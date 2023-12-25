中職／樂天大換血只求1冠 日籍教頭挑戰只會更加艱鉅

今年中職總冠軍戰樂天桃猿與味全龍激戰7場敗陣，日本樂天集團進軍中職4年始終與總冠軍無緣，球季結束樂天教頭曾豪駒轉調二軍總教練，由一軍首席教練古久保健二接掌兵符，加上味全龍葉君璋和台鋼雄鷹洪一中，明年6隊就有3隊總教練是捕手出身，也讓球迷隊新球季充滿期待。

樂天教練團改組，最重要的就是將二軍總教練陳瑞振拉上一軍擔任首席教練，陳瑞振曾擔任兄弟象總教練，也在國內基層、對岸教過球，近年擔任富邦悍將與樂天二軍教練，他的資歷相當完整，對於場上解讀能力也很好，由陳瑞振擔任古久保健二的智囊團出謀劃策是一步好棋。

陳瑞振(右)有在中信兄弟擔任總教練三年的經驗，2021年則在悍將二軍擔任首席教練，今年也在桃猿二軍帶兵一整季，應該能與本土球員打成一片，很適合做與古久保健二與球隊溝通的橋樑。 聯合報系資料照片

只是，樂天換帥後挑戰只會比曾豪駒執教時期更艱鉅，上月底樂天提出60人契約保留名單，扣除新軍台鋼雄鷹，只有樂天沒有填滿60人，並將老將陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文、郭永維放在名單外，他們可能都會被其他球隊吸收，同時陳俊秀透過FA轉戰中信兄弟，拿到補償球員陳柏豪，樂天新陳代謝換血政策十分明確。

近年陳俊秀表現一度沉寂，所幸今年下半季大爆發，也為自己拚到一張FA轉隊大合約，陳俊秀是樂天精神領袖，也是球隊攻擊火力重心，少了他當然有差，相較之下，郭嚴文近年在一軍出賽空間有限，顯然已不在球隊戰力規劃，如果郭嚴文離隊，影響或許沒有陳俊秀那麼大，但郭永維未被列入60人名單，這點就實在令人納悶了。

陳俊秀透過FA轉戰中信兄弟，對桃猿的整體戰力多少會造成影響。 聯合報系資料照片

35歲的郭永維雖然不是樂天絕對的一軍先發主力球員，生涯將近2000打席也只有1轟，但他的內野守備穩健，相當會玩球，助攻推進和執行戰術能力都很好，關鍵時刻適時一即的能力也有，而且內野多個位置都能守，是非常棒的功能性選手，結果樂天並沒有將他放在60人名單，實在不明白這樣的安排想法為何，台鋼雄鷹可望吸收郭永維，就是看中他的上述價值，希望他帶領球隊小鷹並穩固內野防線。

另外，樂天放出生涯百中繼、百救援的陳禹勳，也是頗為令人意外的安排，雖然近年他傷勢不斷，但還是很能投，如果樂天一口氣失去陳俊秀、陳禹勳、賴鴻誠、郭嚴文和郭永維，雖能壓低團隊薪資，但對團隊戰力有一定的影響。

可以預見的是，古久保健二上任後樂天必然走年輕化政策，這或許是日本樂天集團4年一冠難求不得不的作法，他們離開之後核心主力依舊在，但戰力深度絕對不如以往，幾名年輕球員能否頂替上來也有待觀察，包括投手邱駿威、曾家輝、林華偉，捕手宋嘉翔，內野手馬傑森與外野手林政華，明年球季應該都會在一軍有不少出賽機會，他們的成長決定球隊牛棚和板凳深度。

另外一個觀察重點就是千萬年薪的林子偉，今年季中林子偉透過世紀交易來到樂天，但沒有打出符合身價的成績，打擊率只有2成05，而且內野守備頻出狀況，明年經過完整春訓，他在攻守兩端能否做出貢獻，有可能左右球隊戰績走勢。

林子偉季中加入桃猿後有些不適應，加上受到傷勢影響，表現不如預期。明年經過完整的春訓之後，應該很有機會恢復身手。 中央社資料照片

再者，近年樂天找洋將的預算並不充裕，陣中缺乏德保拉、布雷克這樣王牌等級的洋投，球季結束樂天找來日本獨立聯盟投手鈴木駿輔，實戰績效有待驗證，如果無法找到能打硬仗的洋投，即使打進季後賽恐怕也很難與其他球隊抗衡。

2019年Lamigo桃猿完成三連霸，風光轉賣給日本樂天集團，隨著7冠教頭洪一中出走，曾豪駒執教4年只求1冠而不可得，或許該是改變的時候了，只是這樣的變動是好是壞，明年球季開打見分曉。