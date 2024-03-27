中職／台鋼準備充足史上之最 雄鷹展翅指日可待

2021年味全龍登上一軍，中華職棒總算迎來五隊規模，帶動另一波職棒熱潮。隨後台鋼雄鷹加盟，睽違15年後，今年將再度有六隊開打。而且龍隊沒有成為票房及戰績拖油瓶，他們第二年就晉級季後賽，第三年就順利奪冠，快速地喚醒球迷的龍魂，因此雄鷹初出茅廬的表現也更讓人期待。

或許有味全龍的成功案例，台鋼雄鷹在補強上顯得格外積極。龍、鷹兩隊原先都沒有成棒隊基礎，靠著各兩次的新人及擴編選秀，才有足以應付賽事的球員數量。龍隊初亮相時就在二軍賽季拿下冠軍，不過畢竟是50人打30人，兵分二路要應付一、二軍賽場才是真正考驗。味全登上一軍後，基於保護投手立場，形成場場車輪戰，加上打擊火力不足，吃了不少苦頭。所幸後來投手養成得宜，洋投又給力，打擊則補上林智勝、吉力吉撈．鞏冠等，迅速擠身豪強之中。

台鋼雄鷹面對一軍的考驗，從去年新人選秀會就開始佈局。他們透過交易，用選秀狀元林子偉換得藍寅倫、王溢正、翁瑋均及後來加盟的王柏融。雖然被質疑這筆交易是否值得，但洪一中總教練不諱言，換來這些昔日桃猿王朝的戰將，就是要讓年輕球員有好的學習、模仿的目標。

味全當年補上林智勝後如蛟龍得水，台鋼的Key Men則是王柏融，他的調整狀況很可能會左右雄鷹戰績。 聯合報系資料照片

台鋼在擴編選秀會分別挑選了富邦悍將郭俊麟、味全龍王躍霖、統一7-ELEVEn獅施子謙、樂天桃猿許峻暘等四位投手，以及中信兄弟的外野手陳文杰。隨後又開啟交易，用才選入的郭俊麟跟獅隊換來江承諺。之後更在自由市場中網羅賴鴻誠及郭永維，整體戰力大躍升，比首年的龍隊更加堅強。

打擊方面，可以排出包含洋砲魔鷹(Steven Moya)、王柏融及藍寅倫等三位具有雙位數全壘打能力的球員，只要能及早適應、調整，應該會是很恐怖的打線。其餘由中生代的陳文杰、張肇元及杜家明，搭配潛力新秀曾子祐、高聖恩、黃劼希、王博玄及葉保弟，可用之兵並不少，而且看起來初生之犢不畏虎，打擊表現不會輸人一截。

重返6隊的規模，讓中職賽事更加複雜，各隊都將碰到一周5戰的情況，而且移動更加頻繁，投手戰力自然更加重要。不過受惠於多一位外援優惠，新球季台鋼將可同時登錄4位外籍球員，即使補了洋砲，還是可以有3位洋投，他們目前排出2先發1牛棚的配置。其中兩位先發型的日籍投手小野寺賢人、笠原祥太郎在熱身賽展現不錯的壓制力，搭配江承諺、施子謙、陳柏清及伍祐城，並不怕人手不足。牛棚更是有賴鴻誠、王溢正、王躍霖及許峻暘等「猿」軍，還有一位洋將坐鎮，戰力之充足會讓其他球隊流口水。

伍祐城壓制力十足，加上經歷國際賽洗禮，有機會成為雄鷹創隊頭號本土先發大將。 聯合報系資料照片

藉由交易跟自由市場，台鋼雄鷹已經補強許多好手，目前最大的課題，當然就是要讓王柏融恢復身手，另外就是讓洋將及年輕球員們盡快適應，只要調整得宜，將會是不容小覷的打線。投手戰力的程度，比其他隊更不用擔心，而且各類型投手都有，可能會是他們的強項。

雄鷹想要成為A段班球隊，恐怕還需要一些努力，但相較於過去的新成立球隊，他們可能是史上準備最充足的一隊。不但快速累積即戰力，又找來諸葛紅中的洪一中帶兵，充足的戰力加上神機妙算的總教練，應很快就能繼時報之後，再度獲得暴力鷹名號，並衝擊季後賽。