球霸當家+人才過剩 獨行俠不用3帖猛藥只能等死

獨行俠曾在2月8日球員交易截止日前後打出六連勝慶祝行情，全球一片讚揚。但過去八戰2勝6敗，最近吞3連敗，獨行俠超級一哥唐西奇連續四場打出至少30分的「大三元」，獨行俠只有1勝3敗。

獨行俠現在最可能做出的調整

一、調整先發

208公分中鋒加福德取代萊夫利二世先發，菜鳥中鋒萊夫利傷癒歸隊後狀況低迷，籃下吃餅、防守、輪轉都遇上瓶頸。防守專家小前鋒瓊斯重回先發，取代過去9場打先發的前鋒華盛頓。

儘管華盛頓進攻、投籃、得分能力都更全面，瓊斯只能守不會攻，但獨行俠在球員交易截止日後防守效率跌到聯盟倒數第一，獨行俠需要重建立防守體系和態度。

獨行俠菜鳥中鋒萊夫利(左)拚戰非常積極，常常被對手撞得一身是傷，但很可惜他經驗不足，硬扛先發實在是太嫩了。 美聯社

二、有效錯開唐西奇和厄文同時上場時間

沒有任何數據和分析證明，唐西奇+厄文兩人合體完美，更能帶動團隊，幫助角色球員打出更好狀況。對獨行俠教練基德來說，如何讓兩大核心球星打出最高效率，同時能成就團隊提升角色球員攻防效率，他一直沒能做到最好。

唐西奇(左)和厄文(右)都是超級球星，但讓兩大控衛一起先發，完美示範了1+1<2的案例。 美聯社

三、更換總教練

基德是球員型教練，球員普遍都很喜歡他，他也沒有大破大立，執行熱火那種「鐵血紀律」和「刻苦訓練」的球隊文化。球季進入尾聲，獨行俠換教練機率不大，但以獨行俠今年跟上季一樣「開高走低」趨勢，下半季疲軟，全隊都出狀況，基德今年夏天被開除是很可能的事。

獨行俠總教練基德(右)雖然很受球員歡迎，但卻不擅長用兵，只能放手讓唐西奇(左)自行發揮。 美聯社

在NBA，缺少球星、天賦不足、陣容深度不夠都很難贏球。但天賦太多，需要上場打球的角色球員和球霸很多，同樣會帶來麻煩和調度困難。獨行俠現在就陷入這種尷尬，需要上場打球和球權的角色球員太多，重重疊疊，直接導致團隊、用人輪換、攻防節奏、防守強度都受到影響。

獨行俠上半季還能長時間站穩西區前六，經常打進前四，主要就是靠防守和團隊，萊夫利二世、瓊斯兩名鋒線防守一流，做足苦工，讓厄文和唐西奇沒有後顧之憂，另外就是角色球員後衛艾克森、格林、哈迪時有驚人之作，他們都得到上場空間和戰術角色。

空間長人克萊柏、防守苦工鮑威爾也能在有限上場時間，提供防守、經驗、對抗。最佳第六人神經刀哈達威場均16分，儘管進攻、投籃都不穩定，但他的瘋狂和不定時爆發性得分，仍是獨行俠第三得分點。

唐西奇霸佔獨行俠超過30%球權，厄文再掌握獨行俠20%球權，哈達威再分走15%球權，獨行俠其他角色球員就只能專注打好功能性角色。

獨行俠第6人哈達威投籃不是很準，但出手次數則是不少，他與唐西奇、厄文等三人就要吃掉球隊近2/3的球權。 美聯社

2月8日球員交易裁止日後，獨行俠增加兩名先發等級鋒線加福德、華盛頓，這兩筆封關前交易被媒體評為「接近滿分」，獨行俠是交易最大贏家。但目前結果，完全不如預期。

獨行俠眼前遇上的困境是防守太差、失分太高。唐西奇要投入多少防守，如何執行戰術，沒人能管得上。厄文想要如何單打、得分，同樣由他自己做主，教練沒辦法掌控。

天賦、得分、投籃能力都更好的華盛頓先發，瓊斯角色邊緣化，格林、艾克森更邊緣化，甚至很難得到上場時間。加福德可以先發，甚至上場更多時間，得到更多戰術角色，不過也將更加嚴重壓縮萊夫利、克萊柏、鮑威爾三名主力長人空間。

獨行俠現在的問題已經不只是改變先發，唐西奇、厄文兩大核心球星的角色，如何跟一群角色球員取得平衡，成就更好團隊和戰力，這是基德一直解決不了的問題。獨行俠能打球、需要上場和戰術角色功能性球員太多，基德手裡的牌多到他不知道如何出牌，形成最佳組合打出更好防守。

獨行不缺天賦，不缺能打球的人，但這麼多天賦和人手，卻整合不出完美團隊和高效防守，獨行俠雙核球星和教練基德都要共同承擔。獨行俠客正在複製上季下半季疲軟、衰竭，莫明死亡，跌出季後賽附加賽劇本，換教練已經太晚，一切難救。