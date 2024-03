大谷未涉及非法運動下注 僅是協助司法調查的受害者

從天之驕子跌落雲端成非法運動博彩的關係人,大谷翔平近來際遇如雲霄飛車般起伏,全美也因此新聞沸沸揚揚地炸鍋。由於大谷本人個性低調、事發後未公開說明,加上涉案的翻譯水原一平證詞反覆,各類謠言與陰謀論四起,目前大聯盟已派專案小組介入,今年職棒開季氣氛頗不尋常,假設調查偵結對大谷翔平不利,後面進展難以想像。

目前為止,讀者所瞭解的部分與我大致相仿,主要是案件爆發至今,水原一平、大谷翔平和經紀團隊均三緘其口,所有資訊均是透過體育頻道ESPN、洛杉磯時報拼湊而成,日本媒體亦大舉出擊赴美,主動敲打大谷經紀人巴列羅(Nez Balelo)公司的門,也吃了閉門羹。因此,除零碎事件描述、法律專家和名人的推理,各界均在真相圈外徘徊,我人住在加州洛杉磯,現就手上有的資訊一一釐清,包括為何有FBI、IRS、MLB這麼多單位參與。

先還原過程,當初是FBI聯邦調查局查緝非法組頭波以爾(Mathew Bowyer)時,發現洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平的名字赫然出現名單內。之後,翻譯水原一平坦承自己從事運動博彩,由於積欠賭債越滾越大,只好開口求援,遂出現大谷翔平的錢匯入組頭帳戶一事。只是,案情隨著水原前後證詞不一、大谷委任的布瑞特勒法律事務所(Berk Brettler LLP)提告水原一平「大規模竊取金錢」而失控。曾任聯邦檢察官、現於律師事務所工作的伊夫拉(Jeff Ifrah)說:「事件肇因於律師提告大規模盜竊,促使大谷翔平得出面配合聯邦調查局釐清案情,這牽涉到水原一平是否撒謊,大谷翔平是否因被竊大量金錢而成為受害者。」

可以確定的是,大谷翔平(圖)並未因涉及非法運動博彩而遭到禁賽,聯邦調查局是在查緝另一起案件中發現他的名字,同時大谷的律師團隊也同時提告水原剽竊金錢,相關單位查緝焦點是水原到底有沒有說謊,進而釐清大谷涉案的程度。 美聯社

因此,我要強調傳聞大谷翔平是背後黑手、被抓包非法下注、逼水原一平出面頂包是空穴來風。與此同時,聯邦調查局介入是查組頭、不是查大谷翔平或水原一平。至於大聯盟調查,則是瞭解全案有無球員、翻譯人員在與個人相關的球賽下注,假設調查屬實就是犯罪。維拉諾瓦大學穆拉德運動法研究中心(Moorad Center for the Study of Sports Law)的執行主任布蘭特(Andrew Brandt)評論:「這和涉案人是不是大谷翔平無關,洛杉磯道奇隊解雇水原一平也無法平息,調查單位必須徹查到底。」可確定的是,大谷翔平和水原一平還沒被起訴,包括是否在棒球項目非法下注。

然而這事之所以非同小可,除了攸關道奇隊未來10年7億美元的投資,還涉及整個聯盟形象,所以會從大谷的律師提告剽竊大筆金錢、道奇隊開除翻譯水原,進階到新聞矚目,糟糕的是水原一平的話前後矛盾,而且新聞炸開後神隱。除了面對FBI、MLB調查之外,如今還有IRS國稅局跟進,發言人維拉德(Scott Villiard)證實水原一平和波以爾(Mathew Bowyer)正在洛杉磯接受刑事調查,主要是非法賭博屬於聯邦罪(Federal crime),所以納入聯邦政府管轄,通常由聯邦檢察官起訴,案件會在聯邦法院審理。要知道,聯邦罪的罰則嚴厲,而且參與的調查更深入,犯行確鑿將面臨嚴重後果。

我在此提醒,大谷翔平人在道奇隊裡參與訓練,他不是以涉案人被逮捕調查,美國是無罪推定原則,即除非調查單位證明有罪,否則被告是視為無罪,所以各界不要妄加揣測。要說大谷涉案的程度,就是布瑞特勒法律事務所的書面聲明所提:「回應最近媒體的詢問,我們發現大谷翔平是這起大規模金錢竊盜的受害者,全案正移交當局處理。」至於下注組頭波以爾的辯護律師貝斯(Diane Bass)亦證實,波以爾從未與大谷翔平有過互動。

美國的偵辦行動規劃縝密,相關單位深知可與媒體侃侃而談案情的時機點,所以這時任你怎麼挖,也不會有任何結果。舉例來說,聯邦檢察官辦公室就拒絕對大谷翔平涉案置評,無論登門的是美國主流或是日本媒體。新聞提到,將個人資金轉匯非法博彩組頭,可能涉嫌協助和勾結犯罪組織、電信詐欺或洗錢的法律問題並沒錯,這也是為何大谷委任律師提告大額金錢剽竊,目的也是就此切割當事人和波以爾的關係。

卸任的聯邦檢察官、現任律師的韋恩斯坦(David Weinstein)透過媒體發表看法,大谷翔平和他的律師團,應該開始蒐集證明水原一平盜竊的證據。下一步,是配合調查單位提供記錄,證明水原一平的犯行屬實。至於被告水原一平,得對被指控部分和他的辯護律師制訂策略,包括證明大谷翔平的確知道自己賭博欠債、承諾協助償債,以擺脫竊盜這項指控。韋恩斯坦說:「現在已經沒有友誼成分,每個人純粹都是為自己著想。」屆時,電匯交易的記錄、銀行往來資料均會攤開接受查詢。

伊夫拉談此案,指回顧歷史高薪職業運動員被自己人或財務顧問背叛時有所聞,他說:「我們接過很多職業運動員意外陷入財務困境的求助委託,主要是因為某人經手帳戶而淘空裡面的資產。」他說,若自己是此案檢察官會詢問水原一平對大谷翔平的銀行帳戶有多大的權限,這應該就能解釋大谷翔平或他的財務顧問是否知情。佛羅里達州的運動博彩領域律師沃拉赫(Daniel Wallach)認為,帳戶瞬間消失數百萬美元,照理說管理大谷翔平資產的人不可能不知道,理應在媒體曝光前就得到解決。

諸多矛盾迫使大聯盟官方別無選擇,得順應時勢展開內部調查,盡早獲得完整的資訊以免案情如雪球越滾越大,影響到大谷翔平的出賽權利,尤其輿論天平正因模糊的案情開始側傾。球員是否接受處罰,是聯盟委員會決定,將大谷翔平停賽或罰款可能是痛苦的裁定結果,但如果不查清楚很難杜絕悠悠之口。道奇隊方面是三緘其口,球隊總裁卡斯坦(Stan Kasten)表示:「我們現在不會再說什麼。」相信我!聯盟與道奇隊比你我更迫切知道真相,在調查報告出爐前,我們還是專注大聯盟開季踏實一些。