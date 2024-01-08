中職／南韓直接輸出好手到大聯盟 台灣為什麼不行？

去年休季期間至今，日、韓職棒已有4名選手透過入札制度挑戰大聯盟，其中道奇隊與日職歐力士隊強投山本由伸簽下12年3.25億美元超大型合約，美職巨人隊端出6年1.13億美元合約延攬韓職英雄隊外野手李政厚，教士隊簽日職樂天隊左投松井裕樹，合約為5年2800萬美元，近期韓職LG雙子隊終結者高祐錫以2年450萬美元加盟教士。

撇開水準較高的日職不談，近年韓職輸出不少好手到美職都有不錯成績，好比說吳昇桓、姜正浩、金廣鉉、金河成都取得不錯成就，效力教士隊的金河成去年更拿下國聯工具人金手套獎，成為繼鈴木一朗之後，第二位拿下大聯盟金手套獎的亞洲球員，讓人對於韓職頂級選手的實力刮目相看。

相較之下，中職球員很難透過入札制度挑戰美職，即使高中畢業或讀大學的台灣球員到小聯盟磨練，這幾年不要說站穩，就連上到大聯盟也是相當困難的事情，對於國內基層和職棒環境而言，無疑是一項警訊，為什麼南韓行，台灣不行？

美職球隊願意派球探長駐韓職觀察獵才，除了韓職賽事競爭力夠，很重要的原因在於前輩開拓道路，2014年效力韓職英雄隊的姜正浩單季狂敲40轟，隔年加盟大聯盟海盜隊立即站穩先發三、游，單季出賽126場繳出0.287打擊率，另有15轟、58打點，在國聯新人王票選拿到第3名，用成績證明韓職也有優秀打者。

海盜前游擊手姜正浩2015年在大聯盟開啟韓流風潮，讓多支球隊球探往KBO找人。 歐新社資料照片

姜正浩披荊斬棘開路，為韓職打者另闢全新途徑，2016年朴炳鎬、李大浩（從韓職挑戰日職再挑戰美職）和金賢洙同時挑戰大聯盟，2017年輪到黃載均，再來是2021年的金河成，他們的發展有好有壞，我覺得金河成攻守俱佳，對於美職球探看韓職實力絕對有更深一層的認識和評價，前人種樹、後人乘涼，也讓李政厚收下連他自己都想不到的豐厚合約。

25歲的李政厚是南韓名將李鍾範之子，李政厚在韓職生涯累計打擊率高達0.340、上壘率0.407、長打率0.491，外帶65轟、69盜，被譽為跑打守三拍子的外野好手，拿過韓職打擊、打點和新人王，也讓人好奇韓職最頂級的外野手，在大聯盟能打出什麼樣的成績。

過去台灣投手王建民、郭泓志、陳偉殷都曾站穩大聯盟，並投出亮眼成績，也讓美職球探願意長期追蹤台灣基層好手，只是台灣野手從來就沒有在大聯盟站穩先發位置，即使連成績最好的張育成，都不算是場場先發的一線球員，這多少會讓影響美職球探對台灣打者的評價，中職比賽強度和競爭力，也完全無法吸引國外職棒球探常駐獵才。

張育成可說是台灣目前最強的打者，但他仍無法在大聯盟佔有一席之地，台灣野手的能見度始終偏低。 法新社資料照

我們必須反思的是，台灣三級棒球成績相當耀眼，有些學生球員的天賦讓球探看了直流口水，近3屆U18世界盃青棒賽，中華隊拿了1座冠軍和2座亞軍，青棒成績堪稱世界頂尖，為什麼這些球員進了成棒和職棒不進反退，站穩大聯盟的台灣選手屈指可數，最頂級的國際賽事，WBC世界棒球經典賽中華隊連兩屆都在分組預賽排名墊底。

具大聯盟資歷的林哲瑄曾說，台灣球員從小就被要求打出好成績，只要打不好內心就會糾結沒自信，老美球員受的是開放式教育，打球比較放得開，也能充分享受棒球的樂趣，而台灣三級棒球隊常從早練到晚，練得很多沒錯，但常常不知道自己在練什麼，有點浪費時間。

林哲瑄點出台灣棒球發展問題癥結，那就是從小打球就以成績為導向，練得多卻不知為何而練，被教練罵到沒自信，打起球來綁手綁腳，也缺乏思考能力，贏在起跑點不見得是最後贏家。

林哲瑄曾在小聯盟打拚8個球季，但只換來大聯盟的12個打數。台灣球員赴美打拚不易，他對此有深度的見解。 聯合報系資料照片

疫情解封後國際賽和交流賽重啟，球迷有空的話，有機會不妨到三級棒球國際邀請賽看看，不管少棒、青少棒或青棒，日本捕手多半自行配球，三壘指導區由選手來站，反觀台灣捕手幾乎每一球都由教練比暗號配球，教練站三壘指導區下達戰術。

日本棒球教育要選手從小就學會思考，遇到困難自己想辦法解決危機，再從失敗中學習，教練在場邊適時提點，這樣成長才會快，學會對自己的人生負責，才知道自己要的是什麼，畢竟思維會影響行為。

台灣教練主導捕手配球和下達戰術，卻少了讓選手學會思考的能力，訓練和比賽教練非常嚴厲責罵，甚至還要幫小朋友打理生活大小事，在這樣的體制下，台灣三級棒球隊能打出好成績沒錯，但長大呢？一旦離開教練打理一切的環境放飛，就不知道該如何是好了，所以才會出現很多高中畢業球員進中職很快就被淘汰的例子，或是抱著學習的心態旅美，而非和世界各國好手拚輸贏的強烈企圖心。

有的時候我們太在乎國際賽輸贏，卻忽略台灣棒球基層教育其實長久存在一些問題的，如果底子沒打好，從小教育就出了問題，導致根基不夠穩固，那麼，又奢談我們的職棒和國家隊的競爭力有多好呢，其實有不少球界人士語重心長地說：「國內基層棒球該受教育的不是球員，而是教練。」或許這是值得深思的議題。