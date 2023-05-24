美東坐實最強分區 藍鳥恐已錯過最佳奪冠時機

大聯盟今季同分區對戰比例調降，在全聯盟30隊都至少會碰到一次面的情況下，從原先的46.9%降到32%，意味著戰績更能體現球隊放眼全聯盟的綜合實力，被球迷稱為「火藥庫」的美聯東區，得以藉此機會體現與其他分區的實力差距，截至美國時間5月22日，該分區沒有一隊的勝率低於五成，最差的藍鳥甚至都能以25勝22敗、5成32的勝率與美聯中區的龍頭雙城旗鼓相當，足見戰力分配的不均。

光芒持續走高、紅襪重整成功

參透小市場球隊秘辛的光芒，在開季打出追平紀錄的13連勝後仍持續走高，除了原本體質就優秀的投手戰力，遠超預期的打擊爆發是他們主宰全聯盟的關鍵，團隊wRC+來到誇張的138，至今已貢獻15.5的WAR，遠超第二名德州遊騎兵的10.8，洛爾（Josh Lowe）、狄亞茲（Yandy Diaz）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）個個繳出問鼎MVP的進攻數據，加上陣中有多達11名打者打出100以上的wRC+，34勝14敗此等傲視全聯盟的戰績並非得其僥倖。

光芒本季火力大爆發，團隊打擊率暫居全聯盟第1，全壘打更是以94轟遙遙領先各隊。影片來源：大聯盟官方網站

而休賽季進行重整的紅襪，至今獲得不錯的成果，簽約方面，吉田正尚的表現沒讓眾人失望，繳出.308/ .382/ .493接近「三四五」的打擊三圍，38歲的透納（Justin Turner）也有平均以上的表現，而步入巔峰的佛度戈（Alex Verdugo）看似要迎來生涯最佳的一季，少數值得擔憂的是資歷較淺的杜蘭（Jarren Duran）、瓦德茲（Enmanuel Valdez）等人雖繳出優秀的帳面數據，但BABIP卻高得嚇人，隨時有下修的可能，紅襪殘破的投手戰力幾乎靠著全聯盟第8的打擊表現成功彌補，至今也打出了25勝22敗、勝率超過五成五的出色戰績。

最強「鳥隊」不再是藍色

近年洋基、藍鳥年年成為球評口中的奪冠熱門，卻沒有一隊能成功抱回金盃，拖沓的代價，就是金鶯這個沈睡巨人的覺醒，金鶯本季投打兩端都繳出超水準的表現，WAR雙雙位在聯盟第10，以捕手新星拉契曼（Adley Rutschman）為首，繳出攻守俱佳的頂級成績，從經典賽歸來的穆林斯（Cedric Mullins）則敲出全隊最高的143 wRC+，左右開弓的外野手桑坦德（Anthony Santander）延續上季火燙的棒子，投手則由堅強的勝利組牛棚扛起，包括中繼23.2局僅失1分、防禦率0.38的坎諾（Yennier Cano）以及火球男包提斯塔（Felix Bautista），兩人的WAR更勝陣中所有先發投手，目前以31勝16敗、6成60的勝率僅次於龍頭光芒，更別提聯盟排名第一的農場深度，這支球隊的未來值得期待。

金鶯近年不斷有農場好手升上大聯盟，不灑錢也快速提升球隊戰力。影片來源：大聯盟官方網站

相較洋基，藍鳥的處境更叫人擔心，29場對戰美東以外的分區，他們取得19勝10敗的佳績，然而同分區對戰的18場中卻苦吞12場敗仗，另外，時間和農場排名並不站在他們這邊，季前的農場深度排名是聯盟後段的第20名，唯一希望是目前百大新秀排名第24的左投泰德曼（Ricky Tiedemann）。

進攻方面，藍鳥的團隊WAR排名聯盟第9，不過全壘打數卻僅排名第18（50支），細看會發現陣中攻擊點倚重在小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、比切特（Bo Bichette），以及合約年的查普曼（Matt Chapman）身上，其餘包括外野手的莫瑞菲德（Whit Merrifield）、瓦修（Daulton Varsho），輪替捕手與指定打擊的柯克（Alejandro Kirk）與簡森（Danny Jansen）都只繳出平均以下的進攻數據，過多的打擊斷層導致進攻效率驟降，近期就陷入嚴重的得分低潮，近6場只攻下18分，其中面對得點圈的63個打席中，藍鳥只出現零星的6支安打。

藍鳥打線陷入低迷，投手壓不住對手時就很難贏球。影片來源：大聯盟官方網站

另外，投手方面的潰堤更是致命，韓籍左投柳賢振預計7月才會傷癒歸隊，雖然高斯曼（Kevin Gausman）、巴塞特（Chris Bassitt）雙雙繳出不錯的成績，然而，去年的王牌馬諾亞（Alek Manoah）卻直墜谷底，本季至今ERA高達5.15，投手獨立防禦率的FIP則是更慘的6.27，球速下探、揮空率大減、保送率倍增，用來吃飯的控制打者擊球能力盡失，本季的HardHit%高達42.8%，牛棚深度也備受質疑，陣中只有2人的防禦率低於3.5，分別是梅薩（Tim Mayza）與終結者羅馬諾（Jordan Romano）。

藍鳥的綜合實力毋庸置疑是聯盟前段班的水準，但原罪就出在他們位在美聯東區，在光芒強勢、金鶯崛起等強敵環伺下，他們難以突破重圍，農場貧脊的他們可能已經錯失過去幾年的最佳奪冠時機。