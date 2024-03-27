松坂、上原都有份 盤點那些年誤觸法網的日本大聯盟球星

水原一平涉賭案鬧得棒壇近來沸沸揚揚，連帶也讓大谷翔平捲入糾紛，完美形象遭到質疑。不過，無論是成就多高的棒球員，終究也非聖賢。過去就曾有許多日籍球星，曾經陷入觸法風波之中，且當中也不乏球技突出，生涯曾有大聯盟資歷者。

曾在中職La new熊隊效力的鈴木誠，過去走先赴美挑戰大聯盟，接著才進入日本職棒的路線。據說他在1998年，還是水手隊選手的期間，就曾經因為酒駕被檢舉過。2003年效力於歐力士時，他某次和高中同學聚會完開車回家時，被酒測測出吐氣1公升有0.2克的酒精。鈴木因此遭到球團裁罰50萬日圓，並被勒令進行社會服務，到神戶的須磨海岸淨攤半小時。

鈴木誠打過5支大聯盟球隊以及La New熊，他曾因為酒駕，遭罰款及社會服務。 聯合報系資料照片

同樣鬧出交通問題的，還有在大聯盟征戰九年，並曾拿下美聯冠軍賽MVP的上原浩治。2000年，上原一次駕車嘗試迴轉時，撞到了一位28歲的機車騎士，害對方身受重傷，治療兩個月才康復。上原坦承自己雖然有看到機車，但以為沒問題，結果遭到法院起訴，最終遭判罰金30萬日圓。

曾和上原在日職一時瑜亮，後來也挑戰大聯盟的「平成怪物」松坂大輔，2000年8月30日時，曾因在東京外環自動車道超速，使得駕照被吊銷兩個月。然而，他卻又在9月13日時，無照開著西武球團給他的專用車，前往當時他正在交往，後來成婚的女主播柴田倫世住處。結果，這次車子則因為違規停車，直接被拖吊走。

當時西武球團廣報課課長黑岩彰接獲消息後，向警察署自首說車子是他開的，企圖替松坂頂罪，松坂本人則在14日出發征戰雪梨奧運。但當時已經有八卦雜誌掌握到松坂密會女主播的消息，使得紙包不住火。松坂回國後立刻遭到調查，並且被裁罰19萬5000日圓，本人表示「頂罪的事情我事後才知道」，黑岩則稱車子屬於他管理，所以他才會頂罪，也遭罰10萬日圓。另外，西武老闆堤義明也對此相當震怒，使得黑岩與球團社長小野寺雙雙辭職。

松坂大輔曾有超速、無照駕駛及違規停車等交通案件，還一度由西武球團人員代為頂罪。 歐新社資料照片

以上這幾位有大聯盟資歷的球星，起碼主要是犯下交通相關的案件。然而第一位拿到世界大賽冠軍戒指的日本選手伊良部秀輝，曾經犯的事件就嚴重多了。2004年，伊良部就曾於沖繩春訓期間，在夜店和人發生拳腳衝突，毆打了好幾位男性客人，據說還將一位女性打飛一公尺。不過似乎是因為伊良部球星的身分，使得幾位受害人最終沒有告發，但伊良部還是被阪神球團裁罰30萬日圓。

2008年，伊良部和高中同學到大阪的一間夜店，也遇到不少球迷一同狂歡。隨著氣氛越來越熱絡，喝了不少酒的伊良部，也顯得越發情緒高漲，不只在店內高喊「我的夢想是阪神冠軍後，用香檳把道頓堀的髒水染成粉紅色」，把整家店當成個人的遊樂場，還有隨意猥褻其他男性客人等脫序舉動。

等到伊良部總算喝到滿足，拿了信用卡要結帳時，卻發現店家無法使用該張卡片。於是伊良部換了一張卡刷，雖然順利刷過了，但伊良部卻在要簽名時突然爆怒，大喊：「你是看不起世界的伊良部嗎！」並隨便亂簽了不是名字的日文，然後又質疑：「為什麼卡片沒辦法用？」

店長此時急忙出面，跟伊良部解釋已經結帳完畢了，伊良部卻不領情，大喊：「那是第二張卡的事吧！第一張卡為什麼不能用？」並當扯折斷付完錢的卡，還用帳板夾毆打店長頭部。接著他在店內亂砸酒瓶、煙灰缸，繼續高喊：「我這麼努力在工作，這麼努力在喝！」

當時旁人雖然都試圖制止伊良部，但是無能為力。伊良部又問店長：「你喜歡我嗎？」店長回答：「非常喜歡。」伊良部逼他大喊「我超喜歡世界的伊良部」，店長也只能無奈照做。伊良部這才感到滿意，說了「謝謝」抱住店長，準備離開店面。

不過就在這時，店家通報的警察人員也到了現場。伊良部一時沒酒醒，還揚言要把整家店買下來。等到最後被逮捕，才終於對店家道歉。現場除了到處都是散落的酒瓶以外，酒櫃、微波爐、製冰機等物品也都遭到破壞。往後於2010年，人在洛杉磯的伊良部又因酒駕被逮捕，算是惹事頻率較高的問題人物。

伊良部秀輝生涯不只一次出現暴力糾紛。 1998 Fleer Ultra 球員卡

以上幾位是生涯曾有大聯盟職棒經歷，卻也一時輕率，鬧出觸法爭議的日籍選手。除了這些人以外，亦有其他沒有大聯盟經歷的許多日籍球星，也曾出現過不同的觸法案件，可見得未必是偶發，在此先略過。

職棒是個相對特殊的工作環境，選手們通常比較沒有一般社會經驗，特別是打出成績及知名度的球星，更可能受到圈內的刻意保護。然而，一旦出現相關爭議，對本人以及整體棒球界，都會造成不小的打擊，因此無論是哪個聯盟，或許都需要更加謹慎應對。