榨乾羅瑞後再換來洛齊爾 熱火忽略老將價值實屬不智

交易38歲控球羅瑞，換來30歲後衛洛齊爾，熱火仍舊沒能擺脫噩運，熱火主場96：105不敵傷兵殘將的灰熊，吞下最近四連敗。擅長打爛仗和突破，用速度改變比賽的洛齊爾，今年球季在黃蜂場均23.2分、6.6助攻，投籃命中率4成59，三分命中率3成58，進攻能力出色，投籃稍嫌不穩，三分球很吃手氣。

但熱火必須賭一把，東區三雄塞爾蒂克、公鹿、76人天賦規格都高出熱火一檔，騎士、尼克、溜馬也都很有競爭力，都處於上升階段，熱火如果保持原班陣容，不僅競爭力有限，季後賽想要出頭難度很高。黃蜂願意拋售中生代砍將洛齊爾進行重建，熱火榨乾老主控羅瑞最後剩餘價值，再轉手出清，以老換小各取所需。

熱火賭注操作可以理解，因為羅瑞今年場均8.2分、4助攻，生涯最低，雖然三分命中率還有3成85，但羅瑞近兩年既老化又退化，很難扛起熱火第一主控和關鍵得分角色。

羅瑞(左)季初在熱火的表現算是相當出色，但由於年紀大拚得太兇，到了去年12月底幾乎就已經油盡燈枯被榨乾了，今年1月至今的表現是慘不忍睹。 美聯社

熱火如果想要在東區拚出頭，不僅必須增加天賦，提升控球後衛競爭力，同時也要改善防守壓迫效率和進攻節奏，任何可以提升球隊得分、速度、天賦交易，都是熱火可以嘗試的實驗。洛齊爾是不差，突破、打爛仗、改變比賽節奏很有一套，但羅瑞的價值和對熱火的貢獻，並不是數據可以呈現。

熱火現有陣容並不缺得分點和持球手。熱火射手赫洛、一哥巴特勒、中鋒阿德巴約是三大主力得分點，場均至少20分，板凳三分神射羅賓森狀況不差，小前鋒馬丁正在恢復狀況，速度突破一流，是完美3D鋒衛，第一替補內線勒夫也有外線、拉開空間能力，進攻、得分和外線各種武器都很齊全，熱火真的不太需要洛齊爾這樣的進攻突破型矮後衛。

洛齊爾能做的，赫洛已經非常出色，而且身材規格更高。洛齊爾擅長突破和改變比賽節奏，巴特勒、馬丁也都很擅長。熱火反而更需要經驗老練，擅長控制比賽節奏和解讀比賽的老將羅瑞。

熱火已經有赫洛(中)這樣能切能投的得分好手，找來洛齊爾這樣矮小的砍將實在是有些多餘。 美聯社

羅瑞雖然體能退化、數據也不漂亮，但他對比賽的理解和團隊的幫助，並不在速度、衝擊力和得分效率，羅瑞更擅長閱讀比賽，對精準協防對位，並且擅長組織控球。洛齊爾擅長打爛仗、得分和改變比賽爆發力，但熱火都有第一或第二選項，洛齊爾角色很難馬上幫助熱火產生質變。但失去羅瑞，熱火反而少了大賽穩定軍心的老將和節奏掌控。

洛齊爾加入熱火第一戰只能從替補出發，很吃手氣的三分外線，做為熱火第七人上場，洛齊爾為熱火打的第一場比賽11投3中得9分，其中三分球5投1中，表現不盡人意，熱火不但進攻卡彈、三分失靈、團隊進攻艱澀，防守端也被灰熊36投17中的三分球轟得七暈八素。輸球不是壞事，熱火還有再調整和自我檢視空間和時間。

跟羅瑞相比，洛齊爾更年輕、速度爆發力更出色，進攻得分和突破籃下終結能力更好。但論組織、節奏掌控和防守對位經驗，羅瑞在熱火的價值和重要性可能被低估。

熱火沒有給羅瑞適當的休息和調整，讓他打到又累又傷，明顯是過於低估了他的老將價值與經驗，到了季後賽恐怕要吃大虧。 美聯社

現在的羅瑞就是進攻效率下滑，外線有一場沒一場，速度體能老化，但他懂比賽，理解隊友和團隊，在攻防兩端都能做出正確判讀，少了羅瑞的傳球和控球靈魂，熱火場上等於少了一個指揮官和帶動節奏軍師。

熱火不得不做出改變才能逐鹿中原，用38歲老後衛羅瑞加一個首輪就能換來場均23分洛齊爾，帳面上是賺的。但從熱火陣容打法和現有元素去看，失去羅瑞或許是熱火頭痛的開始。