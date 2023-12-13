亞錦賽／球員壓力大又過勞 中華隊欠缺更靈活的調度

甫結束的亞洲盃棒球錦標賽，最終中華隊以0比1不敵日本，又是拿下亞軍。這是近10屆賽事中，中華隊第7度居次。今年下半年U12世界盃、U18世界盃、亞運及亞錦賽等四大賽事，棒球國家隊通通都在冠軍金牌戰失利，其中U12世界盃輸給美國，亞運敗給韓國，U18世界盃及亞錦賽都輸給日本。

從各項賽事來看，中華隊在預賽常常無往不利，日、韓都曾是手下敗將，代表實力並不輸人，對於賽果總是令球迷抱持希望。然而，一旦進入複賽或循環賽，中華隊卻是判若二隊，尤其亞運及亞錦賽都派出職業球員應戰，甚至力邀旅外選手助拳，在冠軍賽竟都遭完封。更令人難以想像的是菲律賓並非棒球強權，國內甚至只有一座棒球場，但竟讓中華隊陷入苦戰，著實令人好奇到底發生什麼事？

不能輸的壓力

「看到對手那樣享受比賽，我們幹嘛那麼緊張？」這是球員賽後的心聲，但也是大家看到的中華隊，總是容易太過緊張。棒球一直以來被視為國球，是可以在國際賽場上替台灣爭光的比賽，因此每場賽事總是受到非常多的關注。尤其這次亞錦賽，第一次在台灣首座巨蛋球場比賽，太想把大巨蛋首座冠軍留下的壓力，反而讓教練及球員綁手綁腳。

得來不易的大巨蛋正式啟用，萬人的加油聲震撼無比，讓球員更想把冠軍留下，但無形中反而可能變成巨大的壓力！ 聯合報系資料照片

大巨蛋本來就很難開轟，加上球員伸展不開，攻擊上教練就會更想用更多戰術來增加得分機會，不過司馬昭之心路人皆知，對手多早有防備，結果都是不如預期。另外一方面，壓力會讓球員眼、手、腳更不協調，無論攻擊、守備以及戰術執行都不容易發揮正常水準。

球員面臨疲勞期

相較於日本在這些非頂級賽事多派出社會人球隊的業餘球員，他們就像是台灣的合庫或台電棒球隊，球員具有一定的實力，只是沒有進軍職棒。由於他們並未歷經漫長球季的摧殘，較少有傷痛影響，加上因應國際賽可提早進行調整及集訓，派出的國家隊自然是當下狀況最佳的陣容。

許多球員從4月的職棒開季打到12月，其中多位還是剛經歷龍猿冠軍戰的球員，早就已經疲勞不堪，自然難發揮正常身手。 聯合報系資料照片

過去中華隊組訓，令人詬病的就是少了分級制度，現在雖然已有改善，但因為太想贏球，還是納入許多職棒主力的球員。然而棒球比賽多會有4至5個月休賽季，除了給球團調整就是紓緩球員一整季賽事的疲勞。不過為了國際賽，有些球員從年初經典賽打到年底亞運，又或是拚戰到12月亞錦賽，一連串高張力的大賽，難免遇到低潮及疲勞期，只能靠意志力苦撐。

短期盃賽調度不夠靈活

無論是國際賽或是職棒季後賽，短期賽事不僅考驗球員實力、抗壓性，更是考驗教練團的功力。相較於前幾次國際賽，為了搶勝常常把最強投手提早用掉，後面賽事陷入艱苦的車輪戰，本次亞錦賽投手安排、調度及定位都沒有出現問題，是值得稱讚的亮點。

在台灣大賽中常常看到有教練出奇制勝，但在國際賽的調度及戰術運用總是綁手綁腳，不夠靈活就很難突破困境。 聯合報系資料照片

但在打擊方面被討論的問題就不少，主要因為預賽表現不錯，所以先發打線人選一直維持不動。然而進到超級循環賽時，其實不少球員已陷入低潮，教練團卻依舊排入先發，只有針對棒次稍微調整。實際上板凳席中並非無人可用，可以發現有些代打球員的擊球狀態比先發更好，可惜未能重用。加上教練團每次上壘就下達眾人皆知的推進戰術，在在都顯示中華隊的整體調度不夠靈活，不敢出奇制勝。

每到國際賽事，中華隊往往打出勢如破竹的開始，讓日本、韓國對戰中華隊時都不敢有一絲懈怠，但中華隊最終卻都是飲恨。可以看得出來，球員已經非常努力，但心有餘而力不足，反而是從國際賽事整體規劃、組訓、教練等都卡在太想贏的迷思，因此各層面都不夠靈活，恐怕要走出新的格局，才不會一直讓球迷感到雖敗猶榮的遺憾。