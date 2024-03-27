中職／奶爸打擊王雙喜臨門 「阿銀」梁家榮奔三而立歸零出發

【撰文・石毓琪】

2023年對樂天桃猿三壘手梁家榮無疑是豐收一季，走到職棒生涯第十季，一舉收穫最佳九人三壘手和打擊王兩座獎項，加冕人夫、人父頭銜更是甜蜜負荷與責任，當年18歲少年轉眼奔三成家，將榮耀留在輝煌一季，初獲複數年合約，今年心態歸零重整，準備往下一段人生目標前進。

前次《職業棒球》雜誌專訪梁家榮是2020年，當時回顧了從高中生選秀，作為首批進軍職棒高中生，從一片懵懂「轉大人」心境，在樂天球團接手、曾豪駒上任總教練首季，打出被譽為「生涯年」表現。隨著年齡邁入中生代，逐漸褪下的前期青澀化作全力衝能量，2021年起站穩一軍，慢慢地占據三壘一隅，去年下半季直線上升打擊狀態，更為自己博得首座個人獎項，縱使棒球是高失敗率，除了努力還需要點機緣的運動，梁家榮證明了「努力不會背叛你」，遭遇瓶頸時大膽做出新嘗試，其它就讓時間回應最佳解答。

與傷共存 兩季蹲低只為跳更高

梁家榮2023年表現受肯定，簽下3年複數年合約。中央社

2021年出賽96場，2022年更達到百場，機會增加與經驗累積呈正向循環，梁家榮坦言，這兩年爭取到一軍更多籌碼，才有2023年後半段逆轉精采故事，「以往沒這麼多出賽，很多時候比賽或是身體狀況不好，就會被調到二軍。前兩季奠定了我面對完整一季賽季高低起伏，要怎麼調整，吸收到這個很重要的經驗。」

兩年來當然不是一帆風順，左肩存在著關節唇傷勢，是不斷困擾挫折來源，當身體遇上疲勞，打擊、守備都會產生落差，「一開始不知道如何處理，後來才愈來愈懂得和它共存，了解大概什麼時候狀態要往下掉了，就會適時地知道該怎麼彌補。」有訓練師、防護員從旁協助，不管是採取增劑治療，降低發炎指數，還是藉由訓練補強，每當出現「預感」趕緊為肩膀進補，不讓疲態一下顯現，阻斷演變成急性傷勢可能。

賢內助捨命陪打 半季空檔變身打擊王

梁家榮搖身變打擊王。記者陳正興／攝影

不過在競爭激烈，隨時會被取代的職棒世界，即便連兩年是一軍常客，也不代表下季位置穩如泰山，梁家榮深知這個道理，找到並擁有「非你不可」優勢，是他下定決心變動打擊姿勢關鍵，「清楚來說去年下半季是姿勢改變轉捩點。生涯前9年半都是維持同一個姿勢，直到去年上半季尾聲，發覺到打擊能力一直沒有突破表現，腳程又是弱勢，如果沒辦法發揮適時長打，被取代的機會就會愈來愈高，有更深刻危機意識是後起之輩蠢蠢欲動，很多新秀都嘗試守三壘，不見得只有我會上場，應該適時改變，不然被取代只是時間問題。」

利用上下半季中間空檔，梁家榮投入不少時間與心力，畢竟抬腿打擊習慣多年，一時修改這個決定不易，自然不是一開始就掌握得宜，獨自閉關練功，還有貴人協助，「球隊練習、自己在家練揮棒，每天感受。打擊教練和曾總也有幫忙，可是最終還是要自己抓到POINT，其實我運氣不錯，習慣得了新姿勢，有時他人觀點和我的感受不同，幸運的是教練和我的感覺有達到共識，調整上就比較快。」此外，新婚不久的太太在家中也會在旁拿手機拍攝，一起研究，「甚至我在家裡曾經不小心揮到她的手，害她手受傷須戴護具，能有今天成就，太太真的幫了不少忙。」

三壘「銀」手套失靈 春訓咬牙再練

樂天桃猿隊梁家榮(右)在讀賣巨人隊交手時，與岡本和真為舊識。聯合報系資料照

對比打擊率自下半季首戰0.254一路攀升，最終以0.338封關，距離第二名0.318有不小差距，三壘守備發生17次失誤、守備率掉到0.925，就是去年較遺憾部分，他笑說「不可能一邊變爛，另一邊就變強吧！」但也坦言去年守備確實被自己影響，「心態不夠篤定吧，去年一整季守備時，心情都是很忐忑的，是以往都沒有過的感受，坦白講去年守備問題對我衝擊很大。」

2022年首度達標金手套門檻，最後錯失獎項，球迷一度為梁家榮抱不平，比起打擊方面成長，守備有過接近金手套瞬間，如今成為軟肋，帶給球隊負擔，是他今年春訓想徹底翻轉環節，「沒有金手套，其實不會很在意，對球員而言就是給予整年好好付出，得到附加價值和一份榮譽，以此當作目標，好像會給自己更大負擔。我覺得不要造成球隊負擔，如果有(獎項)很好。」他表示，打擊、守備之於棒球勝負，打擊更像加碼，不論打再好都是向上增加分數，守備失一分，和敵隊差距就多一分要追趕，反而守備影響勝負空間更大，因此守備努力還要再付出更多。

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