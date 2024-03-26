青春風暴加持 火箭即將飛越勇士

兩周前沒有人擔心勇士在西區季後賽附加賽卡位戰被火箭逼近，因為勇士仍保持至少4場勝差。兩周後情勢丕變，火箭最近一波8連勝，其中先發中鋒森根傷停後球隊還能打出6連勝，勇士最近吞下2連敗，最近9戰3勝6敗，現在火箭落後勇士只剩一場勝差。勇士36勝34敗，火箭35勝35敗，兩隊各剩下12場例行賽。

接下來戰局、戰況、競爭卡位都會異常精采。每個人都很好奇，森根賽季報銷，少了這名場均21.1分、9.3籃板的禁區大將，火箭靠什麼一飛沖天，頻頻打出神奇反擊，創造這波8連勝。

第一個答案是：防守

火箭雖然是NBA最年輕球隊之一，但整個賽季火箭的防守效率都保持在聯盟前八，目前防守效率排第七，屬於精英級別防守球隊。一支這麼年輕、比賽經驗這麼少、團隊最多所磨合一年多重建球隊，經驗不足，團隊默契還需要時間累積，修正錯誤的球隊，如何打出精英防守強度和效率？

總教練烏度卡就是火箭最完美指揮官。兩年前烏度卡帶領塞爾蒂克打進總冠軍賽，可惜烏度卡用人保守，太過精簡「七人輪換」，沒能打出持續力和攻防韌性，最終輸給勇士。

火箭總教練烏度卡的防守策略逐漸收到成效，近來每場比賽火箭都能以大比分差痛宰對手。 美聯社

烏度卡執教風格就是保守、用人精簡、強調一對一防守和節奏掌控，靠防守、防守意識和輪轉建隊，年輕火箭把速度、天賦、體能展現在防守端，利用防守帶動反擊和投籃手感，在不到一年內成功「蛻變」。火箭正在向季後賽附加賽發動最後衝刺，勇士領先差距和優勢極為有限。

第二個答案是：先發得分後衛格林

NBA三年級193公分後衛格林，天賦異秉體能勁爆，擅長飛簷走壁，他的速度、突破、反擊都是聯盟第一流，但投籃不穩，出手選擇不好，比賽經驗、防守都需要時間累積。今年球季格林場均19.5分、5籃板，投籃命中率4成26，三分命中率3成3，得分OK，整體表現夠水準，但投籃和進攻效率都在聯盟水平以下。

三月分火箭打出10勝1敗戰績，整個三月格林場均27.8分，投籃命中率5成1，三分命中率4成1，每場可以投進3.9個三分球，根本就是西區先發明星表現。格林爆發，令人始料未及，他也未必是真的開竅。但瘋狂手感和各種得分帶動性，把火箭變成一支很難對位和防守的球隊，利用各種壓迫式成功防守帶動反擊，格林驚人運動能力，火箭年輕天賦和出手投籃手感全面提升。

火箭過去六場比賽即使少了第一長人森根，但火箭靠著出色防守、團隊，以及超凡三分投籃，火箭繼續打出連勝氣勢。格林大爆發即便是偶然，但也足夠帶動火箭氣勢，一步步逼近勇士，保持打進附加賽希望。

格林近來手感非常火熱，是火箭能打出8連勝的關鍵球員。 影片來源：休士頓火箭官方IG

第三個答案是：識途老馬范佛列特

范佛列特三月場均19.2分、10助攻，三分命中率4成78，平均每場可以投進4記三分球，都是今年球季最佳單月表現，完美掌控進攻節奏，出色傳球，無私分享團隊，范佛列特在場上就是火箭最重要推進器，帶領年輕球員衝擊、前進，利用精準三分和反擊，為火箭創造更多出手空間。

格林對范佛列特的領導能力和籃球智商印象深刻，「范佛列特是我們的領袖，他非常無私而且理解比賽，總能給隊友最大支撐和傳球，他讓我們的比賽更簡單、更有效率。」

身為火箭的主力控衛與最資深球員，范佛列特保持耐心陪著年輕球員們一起成長，在關鍵時刻指揮若定。 美聯社

勇士最近二連敗，本季第12場在領先兩位數情況下被逆轉，勇士後衛柯瑞表現在水準以上，完全燃燒，但還是沒能幫助勇士止跌回升。火箭青春風暴能不能取代勇士老而彌堅，成為西區附加賽最大驚奇，最後三周例行賽每一場都扣人心弦，勇士已經失去那種把握和篤定，火箭卻是有強勁的爆發力。