中職／港都建軍+挖前王朝人馬 台鋼操作似當年大榮鷹

中華職棒第六隊台鋼雄鷹，本季將正式在一軍亮相。台鋼選用「老鷹（Hawks）」作為吉祥物，不只令人聯想到日本職棒的福岡軟體銀行鷹，其實綜觀台鋼入主中職，登上一軍前夕的作為，也和軟銀前身「大榮鷹」進入職棒時，有異曲同工之處。

首先，台鋼選擇高雄作為球隊的根據地。不少球迷應該還記得，十多年前高雄曾是La new熊隊的主場，熊隊在此深耕多年，也曾經拿下中職冠軍，穿著球衣上有著「高雄」字樣的球衣，挺進亞洲職棒大賽，並創下亞軍佳績，讓高雄的球迷與有榮焉。

可惜2011年起，La new熊更名為Lamigo桃猿隊，將主場轉到桃園。後來義大集團接手興農牛，將主場遷至高雄，但義大集團只經營了短短四年便退出，往後富邦將球隊轉移新北市新莊，高雄再度成為沒有職棒球隊的城市。為了爭取職棒進駐，高雄市甚至一度有仿效廣島東洋鯉魚隊，打造「市民球團」的想法。如今台鋼的出現，總算是盼到職棒隊再度降臨。

高雄以前曾是La new熊及義大犀牛的主場，但兩者後來都離開高雄。 聯合報系資料照片

無獨有偶，大榮（軟銀）鷹的根據地福岡，當初其實是西鐵獅隊的主場。後來西鐵獅幾經波折，最終1978年季後改由西武集團經營。變成西武獅後，球隊主場也從九州福岡縣，轉移至關東的埼玉縣，如同當初La new變Lamigo一樣，從國土南方的港都，搬到首都旁的城市。

福岡球迷失去職棒球隊就算了，更嘔的是，球隊變成西武獅後，從1980年代起成為超級強權，1982至1992年間奪下八次日本一，創下傲人的「西武王朝」，與Lamigo轉移桃園後多次奪冠相似。一想到如果西武獅還是福岡的球隊，這份榮耀該屬福岡擁有，就讓福岡球迷感到特別不甘心，因此，想要拉攏新隊入主的心情也格外強烈。

福岡起初曾經和「羅德獵戶座隊」接觸。當時羅德主場設在當神奈川縣川崎球場，但川崎球場硬體設備太過破爛，難以招攬球迷，因此羅德也有意更換主場。同時，羅德因為母企業經營不善，球隊也票房不佳，因此一邊處理主場轉移之餘，一邊又打算將球隊出售。

就在這時，大榮集團看到西武等藉由職棒球隊帶來的熱潮，對組建職棒球隊產生興趣，因此和羅德洽談。最後，羅德雖然中止球隊的轉賣與遷移福岡一事，但大榮依然買下了另一隻洋聯球隊「南海鷹」，並將球隊帶到福岡，讓福岡總算再迎來新球隊。

福岡自1989年賽季起成為大榮的主場，並延續至今。 擷圖自福岡軟體銀行鷹官方推特

只不過，南海鷹末期經營出狀況，球隊各種後勤都不到位，甚至洗球衣這件事沒有安排專人，得由高中新進球員負責，更別提其他經營環節。在低迷的士氣下，大榮接手初期，戰績當然也好不到哪裡去，連同南海從1978至1997賽季，連續20年都是聯盟B段班，創下日職最差紀錄。

為了改革球隊，大榮鷹重整後勤，並先後找來坂井保之、根本陸夫改造球隊。兩者都是西武王朝的球團要人，特別後者根本陸夫有「球界的謀略師（球界の寝業師）」之稱，被認為是打造西武王朝的幕後最大功臣。根本陸夫就任後，先是從前東家西武交易來左打外野手秋山幸二，以及投手渡邊智男和內山智之。後來又透過自由球員制度，簽下左投工藤公康與內野手石毛宏典。

之所以補強這些球員，除了戰力上的考量之外，也讓這些經歷過西武王朝期，求勝心強烈的選手們，可以為球隊建立正面文化。加上總教練「世界全壘打王」王貞治帶領，以及小久保裕紀、松中信彥、井口資仁及城島健司等新血加入，大榮總算脫胎換骨，在1999年拿下洋聯優勝及日本一。

回頭來看台鋼，儘管沒有明說，但從各種資訊顯示台鋼在創隊初期，就屬意讓也曾創下過王朝的洪一中總教練來執掌球隊。而這支球隊的初期組建，包括一些教練人選及選手補強，有不少洪總操盤的痕跡，說他身兼一部分制服組的工作，並非言過其實。

台鋼一些教練團及選手的選擇，有許多洪一中(右)教練指示的痕跡。 聯合報系資料照片

其次，台鋼去年選秀後發動交易，用林子偉換來左打外野手王柏融、藍寅倫，及投手王溢正及翁瑋均等球員。這些人都是過去洪總執教Lamigo連霸時期的班底，即便有些選手或許技術上已經過了全盛期，但依然可望在經驗、文化的傳承上，替年輕的台鋼帶來正面效益。在球季結束後，台鋼又網羅了前樂天的左投賴鴻誠與內野手郭永維。除了像大榮一樣都從前王朝球隊挖角球員以外，連挑選的選手類型都有相似之處。

台鋼領隊劉東洋過去曾留學日本，後來在中職工作，對日本棒球界相當熟悉，也是台日棒球交流的一大推手。如今台鋼不只隊名，一連串相似的操作也與大榮鷹神似，究竟是巧合，還是有意模仿不得而知。就看這隻老鷹假以時日，是否也會向大榮及軟銀一樣成為強權，在聯盟展翅高飛。