連兩場輸1分是黎明前的黑暗 勇士四大跡象準備要翻身了！

連續兩場比賽輸一分，19勝24敗西區第12，勇士正陷入隊史近10年最低潮。如果季後賽附加賽現在開打，勇士連西區第7-第10附加賽資格都沒有，直接淘汰。兩年前NBA總冠軍，勇士今年球季陷入一種「莫名」的深淵和恐懼。

柯瑞仍是那個無所不能的柯瑞，場均27.3分、4.2籃板、5助攻，投籃命中率4成5，三分命中率4成。現實一點看，柯瑞最近確實陷入某種低潮，失誤偏高，第四節經常受到多層包夾和針對性防守，柯瑞關鍵球投籃命中率和得分下滑不少。

柯瑞不再場場上演神奇時刻，加上勇士第二、第三得分點湯普森、維金斯今年賽季同樣經常陷入低迷，打不出穩定水平和得分輸出，勇士今年上半季13場領先二位數比賽被逆轉，其中有兩場領先至少20分被逆轉。

湯普森(右)和維金森(左)是勇士本季陷入低迷的兩大戰犯。 美聯社

最近兩個主場敗仗，133：134輸國王，144：145經二度延長輸湖人，讓勇士無比沮喪。柯瑞在輸給湖人一役賽後退場時，甚至氣到撕裂自己球衣，表達自己的憤怒。

勇士教練柯爾倒是很正面，沒有那麼悲觀。柯爾表示，如果我們持續可以打出像對湖人這場比賽這種強大競爭力和積極表現，球員都能不斷回應對手，並且在攻防兩端展現執行力和贏球決心，我們接下來的比賽還是很有機會。

最壞、最混亂的時候已經過去，不管勇士有沒有要在2月8日球員交易截止日前進行交易，勇士目前陣容和面對自身處境和位置的認知，勇士確實正處於上升階段。

四個現象可以看見勇士的改變、修正和底氣

1 湯普森正在甦醒

浪花兄弟之一湯普森一月分場均20分，三分命中率4成，這是今年湯普森在三分、進攻、外線表現最好最穩定的一個月，儘管勇士戰力並沒有反應在戰績上，但湯普森的狀況回升非常明顯，這是勇士可以安心的細節。湯普森或許沒有生涯顛峰時期的穩定俐落，但一月分湯普森手感和關鍵球已經在回升。

2. 庫明加成為勇士第三得分點

NBA三年級前鋒庫明加是勇士過去一個月最大驚喜，一月分庫明加場均20.1分，三分命中率4成，投籃命中率5成8，庫明加已經成為勇士最穩定第三得分點，甚至是柯瑞之外最可靠進攻核心，可以有效彌補維金斯今年賽季的低迷和失魂狀況。

勇士大前鋒庫明加是隊中少數在逆勢中成長的球員，近來他已連6場攻下20分以上。 美聯社

3. 格林和沙里奇、戴維斯扛起內線

勇士目前內線人手充裕，三名長人魯尼、沙里奇、戴維斯各有功能，都能擺進主要輪換，格林專注打球後也漸入佳境，內線輪換和人手都充足，只要勇士專注打好防守，勇士目前的內線和人手都是勇士近10年最完整時期。

核心球員的甦醒，角色球員提升，充裕人手和機體規格，勇士就算沒有交易改變調整陣容，現有人手和攻防武器已經足夠支撐，只要打出防守和團隊，柯爾在過去兩場一分輸球的比賽裡重新看見自己，也對球員更有信心。

4. 球員自覺

對勇士來說最糟的比賽和狀況已經過去，年輕球員成長，輪換更深，只要打好防守建立團隊體系，勇士就能很快回到贏球正軌。輸球經歷和連續兩場一分惜敗，或許是最好的養分和自覺，柯爾對球員努力、拚勁和競爭力充滿信心，老球員和新球員之間也得到更好默契與磨合，沒有人想要輸球，現在也不是勇士球員爭先發或上場時間的時機，勇士正在回到正軌，重新回到「勇士籃球」節奏，這是可以預見的發展。

格林(右)之前被球隊處以無限期禁賽，或許是心理諮商發揮效果，他在復賽後火爆的脾氣已收斂很多，近來表現恢復水準，近3戰的+/-值分別衝高到19、14、31，在攻守兩端對勇士都做出很大的貢獻。 美聯社

勇士「柯瑞世代」還沒結束，柯瑞需要隊友挺身，釋放他不斷受到包夾壓力，柯爾將把勇士籃球拉回到防守至上團隊優先主軸，勇士不會脫離贏球正軌。

柯瑞雖然因為連續兩場一分輸球感到生氣、沮喪，但柯瑞還是很樂觀看待勇士今年球季前景。「我們需要多贏幾場比賽，找回那種感覺，賽季並沒有那麼絕望」，柯瑞為勇士接下來賽季目標和調整做了總結。