韓流吹進大聯盟 首爾海外賽意義非凡

台灣時間3月20日（週三）晚上，2024年美國大聯盟球季將在韓國首爾高尺巨蛋揭開序幕，由「新邪惡軍團」洛杉磯道奇與同為國聯西區的聖地牙哥教士進行二連戰。這不僅是大聯盟在2019年的日本東京巨蛋海外開幕賽之後首次回到亞洲舉辦例行賽，也是大聯盟史上第一次在韓國進行正式球季賽，意義重大。在過去，大聯盟在亞洲的合作夥伴向來以市場最大、棒球實力最深厚的日本為主，這次選擇移師韓國，不僅標幟了大聯盟在亞洲持續擴張新版圖的商業野心，也代表韓國的場館水準、國際能見度和棒球實力，已經迎頭趕上，在世界棒球版圖的影響力已經越來越接近日本了。

2023年球季，大聯盟層級中來自韓國的球員有教士的金河成、崔志萬，藍鳥的柳賢振（去年季末約滿後決定回歸韓職，加盟老東家韓華鷹）、海盜的裴智桓，如果再加上韓國出生、美國長大，效力於波士頓紅襪的瑞福斯奈德（Rob Refsnyder），總共有五人。今年球季，原效力培證英雄、倍受期待的外野手李政厚與舊金山巨人簽下六年、1.13億美元大約，另外原LG雙子的終結者高祐錫，也以兩年450萬美元加盟教士，為韓職出身、挑戰大聯盟的選手再增加兩個生力軍。

金河成身為大聯盟第一韓星，回到自己國家比賽當然是力求表現，他在熱身賽中就轟出雙響砲。 美聯社

總體來說，大聯盟中的韓國球員人數不多，但量少質精。2021年加盟教士的金河成在經過一個球季的適應期後，於2022年球季開始大放異彩。雖然金河成的打擊數據不算特別突出，但擔綱守備吃重的內野中線防守任務極為稱職，打擊也有水準以上的105 OPS+，整季繳出5.0 WAR，在教士野手中排名第二，僅次於明星三壘手馬恰多（Manny Machado）的6.8。2023球季，金河成從游擊移防二壘，偶爾兼職三游守備任務，持續優異的攻守表現，整季累積WAR高達5.8，在野手中高居全隊第一，季末更拿下國聯金手套工具人獎項，可說是教士讓人失望的球季中少數的亮點。長遠來看，27歲的金河成在大聯盟才三年就已累積12.9 WAR，要追上征戰大聯盟16年、生涯累積WAR 達34.6的名將邱信守，並非不可能。

至於老將柳賢振，於2013年加盟道奇後就立刻讓大聯盟了解，韓國職棒的王牌投手不僅僅能在大聯盟生存，還可以是非常稱職的前段先發，第一年旅美就投出防禦率 3.00、14勝的好成績。柳賢振生涯在道奇六個球季、藍鳥四個球季，累積投球局數超過1000局，大聯盟生涯防禦率是優秀的3.27。已經36歲的他剛與韓職母隊韓華鷹簽下八年合約，要再以球員身份回到美職體系機率近乎於零，他在大聯盟累積的勝投數（78勝）和生涯長度（10年）還差大前輩朴贊浩一截（124勝、17年投球生涯），但看整個投球生涯，柳的投球品質更佳、價值更優，韓職出品最佳投手的歷史地位，在可見的未來很難被超越。

柳賢振在大聯盟的10個球季中，有4個球季是拿下14勝，生涯防禦率是相當優異的3.27。 美聯社資料照片

把時間再拉遠，回顧韓國的棒球發展歷程，其實與台灣有許多相似之處。十九世紀末，來自美國的傳教士把這項運動帶進朝鮮半島，不過，棒球真正在韓國社會紮根，是在1910年開始的日本統治時期。和日治時期的台灣一樣，棒球在殖民統治的過程中被賦予了多重的意義，因緣際會之下，從一個僅限於日本人參與的休閒運動，漸漸擴散到受統治的韓國人的日常生活中。同時，作為一個源自美國的現代運動，棒球在韓國人心中代表了「西化」與「現代性」等正面形象，因此對於參與棒球運動的韓國人來說，並不完全代表服膺於日本殖民統治，或者全盤接受殖民者的同化策略，棒球也因而得以在二戰前緩步發展。

在戰後，台、韓兩地的棒球發展也不約而同和兩地的政治局勢有所牽連。台灣在一九六〇年代末開始的威廉波特少棒風潮，與當時台灣的政治環境和國際處境脫不了關係。而韓國職棒的誕生，則和1980年代的民主化運動有直接相關。當時的全斗煥專制政權，為了平息民怨、鞏固統治，企圖以職棒和其他大眾娛樂轉移公眾對政治的注意力，韓國職棒才得以於1982年成立，成為亞洲第二個有職業棒球的國家。

韓國棒球受到美、日兩強的影響，再與在地獨特的文化與政治脈絡連結，才長成今天的樣子。棒球場上，日、韓的歷史情結和恩怨，也多次在國際賽事中引爆話題。2006年的第一屆世界棒球經典賽，日本首席球星鈴木一朗一句「讓對手感到未來30年內無法戰勝日本隊」激怒韓國球迷，而韓國則在擊敗日本後在東京巨蛋投手丘上插上國旗，棒球場上的競爭升級成國族主義的對抗與殖民遺緒的反芻。而大聯盟大約在九〇年代之後，開始積極進入日、韓兩國尋找潛力球星，現在的大聯盟賽場上，日、韓球員之間的較勁與相互比較，也沒有少過。

大聯盟今年開幕戰由道奇出戰教士，教士先發投手達比修有正積極備戰。 美聯社

對美國的棒球迷來說，雖然大聯盟中來自日本的球星星度高、人數也較多，但因為北美沒有收看日本職棒的管道，對於日職相當陌生，但韓國職棒就不一樣了。2020年，美國職棒受困於疫情肆虐和勞資協商僵局，球季遲遲無法開打，大部分的職業賽事也因為新冠疫情而停擺。美國運動媒體ESPN在沒有比賽可以播的情況下，買下了韓職整季的轉播權，在美國當地的清晨或深夜時段，以遠端的方式每週直播六場比賽，直到球季結束。這個當時的創舉，讓亞洲職棒進入美國人的家中，韓職的本土球星如NC恐龍的羅成範、梁義智，也跨出了國界，一下子成為了跨國運動明星。有趣的是，美國觀眾尤其關注的，倒不是韓職球員場上的表現，反而對於韓國棒球的甩棒文化、明星賽活動，和場邊花絮很有興趣。這次在首爾舉辦的兩場海外賽，美國球迷可以重溫將近四年前起個大早看棒球的記憶，進一步認識這個持續進步的亞洲棒球國度。