中職／避免高期待變大失望 王柏融、陳俊秀得快脫離低潮

中職35年即將在週末正式開戰，今年堪稱話題滿滿的一季，包括相隔16年後再度重返6隊規模、3名新任總教練的首年戰績、熱力四射的外援啦啦隊等，都是今年球季的觀賽要點，但職棒比賽最重視的還是球星們在場上的表現，其中王柏融、陳俊秀及林子偉今年能打出什麼樣的內容，更是中職所有球迷關心的焦點。

要說誰是當今中職人氣最高的球員，那非王柏融莫屬，王柏融在15年加入Lamigo，16及17年連2季打出4成以上打擊率，2季也分別有29及31轟，16年除了4成14的打擊率外，兼以中職史上單季最多的200支安打、105分打點，拿到該年的三冠王；17年更以4成07打擊率、178支安打、31轟及101分打點，成為繼98年怪力男後的第2位四冠王，18年的打擊數據雖不若前2年恐怖，但這段期間的優異表現，讓王柏融成為中職最受國內外球界矚目的球員，季後挾著高人氣前進日職加入火腿。

王柏融在火腿5年出賽270場，僅有169支安打、15轟、97分打點、2成35打擊率的成績，去年季後決定回台灣，由於議約權已被樂天交易至台鋼，回中職後只能加入新球隊台鋼，即使在日職的成績不盡理想，王柏融仍是台灣球迷心目中的至寶，春訓後在台鋼的一舉一動讓媒體及球迷瘋狂追逐，只要打出安打便能讓網路上的球迷歡聲雷動，以往在中職的打擊能力及自帶高人氣也幫助了台鋼這支新球隊在戰力及能見度兩方面的提升。

王柏融在Lamigo的隊友陳俊秀，在樂天時就是球隊最穩定的打者之一，他與林泓育、朱育賢所組成的中心打線，是Lamigo能奪下多次總冠軍的最大關鍵，不過球隊由樂天接手後，打擊內容與前幾年相比有明顯的衰退，20、21年球季雖仍單季百安，但全壘打支數遞減，22年更是90場出賽，301個打數未開轟，上季回溫打出7轟，打擊率回升到2成85，出賽66場卻是自15年首個完整球季以來的新低。

王柏融身為台鋼人氣王，在熱身賽的打擊表現卻非常不理想。 台鋼雄鷹提供

去年季後陳俊秀成為自由球員，以3年合約總額超過3千萬的合約加入中信，對於一個生涯已到後期，打擊表現不若以往的35歲內野手來說，這筆合約顯示中信對陳俊秀的高度期待，無論是在打擊或守備端，都希望陳俊秀拿帶來實質的幫助。

備受期待的王柏融及陳俊秀2人，在熱身賽的表現卻令球團及球迷大失所望。

王柏融或許是因為回台後受到太多關注的壓力，官辦熱身賽至今出賽8場，22個打數僅有2支安打、2分打點，打擊率只有0成91，還被三振多達10次，幸好選到7次保送，在選球方面並沒有太太問題，只不過似乎還持續日職時的低潮，得趕緊找回打擊手感才行。

陳俊秀的手感同樣冷到不行，熱身賽出賽7場，16個打數只有2支1壘安打、1分打點，還被三振6次，獲得4次保送，打擊率僅1成25，近日在熱身賽已被移出先發，如果進入季賽後的打擊仍無起色，無法提供一壘位置所需要的火力，中信這次就是失敗的補強。

陳俊秀與中信簽下3年大約，熱身賽至今仍未交出符合身價的表現。 聯合報系資料照片

其他幾支球隊也有受到期待的球員，如經過兩次轉隊來到統一的郭俊麟，統一以江承諺與台鋼交易他來，就是為了要補強先發輪值這塊，不過郭俊麟在熱身賽先發2場，投9又1/3局就被打出16支安打，丟掉8分自責分，防禦率高達7.71，反之，江承諺先發2場，防禦率只有2.70；而樂天去年以3人外加王柏融議約權換來的林子偉，在上季表現相當不理想，今年春訓又傳出受傷，也得趕緊振作起來。

郭俊麟去年季後歷經兩次轉隊後來到統一獅，在熱身賽2場先發的內容不佳。 聯合報系資料照片

註.熱身賽數據統計至3/26。