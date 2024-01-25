非典型基層教練王宜民 帶北市大達成五級棒球教職大滿貫

台北市大在今年大專棒球聯賽抱回冠軍，王宜民接任總教練第一年就帶領母校重返榮耀，執教資歷豐富的他，降落北市大後，完成社區棒球、國小、國中、高中、大學五級棒球教職拼圖，在棒球圈相當少見。

王宜民過去在職棒擔任中信鯨二壘手，有「傑尼斯二游」稱號，離開職棒後，並非一開始就投入基層棒球，而是準備轉行當房屋仲介，他說，本來不想再做跟棒球相關的工作，因學長王宸浩要帶中華隊，請他協助帶新埔國中棒球隊兩個月，當時在全國賽16強扣倒新明國中，讓桃園資深教練張滄彬印象深刻，詢問他想不想來桃園發展，獲得老婆認可後，決定到平鎮高中、新明國中當打擊教練。

王宜民進入桃園體系，2011年大勇國小開出專任教練缺，他順利考取，一直到去年初都在少棒層級，這期間大勇國小多次名列全國8強，也拿了兩次U12中華隊代表權，而大勇社區棒球的成功，更是王宜民的驕傲。

王宜民(右二)在大勇國小擔任專任教練多年。 學生棒球聯盟資料照片

大勇社區棒球可以說是校隊組織社區球隊的先驅，由王宜民與友人周文璽一起經營，王宜民提到，十年前校隊跟社區棒球對抗嚴重，自己想證明兩者可以並行，八德地區有很多中大型學校，大勇國小有場地可使用，決定來做這塊，也可帶動校隊招生，前兩年大家都在觀望，自第三年雙管齊下，建立這個平台，開拓棒球人的視野跟思維。

王宜民在大勇國小建立教練團分工，自己逐漸退居幕後，他認為，少棒教練是專業職，不是保母，在第三年帶少棒時，就深感「不能用成績來跟學校輸贏」，而是必須取得平衡，犧牲一點戰績，換來團隊的健全和諧，讓校內師生認同棒球隊，才能長久發展，又保有一定競爭力。

王宜民(前排左二)組織大勇社區棒球，是校隊組織社區球隊的先驅。 大勇聯盟粉絲頁資料照片

北市大資深教頭高英傑近年退休，王宜民在張滄彬的鼓勵下轉換跑道，去年2月1日正式到北市大任教，自國小直接跳到大學，且是全新領域，充滿挑戰，他提到，有先到職業球隊觀摩，感覺大同小異，「我在教學的部分適應滿快的，先調整好心態，我不會想馬上做到100分，先在及格邊緣就好，也聽了很多人的建議。」

北市大有不少球員來自桃園，熟悉度高，但新教頭與選手磨合需要時間，王宜民坦言，讓選手「信任教練」花了一些時間，「不是只有先發的球員，沒上場的球員也要讓他們了解教練為何做這樣的決定？這是競技的環境」，他說，可能是前一年的挫敗，從去年暑假開始感受到選手想證明自己的氛圍滿強烈的，「希望能打進8強，能進4強是高標，沒想到會拿冠軍，我們團隊凝聚力好。」

王宜民在中信鯨時期，曾對兄弟象有單場5支安打的表現。 聯合報系資料照片

「我不喜歡做大眾認為只能做的事，想衝撞另一條路看看」，個性帶著叛逆因子的王宜民總是不斷挑戰自我，管理團隊敏銳度高，加上「成功不必在我」的想法，反倒激盪出不同燦爛的火花。