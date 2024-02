金塊神鬼戰士穆雷 打關鍵球能力已臻化境

上季總冠軍丹佛金塊,所有榮耀都在中鋒約柯柯奇身上。約柯奇無所不能,低位、背框進攻鮮人能擋,高位策應、傳球、擋拆根本無解,三分能投、節奏掌控清楚,任何對位和換防都阻止不了約柯奇的發揮。

論比賽統治力和影響比賽層面,約柯奇很可能是20年前「俠客」歐尼爾以來聯盟最具主宰力中鋒。約柯奇的存在不只讓對手頭痛無解,他幫助小前鋒波特成為更出色球員和射手,他也成就大前鋒高登在金塊打出生涯最佳效率和表現。

金塊攻防體系就是圍繞約柯奇,約柯奇在金塊戰術、團隊、成就隊友各方面表現和比賽統能力,一點都不輸NBA史上十大球星之一鄧肯。用歐尼爾的主宰力和鄧肯的統治力去形容約柯奇在金塊的存在,這不只是讚美,更是最貼近事實的呈現。

由於金塊中鋒約柯奇(右2)表現太過全面、數據也太過亮眼,耀眼的光芒讓人常常低估了穆雷(左1)的實力,不知道他是多麼優秀的球員! 路透社資料照片

人們並沒有忽略金塊奪冠另一張王牌控球後衛穆雷,只是大家都沒有真正意識到穆雷竟然如此超凡。穆雷就像「神鬼戰士」,當金塊需要有人破局改變比賽節奏,穆雷總能挺身而出,當約柯奇陷入困境,金塊比賽需要有人解套打進關鍵球,穆雷神奇單打和各種得分方式,這兩年幾乎沒有讓人失望。

金塊昨天以117:96輕鬆擊敗國王的比賽,穆雷上場33分鐘砍進32分,15投13中,其中三分球6投5中,穆雷各種高難度進球,包括對位三分硬拔命中,後仰不看籃框跳投,個人盤運急停後轍步跳投,以及籃下身體失去平衡拋投全部都能打進,各種進球之神奇,簡直「難以置信」。

