日職／從神之子到最多敗 田中將大需要光采的200勝

重返日本職棒界第4年的田中將大，新球季即將到來，與他的生涯200勝同樣受到矚目的是被減薪幅度。

樂天金鷲隊主力投手田中將大去年球季出賽24場，戰績7勝11敗，雖然比起前一年的聯盟最多敗12敗少了1敗，但是防禦率飆高到4.91，寫下生涯最慘，差一點就超過5。從2021年起連續3年敗多於勝（4勝9敗→9勝12敗→7勝11敗）的同時，田中將大難逃連續2年被減薪的命運，日本媒體推估，減額高達2億1,500萬日圓（減額幅度45%），等於新球季的年薪降到2億6,000萬。加上前一年也是大減薪，2年間被大砍了6億4,000萬日圓。

2021年田中將大結束7年的美職生涯重返老東家樂天，當時年薪高達9億日圓，成為日職史上最高薪的本土選手。田中將大第一年4勝9敗的戰績雖然不理想，尤其是記憶還停留在他以「神之子」之姿在日本最顛峰、2013年球季單季24勝0敗1救援成功的球迷來說，難以接受。不過2021年他的防禦率3.01高居洋聯第五傑，只是缺乏隊友的攻擊掩護，因而吞下了14年職棒生涯首度敗多於勝的苦果。隔年（2022年）田中將大並未遭到減薪，但沒想到自此之後過去呼風喚雨、有「不敗天王」美譽的TANAKA竟然變成了贏不了球的常客，神力盡失。2022年9勝12敗、防禦率3.31，聯盟最多敗，加上球隊戰績不佳、未打進季後賽，使得他在季後被減薪4億2,500萬，年薪降到4億7,500萬日圓。

儘管大減薪，不過2023年田中將大4億7,500萬日圓的年薪在NPB還是高居第10傑。以日本投手來說，僅次於山本由伸（6億5,000萬）、有原航平（5億）、菅野智之（5億）。但這一次，生涯最慘的4.91防禦率，連續3年敗多於勝，加上球隊連年低迷，連續兩年與季後賽無緣。個人、團隊的戰績不佳是談薪的利空因素之外，更嚴重的是母企業樂天集團經營赤字所產生的壓力。

然而，另外一個困擾樂天最大的還是球迷流失的問題。加上去年還爆發安樂智大霸凌事件，負面的新聞除了會影響球迷的認同以及支持，勢必也會對招商造成影響。樂天金鷲隊去年72場主場平均觀眾人數18,868人，雖然比起2022年的18,748人略為增加，但已經落居日職12球團墊底，也是唯一平均票房不及2萬人的球隊。如果跟疫情前23,972人（2018年）、25,659人（2019年）相比，觀眾流失的現象相當明顯，對球團經營是一個相當嚴重的警訊。在此同時，原本疫情後票房還陷入苦戰的西武，以及搬遷到新球場的日本火腿隊都已經慢慢爬升，看見曙光。

直到月底，田中將大的「薪事」才底定，連續兩年超過40%的減薪幅度限制，（日職規定1億日圓以下選手為25%、超過1億者為40%），從9億身價掉到2億6,000萬。只是在球團經營諸多不利狀況下，再度減薪超過2億，對於準備迎接生涯通算200勝（美日通算）這個大日子的田中將大來說，無疑是大大潑了一盆冷水。尤其去年成績不佳，連續兩年承擔聯盟最多敗投手的不名譽紀錄，加上失分79分是洋聯最慘，今年開季之後不久就有機會達成這個重大里程碑，田中將大只有靠他自己的身手復活，以光榮之姿拿下200勝才能夠為自己重新扳回顏面。