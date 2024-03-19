NBA戰績最爛、效率最差 巫師是怎麼墮落成這樣的？

巫師主場104：130被塞爾蒂克狠狠修理，目前11勝57敗戰績NBA30隊墊底。從團隊薪資看，巫師今年團隊薪資1.44億美元，排名第24，但戰績排名第30，確實不如預期。薪資總額排名在巫師後的溜馬、魔術、爵士戰績都優於巫師，溜馬東區第五，魔術東區第六，都是季後賽球隊，爵士進入重建期多年，暫居西區第12(29勝38敗)

年輕魔術最近三年重建有成，團隊薪資1.3億美元排第29，但魔術戰績高居東區第五，魔術兩名208公分「未來前鋒」班切羅、華格納潛力無限，兩人都能持球、單打、形成錯位創造各種優勢，加上防守用心，魔術今年防守效率是精英級別，靠著防守底氣和錯位優勢，魔術前景看好。

魔術團隊薪資比巫師還要更低，但本季卻是一片欣欣向榮，可望在缺席三季之後重返季後賽。 美聯社

巫師的情況就有點慘不忍睹，過去幾年巫師就做錯幾個關鍵決策，陷入無限循環噩夢。

1、2023年6月18日：巫師送走得分王畢爾，從太陽換來後衛保羅、沙米特+四首輪互換+六個二輪籤+現金。畢爾30歲，聯盟得分王等級，結果只能跟太陽換來一名待退老將、一名輪換邊緣球員和一堆看起來好用又不怎麼好用的首輪籤和次輪籤，巫師戰績不好，選人缺眼光，連做交易都是全面輸家。

2、2023年6月22日：巫師送走第一長人波爾辛吉斯，在三方交易中拿回前鋒蓋理納利、穆斯卡拉，後衛瓊斯、一首輪籤。波爾辛吉斯在巫師適應不好，也打得不快樂，但不論如何他還是聯盟精英級別長人，怎麼用「如此廉價」交易就送給塞爾蒂克當耶誕禮物，拿到兩名早就確定要裁掉長人，只有替補控球瓊斯實用和一首輪。

巫師好不容易才跟獨行俠換來長人波爾辛斯基，但之後又隨隨便便在三方交易中把他換到塞爾蒂克，讓綠衫軍撿了天大的便宜。 美聯社

3、2023年6月23日：巫師把保羅送到勇士，換來波爾、羅林斯兩名後衛，外加一首輪籤(有條件、受保護)、一次輪籤。保羅雖然老，但保羅不僅是擋拆大師，更是NBA最棒導師，而且他能帶領球隊贏球，幫助年輕人成長，建立球隊文化和紀律性，更重要的是保羅有到期合約，可以釋放薪資。但巫師卻看不見保羅強項、剩餘價值和對球隊作用，拿保羅去換波爾、羅林斯和一首輪、一次輪。

波爾只用半個賽季就證明他「被高估」，羅林斯連輪換替補都擺不進去，至於首輪籤和次輪籤未來能發揮什麼作用，在巫師這支球隊，天曉得。

波爾離開勇士體系之後，帳面成績馬上就打了8折，而且原本被看好將成為未來之星，現在已逐漸跟著巫師一起沉淪。 美聯社

4、2021年夏天，巫師與教練小安索(Wes Unseld Jr.)簽下四年合約，2024年1月25日小安索轉任管理階層，由代總教練基夫(Brian Keefe)暫時代理。小安索執教巫師兩年多，除了配合球員、沒有脾氣、缺少紀律，執教兩年半戰績77勝130敗勝率3成72。一支球隊最重要的是文化、紀律性，這裡頭需要肯放權的老闆，有作為和視野總管，以及一名出色教練。但巫師顯然一直沒能走在正常節奏，小安索執教超過兩個半球季，球隊攻防、節奏、體系還是一團亂，連波爾都可以在比賽中囂張，無視教練講話。結果巫師還把小安索拉上管理階層，換上一個過渡教練先撐完這個賽季再說。

用人唯親，毫無紀律性和效率，球員像一盤散沙，各打各的，巫師這支球隊就像老闆家族禁衛軍，在職業運動市場殘酷競爭中根本沒救。

BASKETBALL IS BRUTIFUL GAME pic.twitter.com/NayxpQxWFE — Memphis Grizzlies (@memgrizz) March 13, 2024

牆倒眾人推，連灰熊這樣傷兵一卡車的球隊，也要拿巫師來進補。 影片來源：灰熊官方推特

巫師現在第一號球星是庫茲瑪，場均22分，但放在季後賽球隊可能連前三球星都擺不上。第二號球星是波爾，場均16.7分，投籃命中率4成1，三分命中率3成2，波爾的數據根本就是刷出來的，已經稱不上咖。

巫師即將展開遙遙無期漫長重建，沒有精明老闆，沒有一流總管，沒有合格教練，連球員天賦都很平凡。巫師球迷很可憐，NBA也很可憐，像巫師這樣一支NBA球隊應該要有某些禁制令和管制，否則巫師的比賽真的會很難看，球迷會很絕望。