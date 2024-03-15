當代NBA已無世仇 布克：但比賽還是很強硬

當代NBA還有沒有所謂「世仇」？

80年代NBA湖人與塞爾蒂克是「世仇」，NBA最精采世紀好球。1984、85、87年兩隊在總冠軍賽碰頭三次，湖人贏了兩次，湖人、塞爾蒂克兩隊在80年代10 年間霸佔八座NBA總冠軍，湖人五次奪冠，塞爾蒂克三次封王，兩隊是典型世仇。

80年代末期90年代初，「壞孩子」活塞和喬丹領軍的公牛是「世仇」。活塞88、89、90年連續多年把公牛壓在地上「磨擦」，喬丹孤軍對抗壞孩子軍團鐵血防守，公牛血戰活塞，是用公牛用鮮血寫下的歷史，也是活塞用「喬丹法則」全面圍剿喬丹，把喬丹從空中擊落經典歷史。經歷過80-90年代NBA老球迷，沒有人不為這段公牛、活塞流血歷史津津樂趣，這是真正的籃球。

90年代初尼克、熱火相互絞殺更是世仇。熱火鐵血防守，踩過對手屍體打死不退，尼克鋼鐵防守，肉搏格鬥打球打人全部混在一起，當年熱火戰尼克根本就是籃球版WWE格鬥技能大賽。去Google一下，當年尼克、熱火打了多少場史詩級肉搏戰，尼克教練小范甘迪死抱熱火中鋒莫寧大腿，為阻止雙方球員打架，一路被莫寧拖進球場畫面有多麼血腥震撼。

從莫寧(右)每次對上歐克利(中)時動不動就上演的「無差別格鬥」，就可知道90年代熱火和尼克是多麼地憎恨對手。 擷圖自莫寧個人IG

經歷過80、90年代籃球老派球員普遍認為：「當代NBA太軟，場上空間更大，球員得分太容易，摸毛犯規太多，籃球已經演變成得分表演，不像90年代NBA那樣純粹、真實，拳拳到肉，充滿身體對抗和搏鬥」。80、90年代NBA打法身體對抗更強悍，當代NBA太軟，場內場外太多兄弟情，世仇已經不再是NBA迷人故事和精髓，這就是事實真相？

太陽後衛布克有不同看法

「世代不同，現在的球員確實不再像80、90年代NBA有那麼多世仇、對決、故事，但我們的比賽並不軟，一對一、協防更快更緊密，快速攻防轉換對抗中也打得更強硬、更有對抗性」。布克認為，2015-18年詹姆斯和柯瑞連續四年帶領騎士、勇士在總冠軍賽碰頭，比賽不夠強硬？內容不夠精采？絕對不是。

現在NBA比賽常常兩隊一家親，而且球員輪休頻繁，很少球員會為了一場比賽跟對手太過計較，實在不容易引發什麼世仇情節。 美聯社

詹姆斯、柯瑞連續四年帶領球隊在總冠軍賽碰頭，他們不是世仇，因為當代NBA早已沒有這種情緒，但詹姆斯登峰造極表演，柯瑞橫空出世的投籃、關鍵球，騎士、勇士都打出隊史最好的籃球，這甚至是NBA史上絕無僅有史詩級戰役，這是最棒的籃球。

布克娓娓說出當代NBA新世代、不同故事，但球風打法並不軟。我認為當代NBA對於世仇的認知、定義，更接近80年代NBA兩大傳奇大鳥和魔術之間的競爭情誼。

80年代NBA「大鳥」柏德與「魔術」強森一時瑜亮，兩人從大學到NBA就像「世仇」般存在，一起主宰一個世代，大鳥和魔術場上競爭絕不鬆手鬆口，場外惺惺相惜，場上不出拐不打架，場外不出惡言不說垃圾話。大鳥和魔術這樣的世仇、情感、珍惜、競爭更像當代NBA。

現在NBA的「淳樸民風」，與過去大鳥柏德(左)和魔術強森(右)在場上的君子之爭頗為相似。 路透社資料照片

大鳥是傳奇球星，他只想要贏球成為球場贏家，魔術也是超級球星，他專注比賽，享受其中，兩人從大學一路競爭到NBA，不僅拯救NBA、開創市場、引領話題，像世仇卻又不是世仇的情感、競爭、傳奇表現，數十年來傳為美談。

當代NBA已經不再流行世仇，把個人情緒恩怨從生活帶進球場，再從球場帶入生活，80年代活塞老大「運球教科書」湯馬斯對喬丹的恨，喬丹對湯馬斯的毒，永遠難以釋懷，這已經超過籃球、比賽和生活。

沒有世仇，但比賽不軟，球賽風格和團隊合作更緊密強硬，這就是當代NBA比賽文化和風格。世仇永遠是最棒運動故事，但不是唯一劇本，就像詹姆斯和柯瑞，這兩人如果在生涯末期成為隊友一起打球，那將是多麼夢幻的事。