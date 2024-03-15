技巧派內線狂打戴維斯痛點 湖人拚季後賽有很大隱憂

二十年前，太平洋組內戰的湖人與國王是球迷們津津樂道的世仇組合，當年紫金大軍多靠著歷史級的歐布連線技壓華麗的國王五虎，兩軍對戰的深刻畫面是千禧世代球迷們最珍藏的籃球回憶。二十年後的現在，過去所謂的世仇情懷早已隨著時代更迭、球隊的重建循環而消失殆盡。

洛杉磯湖人依舊是熱門的人氣球隊，坐擁當代兩大神獸詹姆斯(Lebron James)、戴維斯(Anthony Davis)。然而和20年前球隊贏球居多相反，現今的湖人持續無法突破巨大的國王障礙，本季例行賽交手更是四戰都被國王橫掃，場均輸分達到雙位數。今年沒有任何球員入選明星賽的國王，在沙波尼斯(Domantas Sabonis)全方位的帶領下，屢屢在攻守兩端打爆明星前鋒戴維斯。最近一次交手再次敗北後，戴維斯對壘沙波尼斯已難堪地吞下10連敗，絲毫看不出有從過去經驗中汲取箝制住沙波尼斯的解法。

今年戴維斯的狀態比起上季略顯下滑，不過仍繳出場均24.7分12.4籃板3.6助攻2阻攻。但是當碰上國王，戴維斯的發揮明顯低於平均水準，正季第一次交手雙方才延長賽才五分差分出勝負，戴維斯打了42分鐘得到30分16籃板3阻攻，但是接下來三場分別只有9、14、22分，每場正負值皆負，高達-9.25。

有趣的數據指出，戴維斯除了對上沙波尼斯吃癟外，對上約柯奇(Nikola Jokic)、安比德(Joel Embiid)這種身材高大，打球很聰明的內線也是施展不開，面對約柯奇7連敗，對陣安比德1勝7敗，顯然戴維斯面對技巧派的打法仍有改善空間。

國王中鋒沙波尼斯(右)已成湖人中鋒戴維斯(左)生涯難以克服的一塊大鐵板。兩人本季第四度交手，湖人又是四戰全敗，兩大中鋒對禁區的掌控程度成了比賽勝負的關鍵。 美聯社

沙波尼斯善於身體接觸的肉搏戰，上身的手部對抗與下盤力量都明顯優於不喜碰撞的戴維斯，也嚴重干擾他的進攻命中率。沙波尼斯本季交手湖人四場繳出的正負值高達+11.5，相較於戴維斯的扣分效應，沙波尼斯攻防兩端對於團隊的正面助益很大，決定球隊勝負的差距也更加明顯。沙波尼斯面對湖人場均18.5分，籃板更是抓爆湖人禁區繳出17.5籃板，四場球還拿過兩次大三元，湖人不僅防守居於劣勢，面對沙波尼斯的高位策應與傳球助攻更是束手無策。

沙波尼斯連年都有不同環節的進化，從投籃射程增加，到籃板王連霸，再點滿傳球技能，搖身一變成為領跑聯盟的大三元王，沙波尼斯不是只有硬而已，他的冷靜與球商是幫助他不斷提升的最大優勢。他與福克斯(De'Aaron Fox)的擋拆效益不僅侷限於兩人小組合作，強弱邊轉換做的出來，到兩翼至底角都有伺機發動的穆瑞、巴恩斯(Harrison Barnes)與蒙克(Malik Monk)能提供火力支援，形成團隊有組織的進攻系統。

國王的先發陣容非常穩定，彼此傳導順暢，默契佳，對於場上正負分幫助很大。這部分湖人的先發可說是完全比不上，湖人的陣容比較仰賴詹姆斯、戴維斯的單打帶動，或者是里夫斯(Austin Reaves)、八村壘(Rui Hachimura)、羅素(D'Angelo Russell)的當日限定爆發來，穩定度不如國王有內有外的組織性搭配。

沙波尼斯(中)與隊友的默契非常好，每場比賽都能利用戰術導出大量助攻，這點是戴維斯比不上的地方。 美聯社

國王解讀湖人進攻套路的防守判斷也相當有一套，抄截、失誤控制的表現上每場都優於湖人，也創造了更多的轉換攻擊機會。此外，綠葉球員的發揮也是國王能橫掃湖人的關鍵，國王整體在球權分佈、進攻選擇的變化性要優於湖人隊，國王總是憑藉著五至六人得分上雙來取得漂亮的團隊勝利。

即便本季西區的領先集團競爭更加激烈，竄出了灰狼、雷霆、快艇、鵜鶘等隊，讓國王的戰績不像上季那麼好，目前只能排到西區第六，但我相信他們這套以沙波尼斯、福克斯為核心的建隊方針是成功的方向，近年陸續補進的新秀穆瑞、米契爾也都是值得栽培的綠葉。

國王進入三月以來的狀態逐漸加溫，單月勝率高達七成，全隊已在為季後賽做準備，反觀湖人走過二月的高峰後，三月進入勝負參半的狀況，賽季後段的狀態起伏可能會讓他們在爭奪附加賽有利位置更加的嚴峻。