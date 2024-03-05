想跟湖人在洛杉磯搶當老大 快艇大手筆軟硬體全方位翻新

洛杉磯快艇隊在當地紮根已久，但提及南加州甚至全美最有名的NBA球隊，人們仍毫不猶豫說出湖人隊這個名字。不過，在職業運動界首富鮑默（Steve Ballmer）推動下，快艇隊正在脫胎換骨，斥資簽下四星匯聚的豪華陣容、更換嶄新球隊標誌、制服後，下季將遷到最新的主場Intuit Dome與湖人隊切割。

日前，快艇隊推出新的球團標誌和新制服，這些將在2024-25年季初啟用，屆時這支隊伍也將從洛杉磯市中心的Crypto.com Arena球場，搬到30分鐘車程以外的英格塢（Inglewood）新場址。事實上，快艇隊翻新並非首次，此番是過去10年內第二次重塑形象，2015年當鮑默甫接手一年時就煥然一新，從開賽前的雷射聲光秀、球隊標誌、吉祥物禿鷹查克（Chuck the Condor），只是結果未達成效，促使球隊再接再厲打造新局。

快艇在下個球季將搬遷到新場館 Intuit Dome。 洛杉磯快艇提供

球隊作法，是運用「快艇」走海洋風，球團與Intuit Dome業務營運總裁札克（Gillian Zucker）說：「我們已經走了好長一段路，收集來自快艇國（Clipper Nation，球迷網站）的建議，傾聽了大量聲音，聘請專家參與以融合過去和未來的觀點描繪新設計，新標誌是有意義且強大的，捕捉我們的起源和抱負。」如同札克所述，新的球隊標誌像羅盤的「C字母」圍繞一艘前進中快艇的輪廓。對敏銳的球迷有驚喜，羅盤上的北剛好指著洛杉磯（Los Angeles）的「N字母」，船體設計成籃球接縫。

在球隊的Instagram和X頁面上，大量評論紛紛湧入，可以說是毀譽參半。一些人稱讚新標誌極為巧妙，用色和風格高雅又酷，批評者主張設計無聊且自命不凡，還有人批評疑似抄襲大聯盟西雅圖水手隊的感覺。往好處思考，長久以來很多非英語系的球迷不懂，為何球隊叫快艇，雖然Clipper這字直翻並沒錯，但球隊形象與快艇這航海載具無相干，所以一臉疑惑，如今改標正好名正言順，儘管還仍有酸民說那是郵輪、並非快艇。新球衣較直白，採用現代化的經典字體，以海軍藍、灰燼紅和太平洋藍為主色，這和過往相差無幾，所以變化遠不及球隊隊徽明確。據球隊表示，新版會以限量商品方式開賣，地點限定在官網 ClippersHQ.com和位於Grove的實體商店開賣。

快艇明年球季的新版球衣在設計仍將維持藍、白、紅三色為主軸，只是字體經過翻新並傾斜向上，整體變化並不算大。 美聯社

相較於隊徽和球衣，新球場Intuit Dome才是快艇隊的最大投資。整座場館價值超過20億美元，思維均按現任老闆鮑默想法所勾勒，經過建築師和團隊高管合作將其立體化，成為未來快艇隊落地生根的搖籃。簡言之，鮑默要這座球場成為令人熟悉的客廳般，成為大人的娛樂殿堂，包括舒適的座位、完美的視線感受，餓了到處都有吃的，走到哪裡都不用排隊、不必掏腰包付錢，就連廁所也要人性化，不可將水濺到觀眾的衣袖或地板。札克轉述當時鮑默所說，要讓購票入場的1萬8000人能一致感受。

鮑默對建設過程親力親為，監督所有的細節，經常隨機挑一張折疊椅坐下，感受寬敞與舒適性，以及觀賽的視野等，他接受訪問說：「我希望人們盡可能坐在座位上，好好地欣賞比賽。」每張座位都提供電源、數據機和電纜，還內建全彩燈光與按鈕，以配合場上的燈光和雷射秀。根據球團解釋，按鈕是讓球迷參與互動遊戲。美國家庭的客廳均以大電視為主軸，為此球團打造巨大4K高清螢幕，面積號稱世界之最。

快艇新場館按照老闆鮑默的家庭客廳概念，將座位打造出舒適性，並確保觀眾去廁所、買食物的時間能大幅縮短，館內超大的巨型4K環場螢幕提供完整資訊，讓球迷不必低頭用手機查。 洛杉磯快艇提供

Intuit Dome的布局巧思，包括館內1200個廁所位置，步行均不超過60秒，美食區所有食物和飲料也集中管制分配，來回時間不超過12分鐘。2.33億個LED燈泡組合的大型看板，向球迷展示比賽相關資訊，你不必低頭手機查。Intuit Dome當初起草時，鮑默就強調要打造終極體驗的看球感受，他深知這些均在細節呈現，包括新館內幾無死角的設計，就是老闆的願望和思維。