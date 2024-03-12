大材小用的中距離教科書 德羅展下一站在哪？

今年夏天35歲公牛前鋒羅德展將成為自由球員，最近四場比賽德羅展場均29分，三分命中率4成1，今年賽季場均23.2分，仍是公牛第一號得分手。德羅展能力、融合度和改變比賽作用，他肯定能拿到一分至少三年8000萬美元合約。目前對德羅展最感興趣球隊有湖人、雷霆，公牛應該不會輕易就讓德羅展約滿走人，否則將一無所獲。德羅展與湖人關係，得從2021年夏天說起。

2021年夏天公牛前鋒德羅展原本已經跟湖人前鋒詹姆斯取得默契，他想要加入湖人，成為詹姆斯、戴維斯隊友，一起贏得NBA總冠軍。但2021年夏天出現太多意外，當德羅展兩度跟詹姆斯私下會面，兩人成為隊友一起爭冠已經取得默契，德羅展自己也認為加入湖人，成為詹姆斯隊友即使發生，但事情卻有意外發展。

DeMar DeRozan's stats vs. Utah:



29 POINTS

6 REBOUNDS

7 ASSISTS

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德羅展近來手感發燙，最近6場比賽中就有3場是攻下33分以上。影片來源：NBA官方推特

2021年7月30日湖人跟巫師完成驚天交易，衛斯特布魯克從巫師改投湖人，湖人送出後衛波普和前鋒庫茲瑪、哈洛爾。三年前這筆交易突然發生，外傳都是詹姆斯同意並且主導湖人完成，因為老詹渴望衛斯特布魯克加入湖人。更耐人尋味的是，老詹悄悄放棄德羅展。

我是一直懷疑、不相信這個傳聞。如果老詹已經跟羅德展見面兩次，而且還是在老詹家裡，為何老詹忽然改變，甚至完全沒有知會德羅展？另外就是衛斯特布魯克的融入性和非常吃球權打法，老詹真會笨到認為衛斯特布魯克比德羅展更適合湖人，更容易融入湖人體系和團隊？

傳聞中湖人原本在2021年要交易來德羅展，但想不到他們竟然是去換了衛斯特布魯克，沒去成的結果讓德羅展在馬刺浪費三年後，接下來又在公牛浪費了三年，頂尖的得分好手卻沒能為強隊效力。 美聯社

湖人老闆沒有證實，湖人總管沒有明說，老詹自己也不談論這筆交易始末，我們無從得知真相。但事實證明，衛斯特布魯克不但破壞湖人體系、團隊，他去了快艇同樣製造快艇混亂，最後衛少只能改打替補，成為角色球員，平均每場只出賽22分鐘，才能融入團隊，幫助快艇成為更好球隊。衛少過去兩年多只能做為功能性球員，不能太吃球權，只能扮演板凳替補角色，否則任何一支球隊都很難接受衛少霸佔球權、主導戰術打法。

今年夏天湖人可以考慮很多選項，除了用複數年合約留下近況很火控球後衛羅素，湖人也可能放棄羅素，因為羅素會追求更大合約和個人發展空間，湖人可以重新考慮簽下德羅展。對湖人來說，德羅展做為老詹、戴維斯之外第三進攻點，成為老詹之外第二單打點，同時靈活湖人半場進攻戰術，形成更多對位錯位優勢，這就是湖人需要的改變和提升。

三年前的錯誤，三年後再彌補，只要德羅展沒有其他更誘人爭冠選項和複數年合約，羅德展與老詹再續前緣，兩人成為隊友一起爭冠，對作風老派的老詹、德羅展是很可能發生的事。三年前德羅展被湖人和老詹背叛，他沒有抱怨，只是覺得很意外，因為德羅展一直認為自己即將成為湖人。

詹姆斯(左)和德羅展(右)兩人想合作的傳言已經流聞好多年了，下個球季應該是最後的機會，也是最有可能的時機。 美聯社資料照片

德羅展過去三年證明，他仍是聯盟得分第一把好手，擅長中距離跳投，強邊單打，關鍵突破買犯，無一不精。在任何一支需要他的球隊，德羅展願意做出犧牲，扮演第二、第三號球星，他也能挺身而出，做為球隊第一持球點和得分主力，完美相容性和球路打法完全不同於衛少。衛少是那種球權、節奏主導都不在他手上，就很難打出個人狀況的球員。

德羅展不同，他能讓球權、戰術給公牛後衛拉文，扮演球隊第二號得分手，他可以為公牛中鋒武契維奇傳球、打擋拆，為隊友創造更多機會和出手空間，即使打無球，德羅展也能靠著出色無球、跑動、接應，完美扮演功能性球員角色。

很多人喜歡德羅展配合度和團隊兼容性，更欣賞德羅展出色中距離跳投和老派單打技藝，湖人肯定不會放棄德羅展，老詹和德羅展之間友誼，也會成為今年夏天湖人、德羅展關鍵聯結。