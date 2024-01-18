中職／多項縮時改革接軌國際 談薪、球卡卻成進步絆腳石

從去年7月的選秀會到今年球季開打前的這短短半年多發生的事情，已可在中職這35年來的歷史上留下極為重要的紀錄，中職聯盟與各球團一起在這段期間做出在以往較罕見的決定、跨越了許多里程碑，讓台灣與美日韓等國際上其他職棒更接軌，也朝真正的「職業」聯盟邁進了一大步。

今年才要開始打一軍的台鋼算是這段期間的領頭羊，領隊劉東洋長期在中職國際部及宣推部服務，對外國尤其是日職有較多了解，行銷也是專長之一，上任後更融會貫通5隊的經營哲學，施展在新成軍的台鋼身上，無論在人事的安排、戰力的整備、吸睛的活動等都有不錯的成效，最讓人稱奇的當然就是半年內2筆重大的交易案。

23年季中選秀完，台鋼策動了狀元交易案，以林子偉向樂天換來王溢正、翁瑋均及藍寅倫3名現役球員，及當時仍在日職火腿的王柏融回中職後的議約權，王柏融在去年季後返台，台鋼順利增加一名大將；沒想到隨後台鋼又以擴編選秀選進的郭俊麟向統一換來江辰晏，交易在美日職本來就是十分常見的動作，而在中職其實也不算罕見，但從13年後已多年沒有發生，直到22年才再有樂天與富邦的交易，這次台鋼在短短時間透過多次交易來增加自隊戰力，讓人有種在看電影「超級選秀日」的感覺，也直接活絡了交易市場，讓中職球員有更多的流動機會。

台鋼去年交易來王柏融的議約權，成功網羅這位高人氣的紀錄創造者。 聯合報系資料照片

樂天也是這段期間的主角之一，陣中代表性主砲陳俊秀在11月中宣布行使自由球員權利，隨後公佈的60人名單內則不見郭嚴文、陳禹勳、賴鴻誠及郭永維等資深老將，除了陳禹勳目前仍乏人問津之外，陳俊秀轉隊至中信、郭嚴文加入味全、郭永維及賴鴻誠被台鋼網羅，加上先前擴編選秀被選走的許峻暘，以及未被續約的豪勁，這幾名過去幾年的主力球員今年幾乎都不會在陣中，另外球探藍天勇也未獲續約，近期也轉戰味全，因此在網路鄉民戲稱「全猿逃走中」，不過在其他國家，球員、教練團等球隊相關人員的變動反而是一個正常職業聯盟的常態，中職球迷之後對於支持球員的轉隊或離開也應以平常心看待。

上週在總教練會議上，6隊做出包括縮減投球時間限制、實行延長賽突破僵局制、開放PitchCom電子暗號等等的共同決議，這些規則都已在美國及部分國際賽事都已實施，對縮短比賽時間有明顯幫助，這是最與國際接軌的改變；另外，球場外的行銷部分在過去幾年已追上美日韓職，甚至在某些面向如啦啦隊等還有相抗衡的能力，相信接下來無論在商品設計、活動策劃、球場設施方面也會持續進步。

台鋼洪一中總教練認為投球計時變嚴格是好事。 台鋼雄鷹提供

在與國際漸漸接軌的同時，中職有一些地方仍未見改進，談薪便是其中一項，往年在春訓或球季開打後仍有許多球員尚未完成新年度的薪資合約，根據中華職棒球員工會在23年5月發布的新聞稿，當時球季已開打月餘，卻還有超過25位球員未談完薪資，在日職，季後的薪資談判如今年的佐佐木朗希那樣，若拖到新年度就是一大新聞，也考驗著球員與球團的信任關係，更不用說在新球季開打後，竟然還不知道自己薪水多少，這種匪夷所思的事情，在中職竟已變成習慣，而去年4月底吳哲源更在勞資雙方協商未達共識下，由中信球團單方面決定薪資，顯示出中職制度的缺陷。

另外，不解的還有年度球員卡的發售時間，直到12年球季前的年度球員卡大多都是當年季末開賣，但從13年開始卻變成隔年季中才販售上一季的球員卡，也就是14年季中開賣13年球季的卡，之後幾季變成隔年季後開賣，從19年開始更延遲到農曆過年前才能買到前2季的卡，也就是19年發售17年球季的卡，這在全世界是獨一無二的奇怪現象。

2021年度球員卡在去年2023年1月中發售，今年球迷更遲到農曆年前的1月底、2月初才能買到2022年的球員卡。 中華職棒聯盟提供

自從1880年球員卡在美國誕生之後，一直是職業運動最重要且銷售額龐大的周邊商品，大聯盟的球員卡種類十分地多，日本也從20年前只有一兩種，演變成現今每年有數十種以上的各式球員卡，在在顯示球員卡的商機，而卡面設計、照片選擇及記載在上面的資料，都是讓球迷收藏及認識球員的途徑，在中職卻要隔2年才能買到當年度球員卡，這與薪資制度同樣談不上進步，跟其他各國職棒相比更是大大的落後。