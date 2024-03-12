羅素找回信心打出代表作 湖人三星連線終於成形

洛杉磯湖人隊是一支特別的球隊，即便近幾年非奪冠雄師，討論度仍居各隊之最。本季一度開低，粉絲們紛紛隔空把脈，主張是時候循交易換第三號球星，即使陣中已經擁有羅素（D'Angelo Russell）這位全明星（2019年），大家仍高喊著「我們要更多」。直到美西時間3月8日對密爾瓦基公鹿隊之戰，看起來他們已經有第三號球星，至少羅素的確靠一己之力逆轉戰局。

早在開賽前，媒體、賭盤一面倒看衰湖人隊，直指詹姆斯（LeBron James）缺陣得面對「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、「手錶哥」里拉德（Damian Lillard），鐵定會被痛宰。我們常說時勢造英雄，存亡關頭總有人跳出來，羅素就靠這關鍵一役告訴外界：「你們要找的球星就在這裡，9顆三分外線單場拿44分夠不夠？」在此之前，他被提及名字的時間，都是媒體在討論湖人交易，全世界都知道羅素僅是籌碼，而不是鐵打不動的先發陣容。

意外的是，湖人隊在交易截止日結束之際，仍讓羅素留在名單內，而與公鹿隊之役他用個人表現告訴大家原因為何。若有觀看比賽，你可注意末節接管比賽的是他，而不是第二號巨星戴維斯（Anthony Davis），包辦第四節全隊27分的21分，鐘響前8分變成個人秀，含最後階段那價值連城的上籃「小帳加一」，羅素買到犯規一口氣拿3分助湖人超前，在那之前是用九顆外線讓公鹿隊徹底潰防。你可以注意到，公鹿隊不是沒有針對性防守，但當教練怎麼更換戰術也防不住時，就知道這場鎂光燈聚焦在羅素身上，手感滾燙時是無法阻止（Unstopable）。要知道，44分其實不是他生涯新高，早在2019年效力明尼蘇達灰狼隊時曾砍12記三分球繳出52分，若這不是巨星什麼才是巨星？？

小弟拿出表現，老大哥詹姆斯自然不吝惜讚賞，個人採訪頻頻中斷，因為亢奮的隊友湧過來擊掌道喜，包括詹姆斯也笑容盈人過來致意。賽後，詹姆斯加碼在X（前身為推特）發文，用：YEAAAAHHHH 9LO!!! 標記這位28歲的隊友，此時誰還記得羅素是交易籌碼呢？除了帳面上的獲勝外，我們來看看這場內容屬於羅素的數據，就知道為何湖人隊應該留人，而不是在外面抓處方尋求奪勝方程式了。

首先是21，在第四節賽事拿到全隊27分中的21分並非易事，要有過人的心理素質。這是羅素2024年2月24日在與曼菲斯灰熊隊之戰末節包辦23分以來，在另一場第四節瘋狂得分的一次內容，這寓意著並非僥倖或手風順，而是展現在第四節接管比賽的強心臟，類似內容早在2019年效力布魯克林籃網隊時，羅素也曾用一己之力射爆沙加緬度國王隊逆轉勝。第二個數據是6，第四節他囊括的21分，是湖人隊自1996至97球季以來末節拿超過21分的第六人，也是自布萊恩（Kobe Bryant）2016年退役秀後之最。

羅素在2019年就已經展現大將之風，只是成為交易籌碼後，輾轉於多隊間而被雜念所左右，本季他專注場上打出身價，逐漸獲得湖人高層的信任。 美聯社資料照片

9是D’Lo（羅素綽號）成為大人物的另一數據，單場投進9記三分球撕裂對手防線，12次出手投進9次命中率高達7成5，他還成為NBA第一位在三支不同球隊效力均投入9顆三分球的球員。3是羅素繼布萊恩、詹姆斯之後，第三位單場投進9記三分球的湖人成員。8這個數字，是象徵羅素過去4個球季最後10秒內的致勝或追平分，個人命中率為15投8中，放眼聯盟也只有泰托姆（Jayson Tatum）可與他相提並論。

當然，這只是一場例行賽而已，也是湖人隊爭西區排名前六的保衛戰。值得關注是打敗的隊伍高居東區第三，湖人隊最近輸掉一些本不該輸的球，也贏了部分不被看好的賽事，重點是透過比賽內容，教練團得拼出最佳陣容才對，而不是至今仍在懷疑誰留誰走，全隊無法凝聚共識、上下一心的話，可能又將迎來另一個失望的球季，詹姆斯遠離顛峰期的距離又更進一步。我們可以說，羅素值得承擔詹姆斯的得分重擔，儘管戴維斯是一名頂尖球星，但歷史告訴我們他不是能在最後時刻挺身的人，但羅素有這種能力，戰事陷入膠著他更敢出手。

本季湖人隊並未於交易截止日前大肆補強，取而代之是保留羅素、簽下丁威迪（Spencer Dinwiddie），讓昔日的籃網隊雙槍在洛杉磯合體。單從對公鹿隊之戰、丁威迪蓋掉里拉德的跳投，湖人總經理佩林卡（Robert Pelinka）做出明智決定。自從重返先發以來，羅素一直在努力表現、持續進步，成為湖人隊仰仗的進攻武器之一，也許距離穩定性仍有進步空間，但想想才28歲的年齡，湖人隊有必要給空間而非急著收成。在最新一集的音頻節目The Backyard Podcast中，羅素首次披露內心想法，說交易傳言的確有壓力，只能試著保持平靜，羅素表示：「顯然（交易傳言）給我帶來很大的壓力，網路上甚至有一些梗圖幽我一默。對我來說，這是生活和職業的一部份，我嘗試用禪意的心態看待，我知道無法控制這些事情，也知道這就是現在發生的事，身處其中但不要讓雜念左右我的心情。」

湖人在交易截止日前簽下丁威迪(中)也留下羅素(左)，並沒有再去找來其他球星，他們近來多所貢獻，這很可能會是湖人高層最明智的決定。 美聯社

節目中，他坦言交易截止日過去時，發現自己還在湖人隊裡，心情彷彿如釋重負，他指出：「我們（羅素與隊友）倖存下來，這真的很好！這是一個很好的解脫。總的來說就是這樣，能夠在洛杉磯重新開始，並以一些動力應對下半季，真是太酷了！」羅素做對了一件事，就是把自己徹底當成湖人隊一份子，保持球隊所期待的表現，這使管理層放棄交易念頭，因為他掙得了一席之地。」

如果不是羅素今年進攻的爆發能量，說實話湖人隊現在西區排名很可能更低，總教練漢姆（Darvin Ham）肯定子弟兵價值，他說：「湖人隊需要羅素保持高水準的表現，球季才能成功。我知道，他有那種D’Lo時刻，可以用任何方式把球投進籃框，看到他在場上打得開心、隊友們為他打氣鼓勵，進而繳出果斷而積極的內容，真是太好了！D’Lo有籃球天賦，我們也需要他，需要以那種高水平打球，目前他做得很好。」