日職／大聯盟之夢想圓滿 村上宗隆近兩季須達成業績

剛打完台灣遠征比賽的讀賣巨人，返回日本之後準備迎接官辦熱身賽，為2024年例行賽之前做最後備戰。巨人軍想要奪回相隔4年的聯盟王座，除了衛冕軍阪神虎隊之外，前年優勝二連霸的養樂多燕子隊也是主要競爭對手。

養樂多燕子隊去年雖然打到最後關頭，才辛苦地擺脫墊底，避免成為中央聯盟史上第一支聯盟二連霸變成墊底的不名譽球隊，不過實力尚存，尤其是「三冠王」主砲村上宗隆只要在陣就絕對無法輕忽。

村上宗隆在2022年達到生涯的最顛峰，他以0.318打擊率、56支全壘打、134分打點成為日本職棒史上最年輕、也是令和第一名打擊三冠王，同時幫助養樂多燕子隊拿下中央聯盟優勝二連霸。個人、團隊大豐收的結果，村上宗隆聲勢達到頂點，球季結束後他獲得了一紙3年18億日圓的超大型合約，同時也獲得球團認可，可以在2025年球季結束之後行使入札制度前往美國大聯盟挑戰。

不過就在這個之後，去年村上整體聲勢呈現下滑，雖然帳面上0.256打擊率、31支全壘打、84分打點以一個四棒打者來說不算太難看，不至於到「雪崩式下滑」，不過事實上全壘打、打點都下降不少。其中他的打擊率更是下滑嚴重，尤其是到七月底都還在0.238左右徘徊，是到了後面兩個月才拉起來，為時已晚，也對一直想要找到反攻契機的養樂多隊造成了巨大的影響。

此外養樂多另一名5億日圓身價的主砲山田哲人也陷入低潮，出賽105場只繳出0.231打擊率、14支全壘打、40分打點的成績。山田哲人的得點圈打擊率0.200，顯然受到村上宗隆低潮的連帶影響。兩名合計11億日圓年薪的強打者都呈現下滑，當家開路先鋒塩見泰隆又因傷長期缺陣，大大削弱了養樂多隊的戰力，去年最後只以0.001的勝率之差贏過墊底的中日龍隊，差一點就從前一年的優勝掉到墊底，以些微之差避開了尷尬的局面。

新球季養樂多想要振衰起敝，還是少不了村上宗隆的棒子，尤其是他如果想要順利在2025年球季結束之後挑戰大聯盟，這兩年的個人成績很重要之外，若要養樂多球團大方歡喜送他出國，再幫球隊拿一次冠軍恐怕是難以避免的「業績」。

不過養樂多隊的前方可說荊棘滿布。在面對阪神、巨人等列強之前，最頭痛的是自己的主力投手奧川恭伸在春訓期間舊傷復發，已經確定趕不上開幕戰。奥川恭伸一直養樂多燕子隊未來的王牌投手候選人，2022年他單季9勝躍升球隊王牌，成為球隊拿下日本一的大功臣。但去年因傷整季沒有在一軍登板，一度傳出已經考慮要開Tommy John手肘韌帶置換手術，這一次又再傳出受傷，對原本投手戰力就相當吃緊，去年團隊防禦率在中央聯盟墊底的養樂多來說，無疑雪上加霜。加上守護神田口麗斗也在春訓期間受傷，影響了調整，使得高津臣吾監督針對春訓沉重地給了50分的整體分數。

儘管高津臣吾監督並不滿意球隊調整的狀況，不過截至3月3日為止，養樂多在熱身賽戰績3勝1和，與日本火腿隊並列第一，有一個好的開始。接下來就看奧川恭伸的狀況，另外2023年經典賽國手高橋奎二能否重拾2022年賽季8勝的身手，他們對於投手深度不佳的養樂多隊都是關鍵。