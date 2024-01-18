女籃版柯瑞—凱特琳・克拉克 風靡全美的三分神射手

現在全美最紅的籃球員是誰？不是恩比德，不是約克奇，甚至不是詹皇、柯瑞，而是一個叫凱特琳·克拉克（Caitlin Clark）的大學女籃球員。柯瑞講到克拉克時這樣說：「當你能準成這樣時，沒有什麼出手是不合理的。」等一下，這不是我們一直拿來形容柯瑞的話嗎？去年當克拉克率領從沒拿過冠軍的愛荷華大學在NCAA四強打敗超級大熱門，整季沒輸過的南卡大學，打進總冠軍賽時，連雷暴龍都忍不住發文狂讚她。上季雖然愛荷華在決賽敗給LSU，但本賽季開打之前，她們女籃的季票已經銷售一空，而且平均票價超過270塊美金。一張大學女籃的門票要八千台幣！因為她實在太受歡迎，愛荷華大學女籃特別在季前舉行了一場表演賽，而且是在可以坐六萬人的美式足球場比賽。結果呢？滿座。

克拉克現在是愛荷華鷹眼隊大四控球員，是愛荷華土生土長的鄉村女孩。她上面有一個哥哥，下面有一個弟弟，從小就跟兄弟一起打籃球，後來跟著這群男生打進了強度非常高的AAU聯賽隊伍。打到後來，甚至有別隊的家長提出抗議，要克拉克退出球隊。原因不是她的性別，而是因為她打爆所有男性對手。

她高中畢業後，拒絕其他名校的招手，選擇留在家鄉球隊。愛荷華大學女籃並非傳統強隊，在去年前已經有30年未打進最後四強，但克拉克隻手將鷹眼隊帶至武林之巔。現在她無論走到哪裡，都得要有隊友、朋友或家人當保鏢。感謝新的NIL規則，克拉克已經成為多家品牌代言人，包括最新的開特力運動飲料廣告。開特力以往只找最紅的運動明星拍廣告，從小威廉絲、喬登、詹皇、伍茲到梅西等人，克拉克加入這個行列，走紅程度不言而喻。

凱特琳・克拉克究竟為什麼能這麼紅？因為她改寫了以往大家對女籃選手的印象。就像柯瑞的三分球改變了全世界的籃球，克拉克的三分神射也已經達到這種化境。她今年極有可能打破NCAA女籃的歷史得分紀錄，甚至有機會挑戰男生由『手槍』馬拉維奇所寫下的3667分NCAA紀錄。克拉克本賽季平均得分高達30.9分，遙遙領先所有人；平均每場投進5.1顆三分球，比柯瑞今年還多（NCAA的比賽至今仍然只打上下半場，四十分鐘）；每場還能傳7.9次助攻，排名全美第二。她在大學生涯四年有八場35分/10助攻以上的紀錄，而NCAA女籃近25年內，其他人只交出這種成績單十次。

也許有人會說，NCAA的三分線比NBA短那麼多，怎麼比？的確，NBA三分線在弧頂的長度為23英呎又9英吋，NCAA則為22又1.75英吋，但你不要以為克拉克的三分球都是那種踩在線邊的那種，她投進一海票的logo shot。不信，我們讓數字說話。

克拉克(左)的三分球射程已經到了logo shot級別，這讓對手防不勝防。 美聯社

運動家網站的女籃專家皮克曼（Ben Pickman）在去年底時發表一篇文章，拿克拉克的三分球來和NBA兩位大號三分球專家，柯瑞和里拉德來比較（皮克曼還有列出WNBA射手艾歐涅斯古Sabrina Ionescu，但因為大家可能對她不熟，我就只比較兩位NBA球星了），我節錄一些他的統計數字：

（以下數字是柯瑞和里拉德前三年的平均值，而凱特琳・克拉克則是從上季計算至2023年十二月中）

一、離籃筐25~30呎的三分球表現

柯瑞 佔出手比例：44.6% 命中率：42%

里拉德 佔出手比例：39.6% 命中率：38.5%

克拉克 佔出手比例：25.8% 命中率：42.9%

克拉克的訓練員說，她每次練習時，都會練投一百顆logo shot，而她的目標是要投進一半。連logo shot都那麼準，這種25～30呎的三分算什麼。

二、進攻早期三分球表現（NBA進攻時間還剩15至24秒；NCAA還剩20至30秒）

柯瑞 每場出手：5.2次 命中數：2.5次

里拉德 每場出手：4.5次 命中數：1.5次

克拉克 每場出手：3.7次 命中數：1.68次

克拉克在網路上有很多她一帶過半場，在對方還沒有準備時，就已經踩在贊助商標誌上出手的畫面，大家可以輕鬆找到很多。

三、有助攻和無助攻的三分球表現

柯瑞 有助攻：2.86次 無助攻：2.03次

里拉德 有助攻：1.97次 無助攻：1.99次

克拉克 有助攻：1.9次 無助攻：1.8次

克拉克不只是鷹眼隊第一號得分手，還是第一號得分機會創造者，她的使用率在NCAA女籃的百分位數高達100%，僅次於南加大的超級新人華金斯（JuJu Watkins）。當隊友都沒機會時，克拉克可以自己找自己的投籃機會，而且還很準。

四、大學時期最高三分投射率

柯瑞（2007/08） 出手：369次 命中數：162次

里拉德（2011/12） 出手：230次 命中數：94次

克拉克（2022/23） 出手：360次 命中數：140次

克拉克精彩表現 影片來源：愛荷華大學女籃官方推特

凱特琳・克拉克讓以往只屬於男生的特大號三分球帶進女籃的世界，而且還能準到和柯瑞一樣的程度，正是她風靡全美的原因。如果你還沒聽過他的名字，看完這篇文章後，趕快上網去找她的影片，你一定也會變成她的球迷。

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