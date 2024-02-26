中職／昔日3大四割男各有挑戰 蔣智賢面臨生存保衛戰

2016年中華職棒採「彈力球」導致全壘打滿天飛，單季一口氣量產王柏融、蔣智賢、林泓育等3名「四割男」，締造世界職棒紀錄，然而近年中職用的是「不彈球」，全聯盟攻擊數據大幅下修，對昔日3名「四割男」而言都是挑戰，王柏融返台要重新證明自己，林泓育在合約年要奮力一搏，蔣智賢更面臨生存保衛戰。

2016年當時效力中信兄弟的蔣智賢，繳出打擊率0.402，外帶30發全壘打、104分打點的頂級成績單，後來因「五虎將事件」轉戰富邦悍將，2018年來到悍將第一個球季，他還有110場出賽，打擊率0.331，另有18轟、89分打點，然而接下來單季出賽最多不超過80場，2021至23年總共只出賽65場，逐漸遭邊緣化。

受到大小傷勢不斷，加上球團年輕化政策，36歲的蔣智賢在悍將已經沒有太多發揮空間，去年打擊率只剩0.197創生涯單季新低，且66打數未開轟，只差3轟就能達成中職生涯百轟里程碑，看起來可望而不可及，很難想像過去他是國家隊常客又是「四割男」，如果今年再不振作，生涯能否延續很可能拉警報。

蔣智賢本季在悍將恐怕難有太多發揮空間，需要把握一切機會來達成生涯百轟里程碑。 聯合報系資料照片

「大王」王柏融在2016年繳出0.414打擊率、200支安打的鬼神成績單，勇奪打擊雙冠王和年度MVP，受到美日職棒球探高度矚目，只是加盟日本火腿發展並不順遂，旅日5年累計打擊率僅0.235，719打數敲15轟，和中職表現落差非常大。

去年王柏融透過世紀交易來到台鋼雄鷹，全新球隊、全新環境，大王能否重拾昔日雄風，相信是許多球迷所關注的話題，然而考量到中職用的是不彈球而非彈力球，加上球隊從4隊擴編成6隊，對投手相對有利，王柏融打擊機制也與當年「四割男」不同，可以預期的是，打擊數據勢必比當年下修不少，大王回到台灣必須重新歸零證明自己，畢竟年薪千萬在中職已屬頂級身價，也要扮演新軍台鋼雄鷹的領袖角色。

王柏融回到中職之後，將成為新軍台鋼雄鷹的中心打者，是否能找回過去的打擊手感還是未知數。 聯合報系資料照片

同屬頂級身價的還有「小胖」林泓育，他在2016年打擊率正好0.400，並以108分打點勇奪打點王，是中職史上難能可貴的「捕手砲」，今年他的月薪衝上90萬，和王柏融月薪差不多，同樣都是千萬年薪球星。

林泓育生涯累計198轟，只差兩轟就能成為中職史上第4名達成生涯200轟打者，只是去年他198打數只擠出2發全壘打，224打席、長打率0.389、58支安打皆創生涯單季新低，長打火力不比當年，而且蹲捕機會愈來愈少，今年他不但要證明自己身價名符其實，更要在合約年奮力一搏。

林泓育本季挑戰生涯200轟並不是特別困難，但想要有一張漂亮的新合約，需要打出更好的成績來中止近年的下滑趨勢。 聯合報系資料照片

中職決心告別彈力球，未來要再出現「四割男」已是不可能的任務，好比說前年打擊王林立的數據是0.335，去年打擊王梁家榮則是0.338，都與4成大關有很大一段差距。