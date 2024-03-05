快訊

今天「驚蟄」...4生肖注意衛生 留意危險活動引血光

海巡署長還原陸船翻覆執法過程 周美伍：怎可能沒影像

想跟湖人在洛杉磯搶當老大 快艇大手筆軟硬體全方位翻新

聯合新聞網／ 陳光立
快艇隊的新隊徽設計頗具巧思，將球團正式定調為海洋風，羅盤、船隻和籃球均在一個圖案中凝聚。 美聯社
快艇隊的新隊徽設計頗具巧思，將球團正式定調為海洋風，羅盤、船隻和籃球均在一個圖案中凝聚。 美聯社

洛杉磯快艇隊在當地紮根已久，但提及南加州甚至全美最有名的NBA球隊，人們仍毫不猶豫說出湖人隊這個名字。不過，在職業運動界首富鮑默（Steve Ballmer）推動下，快艇隊正在脫胎換骨，斥資簽下四星匯聚的豪華陣容、更換嶄新球隊標誌、制服後，下季將遷到最新的主場Intuit Dome與湖人隊切割。

日前，快艇隊推出新的球團標誌和新制服，這些將在2024-25年季初啟用，屆時這支隊伍也將從洛杉磯市中心的Crypto.com Arena球場，搬到30分鐘車程以外的英格塢（Inglewood）新場址。事實上，快艇隊翻新並非首次，此番是過去10年內第二次重塑形象，2015年當鮑默甫接手一年時就煥然一新，從開賽前的雷射聲光秀、球隊標誌、吉祥物禿鷹查克（Chuck the Condor），只是結果未達成效，促使球隊再接再厲打造新局。

快艇在下個球季將搬遷到新場館 Intuit Dome。 洛杉磯快艇提供
快艇在下個球季將搬遷到新場館 Intuit Dome。 洛杉磯快艇提供

球隊作法，是運用「快艇」走海洋風，球團與Intuit Dome業務營運總裁札克（Gillian Zucker）說：「我們已經走了好長一段路，收集來自快艇國（Clipper Nation，球迷網站）的建議，傾聽了大量聲音，聘請專家參與以融合過去和未來的觀點描繪新設計，新標誌是有意義且強大的，捕捉我們的起源和抱負。」如同札克所述，新的球隊標誌像羅盤的「C字母」圍繞一艘前進中快艇的輪廓。對敏銳的球迷有驚喜，羅盤上的北剛好指著洛杉磯（Los Angeles）的「N字母」，船體設計成籃球接縫。

在球隊的Instagram和X頁面上，大量評論紛紛湧入，可以說是毀譽參半。一些人稱讚新標誌極為巧妙，用色和風格高雅又酷，批評者主張設計無聊且自命不凡，還有人批評疑似抄襲大聯盟西雅圖水手隊的感覺。往好處思考，長久以來很多非英語系的球迷不懂，為何球隊叫快艇，雖然Clipper這字直翻並沒錯，但球隊形象與快艇這航海載具無相干，所以一臉疑惑，如今改標正好名正言順，儘管還仍有酸民說那是郵輪、並非快艇。新球衣較直白，採用現代化的經典字體，以海軍藍、灰燼紅和太平洋藍為主色，這和過往相差無幾，所以變化遠不及球隊隊徽明確。據球隊表示，新版會以限量商品方式開賣，地點限定在官網 ClippersHQ.com和位於Grove的實體商店開賣。

快艇明年球季的新版球衣在設計仍將維持藍、白、紅三色為主軸，只是字體經過翻新並傾斜向上，整體變化並不算大。 美聯社
快艇明年球季的新版球衣在設計仍將維持藍、白、紅三色為主軸，只是字體經過翻新並傾斜向上，整體變化並不算大。 美聯社

相較於隊徽和球衣，新球場Intuit Dome才是快艇隊的最大投資。整座場館價值超過20億美元，思維均按現任老闆鮑默想法所勾勒，經過建築師和團隊高管合作將其立體化，成為未來快艇隊落地生根的搖籃。簡言之，鮑默要這座球場成為令人熟悉的客廳般，成為大人的娛樂殿堂，包括舒適的座位、完美的視線感受，餓了到處都有吃的，走到哪裡都不用排隊、不必掏腰包付錢，就連廁所也要人性化，不可將水濺到觀眾的衣袖或地板。札克轉述當時鮑默所說，要讓購票入場的1萬8000人能一致感受。

