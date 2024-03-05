塞爾蒂克完美組合恐怖如斯 勇士被血洗怎能不懷念伊古達拉

勇士客場88：140被塞爾蒂克痛揍52分，塞爾蒂克取得11連勝，目前48勝12敗聯盟第一，遙遙領先戰績第二雷霆42勝18敗。塞爾蒂克本季第三度贏對手至少50分，最近16戰13勝3敗近況甚佳勇士慘敗52分，塞爾蒂克強到無法阻擋。勇士後衛柯瑞只打17分鐘，13投2中，其中三分球9投0中，全場只攻下4分，這場球是柯瑞生涯最大慘敗，也是生涯表現打得最差比賽。這一場比賽比分懸殊，其實有很多啟發。

最近六天勇士打了四場客場比賽，勇士確實累了，35歲柯瑞同樣感到疲憊，這已經不是今年球季柯瑞第一次感受到「時間老人」壓力，柯瑞儘管能力、投籃依舊保持相當高峰，但「高齡」還是逐漸在侵蝕柯瑞，一如杜蘭特和詹姆斯，35歲以上超級巨星即使比賽狀況、個人能力再出色，都要面臨年紀、體能和持續力挑戰。

塞爾蒂克不斷證明自己有多強大，220公分長人波爾辛吉斯正在成就團隊，他是泰托姆、布朗兩大球星之外，塞爾蒂克最重要禁區防守支柱和第三得分點，塞爾蒂克兩名先發後衛哈勒戴、懷特一再證明兩人是今年NBA最精銳後場組合。

懷特全能、可控能投，甚至可以不佔球權，幾乎每場比賽都有神來之筆。哈勒戴為塞爾蒂克做出最大犧牲，並成為最穩定對位和防守點，他讓塞爾蒂克團隊更圓滿，沒有陣容打法漏洞。塞爾蒂克防守提升，韌性提升，攻防轉換效率提升，進攻威嚇和穩定性提升，哈勒戴、懷特兩人都能做出犧牲、專注防守、打無球跑動，功不可沒。

塞爾蒂克陣中不只有超級球星泰托姆和布朗，兩位後衛哈勒戴(左)和懷特(右)的組合也是非常完美，兩人都樂於做出犧牲，讓球隊攻守兩端都更加強大。 美聯社資料照片

回到勇士身上，除了客場勞頓，主力疲勞，攻防對抗檔次下滑，勇士慘敗塞爾蒂克52分一戰透露太多勇士陣容危機。

1、勇士「超級五小」陣容，就是少一個伊古達拉。伊古達拉是誰？他是勇士2015-19年連續五年打進總冠軍賽，摘下三座總冠軍的「隱形MVP」，198公分全能前鋒。2015年勇士在總冠軍賽被騎士逼進絕路，陷入1：2落後，勇士變陣，伊古達拉先發，勇士端出「迷你五小」陣容，伊古達拉負責對位防守騎士前鋒詹姆斯，伊古達拉不但能扛高大前鋒，他的速度和對位、打法、空手接應，完全讓騎士中鋒、長人束手無策。

出色戰術素養，完美閱讀比賽能力，能傳能切擅長空手接應，伊古達拉從板凳拉上先發，對位詹姆斯，勇士五小陣容打速度、無限換防、反擊，更多傳切跑動突破籃下，完美破解騎士對位和實力。伊古達拉不但幫助勇士逆襲贏得總冠軍，他改變比賽節奏和對位超凡效果，更意外搶下決賽MVP，讓真正MVP柯瑞有點失落。

勇士過去的超級5小陣容中，伊古達拉(右)是個被低估但非常關鍵的角色，曾在總軍賽中強力牽制騎士的詹姆斯和塞爾蒂克的雙星。要是他還在陣中，勇士豈會讓塞爾蒂克這麼囂張。 歐新社資料照片

2、勇士持續用「五小」陣容對陣塞爾蒂克，先發五人是格林、庫明加、湯普森、穆迪、柯瑞，被塞爾蒂克完全輾壓，鋒線防守對位毫無對抗性。小前鋒201公分庫明加進攻更好，但經驗太嫩不會防守，198公分格林體型太小，穆迪和湯普森完全扛不起當年勇士五小伊吉達拉位置，塞爾蒂克泰托姆、布朗雙星擁有完美對位優勢，連哈勒戴、懷特對抗性和對位都能欺負勇士。

3、勇士現在陣中沒有一個像伊古達拉一樣的全能鋒線，有一流防守、經驗和速度，有豐富戰術素養和空手接應能力，同時能對位場上五個對手，不論身高位置都能採取針對性。伊古達拉甚至還能兼打控球，負責發動攻勢，當年除了主要負責防守騎士前鋒詹姆斯，同時跑快攻達陣，擋拆裡外都能跳投、上籃攻擊得分，讓騎士對位完全受困承受壓力，改變比賽節奏。

4、勇士小前鋒維金斯因「個人因素」請假，無限期缺陣，勇士防守端少一個支撐，又沒有一個像伊古達拉這樣的板凳全能前鋒可以填補陣容，面對塞爾蒂克用迷你五小陣容被塞爾蒂克徹底打爆，也只是剛剛好。

勇士前鋒庫明加(右)防守經驗不足，完全被塞爾蒂克吃好玩的，勇士第一節就以22：44落後，只能提早有放棄比賽的準備。 美聯社

不過勇士季後賽前景還是可以「樂觀」，因為勇士過去16戰13勝比賽內容和陣容深度都得到最大改善，提早慘敗只是給球隊透露警訊，勇士不可能短期內養出或找到一個伊古達拉填補缺口，但勇士還是有不同戰略和方案，值得期待。