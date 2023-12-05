大谷翔平下一站呼之欲出 不是留天使就是去道奇

世界各地的棒球迷，都期待「二刀流」大谷翔平下一季效力哪支球隊，據Sportsnet的記者尼科爾森-史密斯（Ben Nicholson-Smith）披露，已有球隊與大谷的經紀團隊協商中，幾支隊伍的代表都飛赴洛杉磯，安排與大谷翔平及其代表們會面，近日可望敲定新東家誰屬，這一篇我想做個預測。

稍早，ESPN體育頻道記者帕森（Jeff Passan）報導，德州遊騎兵、波士頓紅襪和紐約大都會隊等，都確定放棄追逐大谷翔平，把注意力轉向市場上其他球員。而洛杉磯道奇、芝加哥小熊、多倫多藍鳥和洛杉磯天使隊仍在競標中。你沒有看錯！外界預期早早出局的天使隊，竟然還在大谷翔平名單中。另外一個低調卻態度積極的隊伍是舊金山巨人隊，國聯西區世仇道奇、巨人搶同一個人，這下子樑子可說是結大了！

大谷翔平的「自由劇場」，比世界大賽冠軍更充滿了懸念，也有不少戲劇元素。除了他被預估具破紀錄的身價，還有一個問題是大谷翔平的個人特質，怎麼說呢？想想他若是一個具歷史地位的傳奇，是會選擇「抱團」逐冠，還是選擇拿史上超大肥約以逸待勞？這怎麼看都不像大谷翔平的作風。日前，大谷翔平的紀錄片在迪士尼頻道播放，其中他提到一點，人生的決斷很多時候都靠感覺，之後是認真執行讓這個決定變正確，就像小學作文寫道：「我要成為棒球選手」、高中畫出九宮格「要成為八隊第一指名」，到WBC世界棒球經典賽前和達比修有的簡訊對話，目標是打敗美國隊登「世界一」。

如果這是他的人格特質，你可以思考一下「五億、六億美元合約是他要的嗎？」。以目前聯盟最財大氣粗的大都會遭剔除觀之，錢並不是重點。再來，大谷翔平要「投奔一支立刻登頂世界大賽冠軍的球隊嗎？」捷徑應是加入席格（Corey Seager）的遊騎兵隊，但那也被排除了！假設大谷翔平是一肩扛起勝負的人，試問會在意「我的隊友打擊好爛、都不能打下分數，球隊投手真差勁，都吃不下長局數」這檔事嗎？也許聯盟的一線球星會，但輸球率先檢討自己的大谷翔平，不太像這種類型。想贏球跟投奔強隊兩碼事，更何況他有一個各隊朝思暮想的神鱒隊友楚奧特（Mike Trout） 。

能跟這個年代最好的大聯盟打者楚奧特(左)並肩作戰多年，對大谷翔平(右)來說應該也是值得珍惜的緣份。 2023 Topps Bunt 球員卡

幾年前，我曾採訪過日本投手黑田博樹，他在道奇隊的更衣室內說：「在日本，野球運動講究的是精神力，若輸了是你努力不夠，並非球隊經理或隊友不夠好。」最有精神力的人物當推鈴木一朗，他在菜鳥年2001年加入西雅圖水手隊，一口氣揮棒打出史詩內容登上美聯MVP。之後，他並未鬆懈下來，連續十年球季都貢獻兩百安，包括破聯盟記錄的258支安打，即使水手隊一直都很爛，離季後賽好一段距離。但是，鈴木一朗從沒公開指責球隊、抱怨隊友，只是年複一年上場打球，沒講過外人一句壞話，所以我猜大谷會隨著前輩腳步，繼續忠心留在安那罕（Anaheim）。

鈴木一朗(左)是大谷翔平(右)的偶像，大谷可能會追隨前輩的腳步，明知不可為而為之，努力幫助球隊爭冠。 2019 Topps Bunt 球員卡

我們常說球是圓的，即使一支隊伍連年打進季後賽都不代表奪冠，強如道奇隊過去兩年季後賽首輪翻車，先後敗給外卡隊伍聖地牙哥教士、亞利桑那響尾蛇隊，紐約洋基隊、小熊隊上季連季後賽都進不去，試問聯盟還有哪支隊伍能承諾「加入我們保證奪冠。」若世界大賽冠軍可以用喊的，那大聯盟就不必打那麼多場例行賽，直接按陣容排名打季後賽吧！我不敢說大谷翔平一定留天使隊，但放眼望去還真不知除了金錢誘因，有哪支隊伍值得投效？為何各隊對大谷翔平望眼欲穿？他投打兼備的實力毋庸置疑，但很大程度還是商業價值的提升，包括門票收入、轉播權和紀念品，關西大學的經濟學家宮本克弘說，大谷2022年經濟影響金額達到3.37億美元，這數字對於單一運動員來說是前所未有。因此，宣稱大谷翔平是奪冠最後拼圖的球隊，應該不是浪漫的追逐，而是看中經濟效益。

即使大谷翔平最終沒回天使隊，他應該也不會選擇投奔藍鳥隊或小熊隊，首先這兩支隊伍並沒吸引大谷翔平的真正誘因，除了背後的商業價值以外。 2023 Topps Bunt 球員卡

聯盟的2023年冬季會議即將舉行，大谷翔平無疑會成話題焦點。就算確定無法投球，他的下一張合約預測約6億美元。天使隊的總管米納亞（Perry Minasian）在11月總經理會議說：「他（大谷）是一位優秀球員，我知道這個人會受到很多關注，可以理解原因。我們看看今後發展，天使隊有一套計劃，我們會執行看看以瞭解結果。」這寓意著，球隊並未完全放棄大谷翔平，即使薪資空間不足、戰力欠佳，他們仍想留住這位二刀流。南加大運動經濟教授卡特（David Carter）說：「簽約本身是雙向合作，（簽約）球隊想從大谷翔平身上獲得什麼？而大谷對於這一支球隊的期望是什麼？」由此得知，驅策各隊拿出大約的積極態度，原因仍是背後的經濟收益，而大谷想不想讓這支隊伍獲利，就在能否於更換新環境時，獲得天使隊所沒有的籌碼。運動播客節目“Marine Layer”提到：「你想待在一個舒適的地方，一個球迷喜歡你的地方，也是一個和家人可留下的地方，那才是爭取大谷翔平的賣點。」

洛杉磯是我預測大谷翔平的最終落點，除了老東家天使隊之外，另一個選擇就是道奇隊，目前該隊也被視為簽下大谷的領先隊伍，投注賠率有40％，這不難理解。首先，大谷很熟悉洛杉磯，道奇隊即使過去兩年季後賽落馬，但仍是聯盟數一數二的勁旅，符合大谷不想輸的信念。再來，相比於天使隊自2011年以來更換四任不同的總經理，道奇隊管理層顯得穩定許多，這些都是天使隊不及之處。

只是，如果大谷翔平真的轉投道奇隊，這將是一個令天使隊迷心碎的情節，更是市場行銷的致命一擊，尤其過去幾年天使砸了大筆預算宣傳二刀流，現在卻琵琶別抱同城對手。不管大谷的自由劇場有沒有好萊塢式的戲劇結局，譬如高唱「高額短約回歸天使隊」或「投奔道奇藍軍」，這場秀絕對精彩。