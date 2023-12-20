大谷爭奪戰迎「無言的結局」 藍鳥是時候續約小葛雷諾了

大谷翔平爭奪戰在上週落幕，大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）一則誤傳的推特讓加拿大球迷興奮了一整晚，豈料只是個空包彈，多倫多最終迎來「無言的結局」，如今市場上的強力左打已經寥寥無幾，教士強打索托（Juan Soto）早被同區勁敵洋基攔胡，清單中只剩下高風險的貝林傑（Cody Bellinger），藍鳥隊制服組也該是時候向前看，將休賽季重點放在續約陣中明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）身上。

我曾於5月的文章中提到，藍鳥的奪冠窗口恐怕是沒剩多少年了，過去4年，藍鳥栽在外卡系列戰3次，且是一勝難求的0勝6敗，如今，同分區的金鶯宣告收成、光芒持續將他們的小市場哲學發揚光大、洋基補進索托與佛度戈（Alex Verdugo），唯一實力稍嫌不足的只有紅襪，要在競爭如此激烈的美聯東區出線，總管艾金斯（Ross Atkins）休賽季的操作就顯得相當重要。

向來給人強打如林印象的藍鳥打線，本季更多是靠著投手群撐腰，火車頭史普林格（George Springer）步入衰退，建隊核心的「星二代」——小葛雷諾與比切特（Bo Bichette），兩人都將在2026年成為自由球員，年輕的投捕搭擋柯克（Alejandro Kirk）與馬諾亞（Alek Manoah）本季離奇地大幅退步，後者甚至傳出與制服組鬧不合，被打包送走的機會不低，白金手套查普曼（Matt Chapman）進入自由市場尋求生涯最後一張大約，而守備組的基爾邁爾（Kevin Kiermaier）大概也不會留下，明年開季的先發打線，左打只剩扶不起的畢吉歐（Craig Biggio）與沒什麼威脅性的瓦修（Daulton Varsho），休賽季的目標除了簽下至少一名的自由市場強打，更重要的是穩固球迷信心，最直接的聯想，就是與基石之一的小葛雷諾談定延長合約。

大谷爭奪戰失利，藍鳥總管艾金斯接下來的操作必須更具創意。 美聯社資料照片

2021年繳出MVP等級的成績單（.311/ .401/ .601、48HR、OPS 1.002），小葛近期的新聞版面實在不多，原因是：他確實趨於平庸，近兩年的攻擊指數（OPS）只有 .800左右，若比較聯盟一壘手的平均進攻水準（守備能力要求較低的一壘防區，進攻產值的要求相對更高），小葛本季118的wRC+也只比均值的111高上那麼一些，不禁令人懷疑，莫非21年的表現不是實力展現，而是曇花一現？

值得慶幸的是，進階數據還是站在小葛這邊的，無論是 .375的xwOBA、92.1英里的平均擊球初速、116.7英里的最快擊球初速、49.2%的扎實擊球率（HardHit%），都是聯盟前10%左右的水準，要說和巔峰的21年差異最大的，就屬11.1%的Barrel%了，這個數字在當年可是高達15.1%，為什麼會有這樣的落差？

從本季生涯最高的擊球仰角（10.5度，去年為4.3）可以看出，小葛的確有意將球往空中打，但擊球品質卻大不如前，最大的原因就是他放寬了自己的好球帶範圍，在過去，小葛面對壞球的揮棒率是24.0%，近兩年提升到了將近30%，結果就是紮實的擊球比例降低，仰角落在甜蜜點（Sweet-Spot%，擊球仰角在8度至32度之間）的32.4%，甚至比聯盟平均還要更低。

與其增加進攻的範圍，不如限縮設定的球路，進攻更有把握的球種，小葛雷諾還是很有機會——尤其是大谷翔平轉戰國聯的現在，重返美聯MVP競逐者的行列。

大谷翔平轉戰國聯，美聯MVP將是小葛雷諾和賈吉的天下。小葛雷諾只要能不再過份追打壞球，應該還是能找回2021球季時的身手。 美聯社資料照片

相較打擊天花板頂天的小葛，另一名新生代強打游擊手比切特也將於2年後成為自由球員，藍鳥是否也該比照辦理，談定延長合約？筆者認為不然，原因是比切特的打擊型態風險實在太高，從擊球內容可以發現，比切特生涯追打壞球的比率高達37.0%，遠超聯盟平均的28.5%，但他還是在帳面上刷出了超過三成的打擊率，預期安打率（xBA）也高達 .278，能屢次將壞球敲進場內，靠的就是他高超的Contact能力，然而，這樣的擊球型態同時也是最容易衰退的，現年25歲的他若提前續約，合約內容絕對是8年起跳，商研此事並非當務之急。

綜合來看，藍鳥有著堅強的投手陣容（2023團隊WAR：13.5，聯盟第6）、頂級的主力打者，這兩部分與2019年的國民有些相像，藍鳥的牛棚還好上許多，但就是其他打者們的火力難以延續，在去年累積超過300打席的打者中，除了小葛雷諾和比切特，整條打線僅有3人能繳出平均以上的攻擊火力，如今奪冠窗口快要闔上，藍鳥再不利用眼下球員的的薪資紅利力拚冠軍，可能很快就看不到美東另外三隊的車尾燈。