鮑默對建設過程親力親為，監督所有的細節，經常隨機挑一張折疊椅坐下，感受寬敞與舒適性，以及觀賽的視野等，他接受訪問說：「我希望人們盡可能坐在座位上，好好地欣賞比賽。」每張座位都提供電源、數據機和電纜，還內建全彩燈光與按鈕，以配合場上的燈光和雷射秀。根據球團解釋，按鈕是讓球迷參與互動遊戲。美國家庭的客廳均以大電視為主軸，為此球團打造巨大4K高清螢幕，面積號稱世界之最。

快艇新場館按照老闆鮑默的家庭客廳概念，將座位打造出舒適性，並確保觀眾去廁所、買食物的時間能大幅縮短，館內超大的巨型4K環場螢幕提供完整資訊，讓球迷不必低頭用手機查。 洛杉磯快艇提供
快艇新場館按照老闆鮑默的家庭客廳概念，將座位打造出舒適性，並確保觀眾去廁所、買食物的時間能大幅縮短，館內超大的巨型4K環場螢幕提供完整資訊，讓球迷不必低頭用手機查。 洛杉磯快艇提供

Intuit Dome的布局巧思，包括館內1200個廁所位置，步行均不超過60秒，美食區所有食物和飲料也集中管制分配，來回時間不超過12分鐘。2.33億個LED燈泡組合的大型看板，向球迷展示比賽相關資訊，你不必低頭手機查。Intuit Dome當初起草時，鮑默就強調要打造終極體驗的看球感受，他深知這些均在細節呈現，包括新館內幾無死角的設計，就是老闆的願望和思維。

NBA NBA專欄 快艇 湖人

相關新聞

想跟湖人在洛杉磯搶當老大 快艇大手筆軟硬體全方位翻新

洛杉磯快艇隊在當地紮根已久，但提及南加州甚至全美最有名的NBA球隊，人們仍毫不猶豫說出湖人隊這個名字。不過，在職業運動界首富鮑默（Steve Ballmer）推動下，快艇隊正在脫胎換骨，斥資簽下四星匯

中職／即使在二軍也要關注 潛力十足的6隊未來新星

英雄出少年，中職這幾年在許多高中大物加入之後，出現不少創紀錄及拿到個人獎項的年輕球員，味全的徐若熙及劉基鴻等就是最具代表性的2人，筆者6隊各選1位與他們一樣都是2000年後出生，才剛進入職棒或是尚未站

塞爾蒂克完美組合恐怖如斯 勇士被血洗怎能不懷念伊古達拉

勇士客場88：140被塞爾蒂克痛揍52分，塞爾蒂克取得11連勝，目前48勝12敗聯盟第一，遙遙領先戰績第二雷霆42勝18敗。塞爾蒂克本季第三度贏對手至少50分，最近16戰13勝3敗近況甚佳勇士慘敗52

日職／大聯盟之夢想圓滿 村上宗隆近兩季須達成業績

剛打完台灣遠征比賽的讀賣巨人，返回日本之後準備迎接官辦熱身賽，為2024年例行賽之前做最後備戰。巨人軍想要奪回相隔4年的聯盟王座，除了衛冕軍阪神虎隊之外，前年優勝二連霸的養樂多燕子隊也是主要競爭對手。

洋基第一棒該派誰打？ 索托或許才是最佳人選

誰是洋基隊史上最偉大的開路先鋒？頭一個會想到的八成是「隊長」基特（Derek Jeter）。不過基特其實是在年過30的生涯第11個球季才開始專職第一棒，而且隔年就又讓賢給新加入的外野手戴蒙（Johnn

中職／陳冠宇、曾仁和角色互換 讓人看不懂的珍瓏棋局

近期媒體報導，樂天桃猿教練團計畫將先發投手曾仁和轉調牛棚，陳冠宇自請重回先發，老實說，這樣的安排風險不小，也凸顯樂天投手群定位問題。 由於去年季後樂天流失包括陳禹勳、賴鴻誠、許峻暘、豪勁等幾名後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。