愛德華霸氣比美閃電俠韋德 不僅成狼王更瞄準美國新王牌

灰狼在三月初宣布唐斯(Karl-Anthony Towns)因左膝半月板撕裂高掛免戰牌後，近十場表現平平，勝率在五成打轉。不過無需太擔心，團隊在愛德華(Anthony Edwards)的帶領下氛圍相當不錯，也正好是個訓練愛德華領袖風範的時刻。事實上，愛德華本季的進化看的見，他總是在唐斯、戈貝爾(Rudy Gobert)輪流缺陣時力扛球隊，逐漸培養出令人驚喜的領袖氣質。

雖然缺少唐斯讓灰狼在攻守兩端頓失禁區重心，雙塔無法聯手出擊使得防守嚇阻性下降，攻擊端球隊也因而在擋拆配合也缺少全隊第二的攻擊選項。

這些團隊體系配置上的調整，都將讓正在拚戰季後賽種子序的灰狼面臨更大挑戰。所幸，愛德華近期狀態火熱，連續四場得分突破30大關，個人攻守成績出色，籃板保護、助攻、協防封阻與抄截等各項表現皆打出領導風範。

愛德華本季攻防全面進化，多項數據皆在生涯顛峰，場均得分連年提升，令人詬病的三分外線場均亦能命中2.5顆且有37%的命中率。日前對上爵士的驚天隔人爆扣，充分宣示他進攻的霸氣與決心，幾乎預約年度最佳飛扣畫面，也讓22歲的愛德華被拿來和喬丹、布萊恩歷史上著名的隔人扣籃相提並論。

add it to his collection. 😮‍💨 pic.twitter.com/qbgvyXqlqj — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 19, 2024

愛德華在對爵士之戰時的驚天一灌，已成為本季的經典畫面！ 影片來源：明尼蘇達灰狼官方推特

愛德華在13歲前都還是美式足球的跑鋒，極佳的動態體能與厚實的壯碩身材，放到籃球場上他就是比同位置的球員更具對位優勢。他在攻防轉換中撕裂對手防線的強力打法與充滿激情的防守端演出，正是他球風極具觀賞性的部份。你絕對不會覺得他只有6尺4吋身高，他的啟動爆發力強，身體對抗力量充足，臂展出色且出手的跳投點極高，附帶積極追擊封阻的企圖心，這些相似之處不禁聯想起愛德華當年的選秀模板就是閃電俠韋德。

愛德華在高中畢業後婉拒北卡、肯塔基大學的邀約，選擇加入家鄉的喬治亞大學，這是影響他日後籃球生涯的重要決定。喬治亞大學主帥湯姆克林教練，經驗豐富，過去也曾是韋德的恩師之一，他善於調教這種極具爆發力又有身材優勢的重型得分後衛。愛德華在他的訓練下，逐漸打響名號進而成為全美第一的狀元熱門，最後也將這種極具侵略性的球風帶進NBA，在缺乏閃電俠韋德這類型得分後衛的年代，愛德華的出現著實令人眼睛一亮。

經歷去年世界杯的國家隊洗禮，愛德華本季更加聰明，懂得善用他突破的優勢，以每回合高於聯盟大多數球員的進攻得手率為主軸，去創造他更全面性的進攻。對手為了顧忌他的切入勢必會沉退防守，而讓他能掌握旱拔三分的一步機會。他也更多時候運用他的厚實身材做到背框的後仰出手，或者運用腳步試探，更加靈活的節奏變換，轉成面框朝籃底攻擊。

愛德華(右)在世界盃場均出賽26分鐘、得分18.9分都是全隊最高，效率值16.8只略低於布吉里斯的16.9。美國隊的挫敗或許對他說是難能可貴的洗禮，讓他本季更加努力，成長也更為快速。 歐新社資料照片

這些基於他強大突破威脅為基礎的進攻變化形態，能避免過去他浪費太多在刻意追求投射的進攻回合，大大提升他的效率。同時愛德華正學習利用他能吸引防守注意力去幫隊友創造機會的可能，本季場均5.1次助攻說明著未來他有潛力成為更全能的領導者。

兩年前的開季，外媒票選聯盟前25大得分後衛，愛德華還沒有獲得太多青睞，不到兩年，愛德華已蛻變為聯盟前五大得分後衛，甚至他極具霸氣的魅力讓他在排在同位置的前三都不為過。今年的巴黎奧運即便詹皇，柯瑞都已表態參加美國隊，我仍認為有天賦接棒下國家隊10號戰袍的愛德華一定要帶去。

本季由於灰狼雙塔的磨合不錯，愛德華的突出表現，還有老將康利(Mike Conley)回春般的穩定控場組織，以及一票綠葉球員稱職的發揮，組成近20年來最強的灰狼隊絕非偶然。在唐斯回來之前，球隊更多著重責大任都將落在愛德華身上，他這個賽季除了連莊明星賽入選之外，他能率領球隊一起發揮能到哪個層級，將決定接下來灰狼能以甚麼姿態闖進季後賽。 可以肯定的是，今年的北大荒在季後賽時節會很熱鬧。