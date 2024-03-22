二輪選秀咖變一線球星 「大頭」布朗森成就尼克

紐約尼克後衛「大頭」布朗森已經成為NBA一線球星，布朗森場均27.6分、6.4助攻，三分命中率4成，投籃命中率4成78，帶領尼克成為東區前四。很難想像布朗森只是一個身材不起眼，2018年第二輪33順位被獨行俠選中二輪秀。

一線球星基本定義：場均25分以上，球隊戰績分區前四，同時是球隊戰術和進攻核心，更重要的是數據不是刷出來。尼克戰績、球隊競爭力、布朗森個人數據都很有說服力，特別是尼克在另一主力前鋒藍道傷停，布朗森表現不但更上層樓，尼克戰績甚至更加出色，過去七戰6勝1敗，布朗森穩定單打、輸出，關鍵球和為隊友創造出手空間能力都讓人刮目。

尼克剛在客場119：112擊敗勇士，布朗森25投12中，砍34分、7助攻，表現絲毫不輸給勇士超級球星柯瑞27分、5助攻，布朗森單打效率更高，投籃命中率更好，關鍵時刻一對一、各種單打，讓勇士防守端束手無策。

布朗森(左)在對勇士之戰技壓柯瑞(右)，事實上他這場比賽已經是比較客氣了，他在之前兩戰對國王和拓荒者分別得到42和45分。 美聯社

一場比賽當然不足以證明布朗森比柯瑞更優秀，影響比賽能力更強大。但布朗森各種出色得分技巧，穩定輸出，完美掌控進攻節奏帶動尼克攻勢，成就體系，尼克能打出穩定半場進攻和關鍵得分，布朗森角色和帶動性最為關鍵。

尼克2022年夏天為布朗森送上四年1.04億美元合約，從獨行俠手中搶走布朗森，尼克無心插柳，意外成就布朗森的紐約傳奇。2021-22年季中獨行俠曾經有兩次機會可以用四年5500萬美元提前續約布朗森，布朗森也願意留在獨行俠。但獨行俠對當年場均16.2分布朗森能力仍有很多「疑慮」，不肯用這個價碼留下布朗森。

2022年7月1日自由球員市場開市第一天，尼克就為布朗森捧上四年10.4億美元合約，獨行俠當時也不覺得球隊有什麼損失，甚至認為尼克很可能成為「冤大頭」。尼克為布朗森送上這分合約當初被很多媒體、專家認為是「溢價合約」，因為布朗森只是進攻得分相當出色角色球員，他很難成為球隊第一或第二號球星，為布朗森賭上一分上億美元合約，真的沒有必要。

布朗森(右)過去在獨行俠時的表現因為唐希奇(左)的光環而受到忽視，他轉隊到尼克後有了更大的發揮空間，成績是出現爆發性的成長，獨行俠高層應該是悔不當初。 路透社資料照片

尼克第一季布朗森場均24分、6.2助攻，三分命中率4成2，投籃命中率4成9，布朗森出色表現已經讓很多人啞口，尼克不但爬上東區第五種子，布朗森也成為尼克第二得分點，僅次於藍道25.1分。今年布朗森表現再突破，場均27.6分，三分命中率維持4成以上水平，他的進攻方式和技巧完全顛覆所有人對籃球認知和想法。

187公分布朗森不但能控球、組織、帶動攻勢和比賽節奏，他的單打、突破、各種籃下進攻腳步出神入化，禁區終結能力超乎想像。藍道傷停超過一個半月，布朗森獨自帶領尼克打出13勝7敗6成5勝率，比尼克目前東區第四6成03勝率還要更出色。從二輪秀到驚奇角色球員，從角色球員成為二線球星，再從二線球星成為球隊帶隊一哥和一線球星，布朗森的能力和各種表現超乎預期。

布朗森近來手感熱到發燙！ 影片來源：紐約尼克YouTube官方頻道

布朗森甚至顛覆出所有球探報告和後衛傳統觀念，他的投籃、突破、籃下終結得分方式和進攻腳步，放在歷史上都絕無僅有，他是一名很難被定義，更難被防守、針對的現代籃球攻擊型控球後衛。

尼克擁有聯盟精英級別防守體系和對位，球路強硬，球風強悍，在藍道傷癒復出後，還能增加不同進攻打法和禁區對位優勢，布朗森各種進攻技藝也很接近「無解」存在，尼克確實有能力在季後賽顛覆所有預期和普遍看法。擁有布朗森的尼克就有無限可能，今年東區季後賽尼克有機會讓全世界眼睛一亮。