自由市場瘋狂撿便宜 巨人搞不好真能拿回昔日王座

撲空賈吉（Aaron Judge）、吸引不到大谷、錯過山本由伸，從前年就放話要在自由市場大展身手的巨人，總算在今年兌現了承諾，休賽季先是延攬韓國「風之孫」李政厚、交易來前塞揚強投瑞伊（Robbie Ray），再簽下21年世界大賽MVP索勒（Jorge Soler）、明星三壘手查普曼（Matt Chapman），如今國聯塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）也以2年6200萬美元重磅加盟；不難發現，這些球員最後的簽約價碼幾乎都低於外界預期（李政厚除外），巨人「撿便宜」般的進補，在2024年的今天，會不會也順便撿回了昔日的偶數年王座？

巨人的甲骨文球場是著名的「投手天堂」，兩名強投的加入使得陣容更加堅強，去年團隊WAR為14.5，排名聯盟第16，先發輪值的所有壓力幾乎由27歲的韋伯（Logan Webb）一肩扛起，在這投球局數愈投愈短的時代，仍吃下聯盟最高的216.0局，其優秀的控球能力配合使用率33.6%的伸卡球，整季創造出62.1%的滾地球率、3.16的FIP，考量到史奈爾錯過幾乎整個大聯盟春訓，韋伯理應是巨人開幕戰先發的不二人選。

作為新科塞揚獎得主，正值30歲巔峰的史奈爾卻在自由市場中乏人問津，筆者認為控球問題並非大聯盟30支球隊望而卻步的主因，重點在他的耐戰度依舊是個謎，在兩度獲獎的4年間（2019-22），史奈爾沒有一年的投球局數超過130局，最終僅難堪地獲得一張2年合約，但從球隊角度絕對是筆值得的投資；近6年繳出超過30%的三振率、K/9不曾低於11，FIP壓在3.5以下——只要史奈爾能將球投進好球帶，他就是聯盟最可怕的三振機器之一。

巨人以兩年6200萬美元合約簽下史奈爾，雖然很難期待他可以重覆上一季的優異表現，但至少是個可靠先發戰力。 美聯社資料照片

21年與水手簽下5年1億1500萬美元的瑞伊，由於去年開季沒多久就去開TJ，球迷對他的印象可能還停留在季後賽被艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲出的再見全壘打，預計明星賽後才會歸隊；以直球、滑球、伸卡作為主力武器的他三振能力優秀，挨轟率過高則是長期以來的毛病，來到甲骨文球場或許能為瑞伊增添些許優勢，健康的他作為中前段輪值絕對綽綽有餘，但那也是賽季中後段的事了。

36歲的老將柯布（Alex Cobb）會是球隊中後段輪值的工作馬，武器庫中大抵就是伸卡、指叉交錯使用，優秀的控球能力是他得以延續大聯盟生涯的關鍵，但同樣有著被擊球強度偏高的風險；另外，巨人也有意將火球男希克斯（Jordan Hicks）拉拔成先發投手，春訓期間的3場先發表現平平，期望他每次登板都能吃下5局恐怕是不切實際；若明星賽後球隊仍有挑戰季後賽的機會，交易大限前再延攬一名前段輪值會是合理的猜測。

柯布雖然年紀偏高，但近兩季在巨人分別投了149.2局和151.1局，而且都拿下7勝，防禦率也都在4以下。 法新社資料照片

牛棚方面，巨人去年的團隊表現堪稱穩健，3.78的FIP在聯盟僅輸給金鶯與道奇；25歲年輕終結者多佛（Camilo Doval）持續進化，伸卡、卡特——兩種變化方向完全相反的速球系球種，卻能飆出破百英里的極速，配合89英里的滑球，投球分佈平均且難以預測，是他能在上季奪得39次救援成功的關鍵；羅傑斯（Tyler & Taylor Rogers）雙胞胎兄弟檔一左一右，唯一的共通點是奇怪的出手角度，期待他們能為球隊繼續守下關鍵的比賽勝利。

進攻確實是巨人的軟肋，上賽季團隊wRC+ 93僅排在聯盟第21，能繳出120 wRC+以上的先發野手，僅有弗洛瑞斯（Wilmer Flores，136）以及韋德（LaMonte Wade Jr.，122）二人，而就休賽季的補強來看，他們的效果也實在有限；首先是透過入札制度的韓籍外野手李政厚，過去在KBO連續5年保送率高於三振率，近兩年的被三振率更是不到6%——但他的砲管明顯不如人，即便是在KBO，也只有2個賽季敲出超過10轟，習慣把球往地上打的他（滾地球率59.2%），很難想像來到投手佔優的甲骨文球場，他能在一夕間找回失去的Power。

李政厚原本就不是大砲型打者，能穩定以安打上壘對巨人隊來說就不算虧了。 美聯社

同樣是今年自由市場的受害者，榮膺四屆金手套獎的查普曼最終也只爭取到一張3年5400萬美元合約，去年4月獲選單月最佳球員後，查普曼的打擊成績便一路躺平，最終繳出打擊三圍 .240/ .330/ .424、17轟、54分打點的成績，單看進階數據會覺得他的帳面成績被低估，因為無論平均擊球初速、Barrel%、HardHit%等數據幾乎都獨佔鰲頭，但事實是——查普曼其實有意放掉那些自己不擅進攻的球種，尤其是高角度、落在好球帶內的速球，季末常看到他絲毫沒有想對這種球路進攻的意思，三振率也隨著賽季進行大幅攀升，來到巨人的他，預計也是繳出一張15轟左右、wRC+ 100等級的成績單。

索勒大概是陣中唯一值得期待的砲手了，上個賽季敲出生涯次高的36轟，選球能力也相當不錯，若能保持健康，放眼全聯盟30隊都會是合格的中心打者，只是他的防守能力差勁，防守範圍和傳球準度都不若平均水準，基本上就會佔掉指定打擊的席次，這也是球隊為何釋出戴維斯（J.D. Davis）的主因。

巨人陣中沒有像樣的大砲打者，因此犧牲守備而找來索勒，這是可以理解的作法。 路透社資料照片

上賽季雖然在國聯西區只贏爐主洛磯，但巨人也是繳出了接近五成的79勝83敗，如今投手深度明顯提升，打線整體也有所補強，新賽季有機會摸到外卡邊緣的85勝，季後賽又更看重投手陣容的實力差距，擁有上賽季塞揚票選一、二名的先發投手領銜，巨人搞不好真有機會在2024打出驚奇。