愛德華霸氣比美閃電俠韋德 不僅成狼王更瞄準美國新王牌

灰狼在三月初宣布唐斯(Karl-Anthony Towns)因左膝半月板撕裂高掛免戰牌後,近十場表現平平,勝率在五成打轉。不過無需太擔心,團隊在愛德華(Anthony Edwards)的帶領下氛圍相當不錯,也正好是個訓練愛德華領袖風範的時刻。事實上,愛德華本季的進化看的見,他總是在唐斯、戈貝爾(Rudy Gobert)輪流缺陣時力扛球隊,逐漸培養出令人驚喜的領袖氣質。

雖然缺少唐斯讓灰狼在攻守兩端頓失禁區重心,雙塔無法聯手出擊使得防守嚇阻性下降,攻擊端球隊也因而在擋拆配合也缺少全隊第二的攻擊選項。

這些團隊體系配置上的調整,都將讓正在拚戰季後賽種子序的灰狼面臨更大挑戰。所幸,愛德華近期狀態火熱,連續四場得分突破30大關,個人攻守成績出色,籃板保護、助攻、協防封阻與抄截等各項表現皆打出領導風範。

愛德華本季攻防全面進化,多項數據皆在生涯顛峰,場均得分連年提升,令人詬病的三分外線場均亦能命中2.5顆且有37%的命中率。日前對上爵士的驚天隔人爆扣,充分宣示他進攻的霸氣與決心,幾乎預約年度最佳飛扣畫面,也讓22歲的愛德華被拿來和喬丹、布萊恩歷史上著名的隔人扣籃相提並論。

add it to his collection. 😮‍💨 pic.twitter.com/qbgvyXqlqj