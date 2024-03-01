金塊神鬼戰士穆雷 打關鍵球能力已臻化境

上季總冠軍丹佛金塊，所有榮耀都在中鋒約柯柯奇身上。約柯奇無所不能，低位、背框進攻鮮人能擋，高位策應、傳球、擋拆根本無解，三分能投、節奏掌控清楚，任何對位和換防都阻止不了約柯奇的發揮。

論比賽統治力和影響比賽層面，約柯奇很可能是20年前「俠客」歐尼爾以來聯盟最具主宰力中鋒。約柯奇的存在不只讓對手頭痛無解，他幫助小前鋒波特成為更出色球員和射手，他也成就大前鋒高登在金塊打出生涯最佳效率和表現。

金塊攻防體系就是圍繞約柯奇，約柯奇在金塊戰術、團隊、成就隊友各方面表現和比賽統能力，一點都不輸NBA史上十大球星之一鄧肯。用歐尼爾的主宰力和鄧肯的統治力去形容約柯奇在金塊的存在，這不只是讚美，更是最貼近事實的呈現。

由於金塊中鋒約柯奇(右2)表現太過全面、數據也太過亮眼，耀眼的光芒讓人常常低估了穆雷(左1)的實力，不知道他是多麼優秀的球員！ 路透社資料照片

人們並沒有忽略金塊奪冠另一張王牌控球後衛穆雷，只是大家都沒有真正意識到穆雷竟然如此超凡。穆雷就像「神鬼戰士」，當金塊需要有人破局改變比賽節奏，穆雷總能挺身而出，當約柯奇陷入困境，金塊比賽需要有人解套打進關鍵球，穆雷神奇單打和各種得分方式，這兩年幾乎沒有讓人失望。

金塊昨天以117：96輕鬆擊敗國王的比賽，穆雷上場33分鐘砍進32分，15投13中，其中三分球6投5中，穆雷各種高難度進球，包括對位三分硬拔命中，後仰不看籃框跳投，個人盤運急停後轍步跳投，以及籃下身體失去平衡拋投全部都能打進，各種進球之神奇，簡直「難以置信」。

Jamal Murray couldn't miss tonight, shooting 13-15 from the field and dropping 32 points in the Nuggets W 🔥🔥 pic.twitter.com/ZKSSzSOdiI — NBA (@NBA) February 29, 2024

金塊對國王之戰，完全變成穆雷的各種高度難進球大秀。影片來源：NBA官方推特

上季西區決賽湖人0：4被金塊橫掃，約柯奇確實無解存在，湖人沒有人能守住約柯奇的投籃、禁區進攻和傳輸，但金塊真正讓湖人束手無策的關鍵王牌是穆雷，他的各種無解單打、跳投、關鍵三分命中和突破籃下，打到湖人前鋒「老詹」詹姆斯都忍不住為穆雷豎起「大拇指」，佩服穆雷神乎其技進球。在西區決賽的激烈競爭、對抗、你死我活決戰中，穆雷用球技和各種超能力進攻得分打趴湖人。能讓老詹服氣，除了勇士後衛柯瑞，穆雷肯定是另一個頂尖高手。

過去幾年穆雷是我看NBA，評NBA最低估球星，他的能力和關鍵球，對比賽和團隊的影響，給對手的壓力和侵略性，都遠遠超過我的預期。穆雷今年場均20.6分、6.4助攻，投籃命中率4成7，三分命中率4成1，每場失誤2次，看似平凡，這是聯盟二線球星指標水平，實際上他的表現和穩定輸出都比上個賽季更好更出色。至於穆雷更擅長的關鍵球、單打、高難度進球，今年表現同樣不同凡響。以關鍵球表現來看，穆雷的表現已經具備一線球星身手，個人單打和各種得分方式把握性，穆雷具備超級球星決勝能力。

柯瑞(左)與穆雷(右)是少數能讓詹姆斯佩服的得分高手，不過柯瑞已經快要36歲，沒剩多少好光景；穆雷才剛滿27歲，正準備接手超級球星的地位。 美聯社

金塊上季能順利奪冠，靠的是團隊、均衡攻守，金塊教練馬龍用兵如神，完美八人輪換打出最高效率，以及最重要的「兩張王牌」約柯奇、穆雷統治比賽。穆雷連續兩個球季超狂關鍵球和高難度進球能力，證明他的狀況、實力絕非偶然和一時手氣，他是金塊主宰比賽勝負關鍵球星，重要性、個人能力、左右勝負影響力可以跟約柯奇並駕其驅。

目前看來金塊仍是西區最好球隊，奪冠呼聲和機率最有把握球隊，金塊不只是靠約柯奇，他們還有穆雷這張王牌，這是金塊最難被擊敗和低估的優勢。