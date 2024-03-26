日職／繼大谷後連兩投在美國失利 火腿會再陷資敵窘境？

去年季後前往美國的日職球員，在今年挑戰大聯盟之初就都有不太順利的開始，首先是在首爾海外賽就率先上場的松井裕樹，松井在首場比賽就以中繼投手身份上場，投2/3局送出一次保送及一次三振，隔天再度上場，同樣是投2/3局，但被打出2支安打，WHIP高達2.25，另外明顯看得出來還需適應大聯盟的投球計時機制。

至於去年季後以12年3.25億美元加盟道奇，成為今年最受矚目投手的山本由伸，在首爾海外賽第2場就先發上場，但首局就打出4支安打，還投出四壞球及觸身球各1次，丟掉5分都是自責分，第2局就被換下場，大聯盟初登板只投1局，防禦率高達45.0，WHIP也是誇張的5.0，吞下大聯盟生涯首敗。

另一名也曾多次入選日本隊國手的今永昇太，去年季後加入小熊，春訓先發3場，投9又2/3局被打出10支安打，總共失掉5分，拿到2勝1敗，防禦率是4.66，表現還算平穩，重點是三振功力了得，投出19次三振僅有2次保送，令人期待他大聯盟初登板的表現。

赴美發展最不順遂的是上澤直之，上澤去年季後利用入札制度前往美國，卻只獲得光芒的小聯盟合約，簽約金只有2萬5千美元，火腿能拿到的入札金可能只有約6千美元(約19.7萬台幣)，如果上澤整季無法升上大聯盟，那年薪只會有2萬2千5百美元，基本上真的是去圓夢；上澤在2月29日迎來春訓初登板，只投2局就被打出2發全壘打丟掉7分；共計出賽包含2場先發的4場，0勝1敗，防禦率高達13.03，雖然在最後1次先發出賽投4局僅失1分，有3次三振，仍在23日確定開季從小聯盟出發，因應此結果，上澤將考慮是否去其他球隊尋求上大聯盟的機會，或是繼續留在光芒3A體系奮鬥。

上澤直之去年季後利用入札制度離開火腿前往美國，但只與光芒簽下小聯盟約，日前也確定無法從大聯盟開季。 路透社資料照片

上澤是近年火腿所流出到美國的第4名王牌先發投手，前面有達比修有、大谷翔平及有原航平等人，達比修及大谷就不用多談，兩人目前已是大聯盟超級球星，但有原就與前兩位有著天差地別的發展。

有原在14年選秀會上被火腿已第1指名選進，隔年一軍就先發出賽18場，拿到8勝6敗，是該年的新人王，自此也成為火腿重要先發輪值，6年中有3年拿到10勝以上，合計60勝50敗，19年的15勝讓他奪下勝投王，20年季後使用入札制度與遊騎兵簽下2年總額620萬美元的合約，21年4月在大聯盟初登板，雖在第2次先發的14日就拿到大聯盟生涯首勝，不過這年先發10場只有2勝4敗，防禦率高達6.64，22年更只有5場出賽，1勝3敗，防禦率是更高的9.45，季後未獲續約成為自由球員。

去年1月有原返回日本加入軟銀，卻似乎尚未找回往日身手，熱身賽出賽2場防禦率高達10.29，開季並未在一軍名單內，6月初升上一軍頂替先發輪值，13日對養樂多拿到回歸日職後的首勝，自此站穩軟銀接下來的先發輪值，整季先發17場，投出10勝5敗2.31防禦率的好成績，是軟銀唯一10勝的先發投手，120又2/3的投球局數也是第2多。

有原航平在大聯盟兩年表現不佳，去年1月回日本加盟軟銀，成為軟銀先發陣的救世主。 擷圖自軟體銀行鷹FB官方粉絲團

有原去年在面對上位的歐力士及羅德時的投球內容也相當優異，對歐力士出賽6場，拿到3勝3敗，防禦率為2.25，對羅德則是3戰全勝，防禦率是更低的2.11，儼然成為先發陣的救世主，是軟銀去年在失去千賀滉大後，還能打進前段班的關鍵人物，不過有趣的是，有原去年先發多達17場，竟然沒有對戰過火腿，無論是巧合還是刻意，只能說多少也減少了火腿球團及球迷對於放走王牌投手，返日卻又資敵的遺憾。

以上澤這幾個月在美國的表現來看，要找到能讓他上大聯盟的球隊並不容易，有可能先在光芒3A度過，看看季中是否有上大聯盟的機會，最後也或許會未曾上過大聯盟就回到日本，如果返日後不回火腿，而是繼有原之後，再加入洋聯其他球隊，那又會再次上演火腿球團好心放人去美國，卻又演變為資敵的劇碼。