中職／非樹倒猢猻散而是桃李滿天下 戰力外溢彰顯樂天深度

由於過去幾年在季後的休賽期間總是在人員調動有令人吃驚的動作，因此富邦被戲稱為季後賽王者，沒想到這項頭銜在今年竟被樂天奪走，事實上從季中選秀會後的多對一交易、下半季末以年度第3晉級季後賽、下剋上打進台灣大賽仍不敵味全，只能苦吞二連亞，到季後的更換總教練、陳俊秀行使自由球員轉隊、多位過去有貢獻的老將被戰力外等事情，樂天可以說是去年中職最有話題的球隊，近日更是爆發前高層及啦啦隊私接活動的醜聞，當然這靜待司法調查，不在此討論，本文主要著重於樂天人才外流的狀況。

從20年開始接手Lamigo球隊至今，樂天在這4年來流出不少即戰力到其他各隊，首先當然是最重要的教練團，04年季中接任總教練後，奪下7座總冠軍，生涯累積884勝的洪一中，在19年球隊轉賣的當年季後便離開執教16年的球隊，與當時部分教練團一起轉戰富邦，雖然之後幾年在富邦的發展不算順利，但在去年1月出任台鋼隊史首位總教練，重新得到禮遇及權力，上季更拿下成軍之後的首座二軍總冠軍，聲量及關注度持續上升，已不輸之前在Lamigo常年奪冠之際，今年台鋼一軍首季，洪一中應更能發揮他諸葛紅中的能力。

同時從樂天轉戰台鋼的還有許多洪一中執教時期的愛徒，如透過交易案得到的王溢正、藍寅倫、獲得議約權且在回台後加入的王柏融、繞了一圈又回到洪總麾下的王躍霖、從戰力外名單中吸收的郭永維，另外還有賴鴻誠、許峻暘等人，都是在樂天及前身Lamigo時的重要戰力，其中王柏融、藍寅倫直接把台鋼的外野攻擊火力提升到另一個等級，其他幾名即使是戰力外的球員，也對投手及內野戰力會有很大的幫助，台鋼是去年樂天戰力外溢的最大受益者。

去年台灣大賽的對手味全，在補進郭嚴文及陳禹勳之後，成為樂天戰力流出的第2大受益者，郭嚴文近幾年因傷及守備位置重疊，出賽機會不若以往，去年只有132個打席，但仍有3成07打擊率、2轟的成績，到味全可以改善左打一壘手的弱點，也可以擔任關鍵代打的角色；而樂天在開訓時確定不簽回陳禹勳後，味全馬上出手網羅，陳禹勳雖然過去場內外紛擾不斷，如果不受傷，還是有短局數壓制對手的能力，在針對生活規範有特別約定的條件下，相信陳禹勳對味全的牛棚能提供一定的貢獻度，補起王躍霖離隊的中繼投手戰力缺口。

得知陳禹勳在樂天開訓時確定未被簽回後，味全馬上進行網羅。 味全龍提供

中信則是在去年季後重金簽下成為自由球員的陳俊秀，陳俊秀從14年加入Lamigo後就是隊中主力重砲，近幾年成績雖下滑，仍是樂天倚重的中心打者，去年季後行使自由球員權利，隨後加入中信，除了打擊之後，陳俊秀的守備也有相當的穩定性，新球季可以輪替一壘手及DH，對中信去年貧弱的攻擊火力來說會有明顯的幫助。

陳俊秀成為自由球員後被中信簽下，預期能挽救中信相對貧弱的火力。 聯合報系資料照片

富邦新球季還沒有受益於樂天外溢的戰力，比較有關係的是邀請被戰力外的蘇俊羽、范柏絜與游朝惟加入春訓測試，結果要等農曆年後才揭曉，另外綽號就是「猿氣小子」，在21年離開樂天加入統一，去年季後又被戰力外的江國謙，統一雖有意簽回，但他決定轉投富邦；而新任總教練陳金鋒，以及部分教練團成員如詹智堯、劉家豪、郭建霖等人，都是Lamigo時期的OB或教練，不過整個團隊的成效尚待觀察；而統一在江國謙離隊後，就沒有樂天的顏色了。

今年季後樂天有多名具實績且戰力仍存的老將自行或被迫離隊，但每個人都順利找到新東家，也都被看好能提供一定的貢獻度，針對這個現象，與其揶揄為全猿逃走中，不如認為是樂天(Lamigo)在球員養成方面十分成功，並且有足夠的年輕球員維持戰力，才會有這種桃李滿5隊的狀況出現。