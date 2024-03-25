最強DH竟不是大谷 太空人艾瓦瑞茲火力更驚人

大谷翔平又上頭條了——不過是以他最不想看到的方式。從去年底到現在，他的狗、薪水跟太太（依時間排序…不是重要性），當然還有他那（該死的）翻譯無一倖免，都成了媒體瘋狂追逐的對象。也因此我們常常會忘記，唯有大谷本人在球場上繼續不斷拿出驚人的表現，這些毫無意義的八卦才有存在的空間（但不是價值）。而對大谷個人球技的評頭論足，即便再無腦再沒有根據，都會比對他與水原一平法律責任最為專業的分析來得有意義——相信即便是大谷本人也會同意這一點。

既然如此，儘管這新一波的大谷風潮我們「蹭定了」，總是要蹭得有格調一點，回到場上表現，拿出經得起考驗的數據來論證一個「谷粉」不得不接受的殘酷事實，那就是今年無法投球的大谷不僅不是全大聯盟貢獻度最高的球員，即便單就打擊而論，也不是打擊最強的打者，甚至不是打擊能力最強的DH。

人上有人、天外有天，大聯盟好手如雲，大谷翔平本季即使完全專注在打擊上，恐怕也很難成為最強打者。 美聯社資料照片

而這頂桂冠，無疑必須戴在小他快三歲的太空人巨砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）頭上。

慣看大聯盟的球迷對艾瓦瑞茲想必不陌生。他在出道的2019年只打了半季（87場比賽），就以打擊三圍高達.313/.412/.655外加27發全壘打的優異成績全票獲選新人王，並且在世界大賽第五戰炸翻對手國民，成了國民投手最不想面對的打者（有沒有外力協助不得而知）。不過這種發威半季甚至一兩季的新人老實說並不罕見。就在同一年，兩年前也獲頒新人王的貝林格（Cody Bellinger）被選為該季MVP，又有誰能想到他未來要面對的是長達三年的大低潮？只打了53場比賽就拿到新人王票選第二的桑契茲是大聯盟史上頭一位前23場比賽就轟出11發全壘打外加31支安打的打者——如今又安在哉？（好啦，他上個月剛拿到釀酒人的合約）

艾瓦瑞茲之所以被單獨挑出來討論，當然是因為他與眾不同。不說別的，去年艾瓦瑞茲在兩輪季後賽轟出6發全壘打掃回15分打點的事蹟想必許多人記憶猶新。如果不是因為對手有個比他更瘋（不論是打擊或精神狀態）的狂人賈西亞（Adolis Garcia），幾乎可以篤定艾瓦瑞茲將笑納第二座美聯冠軍賽MVP。前年季後賽艾瓦瑞茲三度在六局以後擊出逆轉全壘打（其中包括首戰對水手的再見三分全壘打），還刷新了單場季後賽WPA最高紀錄（Win Probability Added，可譯為勝率提昇指數，用來計算一名球員在比賽關鍵時刻表現好壞的數值）。

儘管球齡滿打滿算還不到四年（新人年打一半，疫情球季只打兩場），身處常勝軍太空人的艾瓦瑞茲如今已有多達58場的季後賽經驗，OPS高達.949，而且以2.2的WPA名列史上第九，未來要超越現代季後賽之神「老爹」歐提茲（David Ortiz）的3.2不是沒有機會。

亞瓦瑞茲的打擊技巧還在逐漸成長，未來有很大機會繼續在季後賽累積恐怖紀錄。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

反觀比艾瓦瑞茲早一年進大聯盟的大谷——很抱歉，他只是個誤入天使的孩子呀。

不過這些並不是我們用來論證艾瓦瑞茲打擊比大谷強的證據（單純用來偷酸大谷沒季後賽可打很好用）。事實上，就拿這兩人最近三年的表現（其中涵蓋了大谷兩屆MVP的球季），在多項數據上艾瓦瑞茲也是技高一籌。首先艾瓦瑞茲這三季的平均wOBA（加權上壘率，被視為當今最全面的打擊數據）達到四成以上（.403），是聯盟中除了賈吉（Aaron Judge，.423）之外唯一能達到四成的打者，至於大谷則是以.397名列第四。同時在比大谷少打249個打席的不利條件下，艾瓦瑞茲的例行賽WPA（11.93）仍小勝大谷的11.43排全聯盟第三，僅次於賈吉的15.47及哈波（Bryce Harper）的12.56（緊追在後的大谷排第四）。

更重要的是，同為左打，艾瓦瑞茲的打擊明顯更無死角。大家都知道左投可以剋左打——但這一觀念對艾瓦瑞茲來說完全不適用。他生涯對左投的OPS高達.947（對右投則是.995），強如大谷也「只有」.828。雖說近三季火力四射的大谷早已不再「恐左」（他生涯前三季對左投的OPS是.708，新人年更只有.654）OPS大幅進步到.887，反之艾瓦瑞茲最近三年對左投的OPS則略有下降（.922），但仍領先大谷有一定程度。更可怕的是，這三年來對左投OPS能比艾瓦瑞茲高的八名打者沒有一位是純左打（有左右開弓的）。

換句話說，艾瓦瑞茲已經是全聯盟最擅長打左投的左打者——而且沒有之一（附帶一提，對左投OPS前二十名中的純左打也就艾瓦瑞茲跟大谷（第18名）這兩個奇葩）。

「以左剋左」對艾瓦瑞茲來說是完全不適用，他不但擅打左投，而且打得還比很多右打強打者更好。 美聯社資料照片

艾瓦瑞茲的可怕之處還不止於此。根據大聯盟官方進階數據網站Baseball Savant統計，去年他的xwOBA .438（預期加權上壘率，純看擊球品質衡量打擊的數據）在全聯盟排第三，僅次於賈吉跟亞古納（Ronald Acuna Jr.）並小勝大谷的.427一籌，前年艾瓦瑞茲的xwOBA更高達.462，只差轟出62發全壘打並成為這項數據紀錄保持人的賈吉0.001。這一年表現稍有退步的大谷則以.383排名第六。許多人認為反映擊球品質的xwOBA更能夠預測打者未來表現，新一季的打者數據模擬也證實這一點。艾瓦瑞茲的.411 wOBA不僅技壓大谷（.374）一籌，更超越賈吉（.399）、哈波（.384）等一干名將，成為全聯盟唯一一位wOBA達到四成的打者。

當然整體而言艾瓦瑞茲仍有許多方面不如大谷，除了投不出時速100英哩的快速球外，他的跑動速度也遠不及大谷。跑壘能力跟盜壘不用說，艾瓦瑞茲雖能守外野，守備表現也往往在平均水準之下。年紀輕輕的他在疫情球季那年還動了兩膝關節鏡手術，更加影響他的速度。如今艾瓦瑞茲不但是全聯盟跑壘速度最慢的球員之一，為了他的健康著想，太空人更絕無可能放他盜壘甚至積極進壘，這也使得他成為全聯盟最不可能盜壘的球員之一（最近三季只盜了三次，成功兩次），跟動輒在壘間奔馳的大谷完全不是一個量級。

但只要拿起球棒走進打擊區，艾瓦瑞茲就是那個最令投手感到畏懼的打者。不論你是左投或右投，先發或終結者，打的是例行賽或季後賽，他那幾無死角的揮棒隨時都有可能一棒將來球轟出450英呎外——就像他為太空人贏得世界大賽冠軍的驚天一擊。