡

如果沒有賭博醜聞，這位大聯盟史上安打王肯定早就進名人堂，但他在1985年至1987年身兼紅人隊教練和球員期間，下注大聯盟比賽和各式運動，甚至包括紅人隊自己的比賽。聯盟在調查過後，於1989年宣布將這位拼命三郎終生禁賽。羅斯在2004年的自傳中宣稱，他雖然下注紅人的比賽，但他都是賭自家球隊贏。水原一平事件爆發後，這位82歲的老網紅也出來蹭一波，拍了一支短片，說好希望在70和80年代他也能有個翻譯，這樣他就沒事了。

三、前NBA裁判唐納吉

相較於運動博奕，利用自身權力影響賽果的人員更加可惡，近年來最受關注的就是NBA裁判唐納吉(左)，其所作所為已是不折不扣的犯罪行為，日後也入獄服刑付出代價。 歐新社資料照片

堪稱NBA史上最惡名昭彰的賭博事件，2007年一位紐約郵報的專欄作家揭露FBI正在調查唐納吉的賭博行為，包括控制比賽分數、提供訊息給組頭和賭客，唐納吉自己也會下注賭球，包括自己執裁的比賽。唐納吉的行為將NBA的名聲毀於一旦，他後來被判刑，坐了十五個月的牢。但他出獄後，出了本書來爆NBA的料，還在2022年接受Netflix知名的運動揭幕紀錄片系列『Untold』的訪問，在這部名為『黑哨行動』的紀錄片中，唐納吉控訴他絕不是NBA唯一一位賭球的裁判，當初NBA主席史騰將他描述為唯一的黑羊，根本只是要維持NBA聲譽的手段。NBA本身就會對裁判做政策性指示，要把哪隊搞到輸，對一個黑心裁判來說，根本是輕而易舉的事。大家有興趣可以去找來看看。

四、義大利電話門足球醜聞

2006年世界杯前夕，義大利足壇面臨一個動搖國本的大醜聞，包括尤文圖斯在內的數支頂級球隊，捲入了一場操控比賽結果的巨大事件。義大利檢方在監聽行動中，發現尤文圖斯的總監和義大利足總高層勾結，安排對己有利的裁判吹判比賽，而後再揭發不只尤文一隊如此，連AC米蘭、佛羅倫斯、拉齊奧和雷吉納都有份。尤文圖斯的義甲冠軍頭銜被拔，球隊也降級。雖然此一事件重創義大利足球，但直到最近，義大利的足球賭博醜聞依舊時有所聞。

五、義大利網球醜聞

當年的義大利運動界一片烏煙瘴氣，指標性的團隊運動—足球如此，連個人運動都有事。兩位義大利網球選手被控接受組頭的利誘，故意輸掉比賽。其中一人名叫布拉契亞力（Daniele Bracciali），曾在組頭於法網期間首次提出利誘時，還打電話回家問老爸該怎麼辦，他正直的爸爸怒氣沖天，警告他別動歪腦筋，給我好好打，還要打贏。最後布拉契亞力還真贏了，但義大利檢方依舊控告他收賄放水，而且還成為組頭的白手套，去招募其他選手放水。

六、中華職棒簽賭案

中華職棒經過「黑鷹事件」、「黑象事件」等慘痛教訓，花了巨大的心血才重新找回球迷。可惜台灣籃球界未能引以為鑑，竟然重蹈覆轍，也讓黑手伸了進來。 聯合報系資料照片

中職發展前三十年間，共爆發六次大規模簽賭案，造成球隊解散、球迷離棄、球員黯然失業等嚴重後果，各位朋友都知道。真心希望台灣不要再發生任何賭博醜聞，傷害已經很慘澹的運動環境了。