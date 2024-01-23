美日職棒訓練大不同 大聯盟更強調球員自主性

每年MLB大聯盟球季開打前，都有所謂的春訓，與日職相比美國晚了約兩個禮拜，地點位於佛羅里達和亞利桑那州兩地。去過幾趟後，我觀察到美式訓練特質，和亞洲棒球模式的確不太一樣，有鑑於台鋼雄鷹隊洪一中教頭「日本棒球強過美國」論點，我想發表一些看法。

外行人看熱鬧、內行人看門道，乍看美式訓練頗為鬆散。譬如投捕報到日後，每天春訓時間約幾個小時，且暖身就佔據大部分時間。相較之下，日職春訓要求選手早上9點開始，一般會持續到傍晚約5點，8小時排滿滿，有些球隊額外安排夜間練習，一天下來10小時稀鬆平常。所以說，兩地訓練哪一種方式好？除了效率，還攸關到文化面，我們很難一概而論，不過近幾年日本球員紛赴美國自主訓練，看起來當中職欲追逐日本忍耐力的苦練時，也可思考為何美國練習時間短、效率卻更好的原因。

在我觀察，大聯盟是殘酷舞台，想生存下去沒人告訴你怎麼做，你要把成果拿出來。在美國，球隊訓練跟會議都很短，多數是放你一個人練習。換句話說，這是一種放任主義，每個人需要根據需求去練，沒理由要其他隊友陪著一起揮棒，讓教練去幫你想自己缺少什麼。也因為每個人所需的強化部位差異，自主練習跟調整很重要，輪到你上場投球、揮棒就是驗收時刻，球團沒時間告訴你怎麼去練，與日職委由「他人排課操練」不同。

春訓期間球員間的互動不算頻繁，彼此間投捕練習短短幾小時候，就各自返回另投入個人訓練。 陳光立／攝影

往年我常跑亞利桑納州看春訓，包括投捕練習。基本上，球員都有球數限制，想多投一點還會被當場制止，不像日職動輒100、200顆起跳。我會說，投手教練大概只需看約30球即可。接著，球員會去健身房重訓出汗，讓心肺功率、肌力逐漸適應比賽要求。合宿集訓你也許聯想球員們精神抖擻跑步，這也是日、美差異所在。我會告訴你！在美國我幾乎看不到跑步，即使跑也像是熱身，就是在外野折返跑，而不是動輒幾公里一直跑。

達比修有是典型的反跑步球員，他也曾在效力日職時跑得昏天暗地，赴美後完全顛覆過往概念，主張「投手無需跑步」，原因之一是跑多肌肉會減量，使得原本重訓變徒勞無功。在球界，老派說法是跑步乃基本訓練、下盤會穩，但美國教練認為跑步會使「慢肌」佔優勢，造成基礎代謝降低，要腿肌發達需要重訓。不跑步的達比修有赴美進化了嗎？答案是肯定的。2010年，他直球均速為146公里（90英里），2011年靠自主訓練均速催到149公里（92英里）。2012年起轉投MLB仿效過韋蘭德（Justin Verlander）執著球的轉速提升球質，2016年以來每一季均速保持在150公里（93英里），最快曾飆出159公里（99英里）速球，2020年在MLB直球揮空率排行榜上，以42.3％排名第一位。他的肌肉訓練菜單包括：臥推、深蹲、啞鈴彎舉、伏地挺身、單槓、側舉、直立划船、初動負荷訓練等。飲食方面，他根據體重衡量碳水化合物攝取量，用餐間隔3小時、雞胸肉、水煮蛋、綠色花椰菜、番茄和五穀米一定在餐桌。

大聯盟春訓很少看到有球員跑長距離，多半是在場內的折返跑熱身，圖為蔣智賢效力西雅圖水手隊時的跑步照片。 陳光立／攝影

大谷翔平2013年在日職身高193公分、體重86公斤偏瘦。2015年，受達比修有的啟發肉體改造，兩人一起投入美式訓練。每天攝取6到7餐，體重兩個月內增加約8公斤，胸肌和上臂膨脹、2016年體重首次破百。2020年休賽季，在美國訓練師協助下進一步改造，透過投擲不同重量的球提速，2021年至2022年取得突破性進展，全壘打數從菜鳥年的22支，到過去三年平均41支。筑波大學副教授、從事教練學和棒球方法論的川村卓表示：「在大聯盟必須強化肩部周圍肌肉，對打擊是有益處的。揮棒時，可以靈活利用肩部周圍的肌肉，大谷花了很長時間摸索、訓練出成果。」上季開幕前，大谷重訓強度仍在逐年提高。

在美國從事體能訓練並以獨特理論擔任顧問的吉原剛，談到日、美兩地差異，他說：「我剛搬美國做體能教程時，主張運動員要跑10公里增強下半身力量。 有一天帶美國人跑步時，他們的反應是為何要跑步？學員們勇於挑戰理論，讓我感到焦急。」學員們說：「跳繩就可以改善血液流動並溫暖身體，沒必要跑長距離，既然在室內一塊小面積就能熱身，為何要長距離戶外跑步追求同一目的？」吉原剛頓時語塞。吉原剛還提到：「在日本，所謂放鬆是散漫，但在美國說放鬆是身體放鬆，不是代表皮不繃緊或不努力。我想，在心理層面上，美式訓練是把節奏交給球員自己掌握。」

投手牛棚練習通常數量不多，頂多30到50球左右，投手教練在一旁也沒多說話干預，都讓球員自己主導。 陳光立／攝影

吉原剛以揮棒為例，日本打棒球教練都說要「收緊腋窩」和「短握球棒」。 然而，小學生缺乏肌肉力量，無法控制自己的身體，每一個人的身體和神經還在發育，正確是讓他們自由活動，而不是硬塞裝進一個模子裡。當孩子們揮多球棒後，就能感受力量是如何傳遞到球棒以及掌握球的軌跡。他主張好的訓練，是引導他們發現適合自己的方法。因此，我認為這個世界訓練方式不是只有美國、日本而已，只要運動員能找到，就是正確的棒球訓練。