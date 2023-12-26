中職／球星離、王牌傷、重砲到 象迷季後心情仍洗三溫暖

一年又到了最後的一週，回顧今年最令球迷心情激烈起伏如坐雲霄飛車般的球隊，應該就是中信兄弟了，中信過去兩年在林威助的帶領下都打進台灣大賽，且都以直落4擊敗當年的對手，不但球隊達成總冠軍二連霸，林威助個人也寫下台灣大賽8連勝的新紀錄，沒想到本季開打沒多久，球團就發生一連串出乎意料的事情。

先是從4月中陷入一波大低潮，此後差不多20天的時間都是墊底，幸好獲得富邦救援，才在5月中爬升到第4名；這段期間也發生許多事情，先是李振昌在5月初發生車禍，導致右肩鎖骨骨折，對牛棚戰力造成嚴重影響。

接著不到一星期，總帥林威助無預警地被拔掉，轉任為球團海外發展顧問，一軍教練團同時做出大幅異動，總教練由副領隊兼農場主管彭政閔轉任，王建民也由二軍升為一軍投手教練，球團高層在才進行25場比賽左右就做出這麼重大的決定，使得新的教練團倉促接手，雖然戰績有稍微拉起來，不過上半季結束時，中信仍只以28勝28敗4和的戰績位居第4名。

彭政閔在5月份倉促上台接任兄弟總教練，下半季奮戰到倒數第2場才確定無緣季後賽，中信三連霸夢碎。 聯合報系資料照片

進入下半季，中信不愧是有一定實力的二連霸球隊，加上教練團漸漸熟悉，勝率都維持在5成上下，但期間洋將的戰力調整又是話題不斷，首先是在8月洋將登錄大限前取捨掉陣中人氣頗高的洋捕福來喜，當時引起許多正反兩面的討論；而投手泰樂在大限前幾天發現傷勢，球團緊急找來替補人選馬格文，事後驗證馬格文未對球隊有太多幫助；10月初，很具壓制力的洋投艾里歐藥檢未過，中信球團隨即與他解約；再加上本季表現突出的鄭浩均，由於參加亞運而缺席了9月底到10月初超過半個月的比賽，這些都重創中信的投手戰力。

即使如此，中信仍在最後給了球迷們希望，但球迷們高漲的心情又在球季倒數第2場比賽結束，確定無緣季後賽，三連霸夢碎後，down到了谷底。

到了季後，中信球迷的心情三溫暖持續進行中，11月中的台鋼第2次擴編選秀，講了一年多的台鋼皇帝終於成真，台鋼挑走外野手陳文杰，宣布時陳文杰正在亞錦賽中華代表隊集訓，不管隊友或是球迷都表達萬分不捨；鄭浩均又在12月初傳出右肘要動TJ手術，明年整季報銷的消息，中信球迷到這裡為止沒有任何快樂起來的理由。

中信兄弟外野手陳文杰在亞錦賽集訓期間被通知要轉隊至台鋼。 中央社資料照片

還好終於有一件振奮的事情發生，中信在12月中召開記者會公告簽下樂天的自由球員陳俊秀，中信本季總得分為481分，僅贏過富邦排聯盟倒數第2名，上一次總得分未達500分是14年球季，2成50打擊率也是中信接手以來的最差表現，陳俊秀雖然近3年全壘打及打點都未到達10支及50分，成績不如以往，但對於中信的火力相信還是會有幫助。

不過隨後的交易補償人選揭曉為年輕的投手陳柏豪，或許又讓部分球迷覺得遺憾，畢竟中信傷了鄭浩均、5月傷退的吳哲源肩膀狀況未明、鄭凱文壓制力隨著年紀逐漸下滑、余謙尚待成長，明年本土先發戰力有可能面臨短缺的困境下，在冬盟表現不錯的陳柏豪被選走著實有些可惜。

中信球迷在今年面臨到換帥、連霸失利、新本土王牌手傷、人氣球星流出等不少難過的事情，但也有吳俊偉復活，奪回中繼王、李振昌車禍後順利回歸、王政順及張仁瑋的竄起、補進有實績的陳俊秀增強火力等好事，明年仍是值得期待的球季。