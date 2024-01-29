中職／本土投手人數創新高 生存恐比出頭還困難

相隔十多年，今年中華職棒一軍賽事重回6隊規模，開季前超過170名本土投手蓄勢待發，也是史上季前土投人數最多的時刻，然而真正能打硬仗的有多少，恐怕要等球季開打才能見分曉。

過去十幾年來，中職土投的素質與數量大幅提升，相對地，打者技巧與力量也與時俱進，投手往前跨幾步，打者進步更多，使得現在職棒投手愈來愈難混。

我們來看去年中職二軍投手數據好了，去年二軍土投總計投球局數為4064.1局，一共投出1999次四死球，你沒看錯，二軍比賽土投平均每兩局就要奉送1次保送，這是在比較低階的職棒賽事所呈現的數據，顯見不少土投其實還在磨練，或是根本就還沒做好準備迎接職棒挑戰。

就拿味全龍前年選秀第3輪指名的吳君奕來說，他是來自中信金融學院的「火球男」，最快球速能飆到154公里，但控球實在非常不理想，去年在二軍投了24局奉送23次保送，中信兄弟右投林丞軒更慘，即使有逼近150公里的球速，但去年在二軍投18.1局出現25次四死球，季後未被放入60人保留名單，雖然兄弟選擇簽回，但他已滿30歲，若再不加把勁，前景恐不樂觀。

中信兄弟投手林丞軒在二軍打拚4年多，空有150公里球速，控球卻是一直無法改善。 中信兄弟隊提供

統一獅投手鄭副豪去年在二軍投28局有29次保送，樂天桃猿的劉家翔被譽為潛力新秀，不過他去年在二軍64局投球也出現53次保送，控球大失準星，他的隊友洪敏暘在二軍投了28.2局，約莫也是平均1局丟1次保送，其實類似的狀況在中職農場不勝枚舉，如果在二軍賽事不敢放膽投，不敢勇於攻擊好球帶，或是無法精進自己的變化球品質和準度，未來上一軍又奢談投球策略與壓制打者。

再來看去年一軍投手數據，若單看先發土投成績，去年先發258人次只拿到69勝，吞下110敗，防禦率4.22，被打擊率0.277，每局被上壘率1.43，這樣的數據只能算差強人意，要知道，近年中職採「不彈球」，對投手已算相對友善，但壓制力顯然沒有呈現在數據上。

去年中職先發洋投包辦328人次，拿下133勝，另有101敗，防禦率3.28，被打擊率0.252，每局被上壘率1.23，兩相對照更能凸顯先發土投真的要加油了，這也不能怪各隊教練團大量使用先發洋投搶勝，因為洋投壓制力確實明顯優於土投。

兄弟王牌投手鄭浩均去年球季結束動右手肘韌帶置換手術，全聯盟能吃大量局數且投出佳績的先發土投，恐怕只剩黃子鵬、陳仕朋、古林睿煬三人，鄭凱文、曾仁和、郭郁政、胡智爲、陳克羿上季防禦率都超過4.50，江少慶手傷趕不上開季，就看徐若熙和轉隊的江承諺能否主宰戰局，整體來看，今年球季中職能獨當一面的先發土投數量還是不夠，洋投依舊得扮演吃重要角。

樂天桃猿黃子鵬連3季都先發22場以上，總計投了439局，是中職目前最能吃局數的本土投手。 聯合報系資料照片

2009年中職從6隊縮減為4隊規模，當時全聯盟本土球員差不多有180人左右，現在重回6隊規模，光是本土投手就接近當年所有本土球員的數量，這還不包過捕手、內野手和外野手，今年開季前本土球員應該能突破370人，寫下歷史新高數據。

可以預見的是，職棒球員窄門看似變寬了，但球員素質也在不斷提升，代表競爭更加激烈，如果無法更上一層樓，特別是本土投手，恐怕很難在弱肉強食的職棒圈生存。