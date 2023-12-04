隊中最好強打還是賈吉 突顯洋基養成災難

被台灣球迷戲稱「八字不夠重」扛不起洋基40號球衣的塞佛里諾（Luis Severino）終於在上週跳槽同城大都會，成為第一個找到新東家的前洋基球員。在塞佛里諾離隊後，洋基土生土長球員中的「紅軍」（台語，資格最老）就成了明年將邁入生涯第九個球季的大隊長賈吉（Aaron Judge）。目前隊上資歷比賈吉老的史丹頓（Giancarlo Stanton，14年）、勒梅休（DJ LeMahieu）及瑞佐（Anthony Rizzo，13年）等打者都屬於帶槍投靠。而且在賈吉之後，洋基唯一端得上檯面的自家養成班底也只剩托瑞斯（Gleyber Torres）一人。

不僅如此，年僅26歲的托瑞斯打完下一季就將成為自由球員。根據MLB Trade Rumor網站預估，擁有最後一次仲裁資格的托瑞茲明年有機會拿到1500萬美元以上的薪水。只要他繼續維持最近兩季每年20發全壘打、OPS .750以上的表現，成為自由球員後薪水多半只會更高。但因為「出道即巔峰」（新人王投票第三名，隔年轟出38發全壘打）的托瑞斯這幾年始終未能更上層樓，從洋基多次將他列為交易人選來看，顯然對與這位年輕的子弟兵續約不感興趣。

洋基二壘手托瑞斯在生涯前兩季打出球星身手，OPS高達.820和.871，但接下來幾季表現急速下滑，直到今年才奮力打回.800。 歐新社資料照片

這種賈吉之外「更無一人是男兒」的尷尬局面充分反映出洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的建隊方針已徹底失敗。華盛頓郵報十月份一篇報導就毫不客氣地指出，今年團隊薪資高達2.78億美金卻打出27年來最差戰績的洋基是「現代運動史上最昂貴的失敗之一」。文中並分析像洋基這種搜刮大批高薪球星的頭重腳輕建隊方式，不僅效益極低，實際戰績也往往並不理想。除了洋基，今年的大都會跟教士同樣是「血淋淋」的例子。

相反地，以自家新秀為骨幹的勇士則是最佳反例。已經連續六年拿下國聯東區冠軍並且在前年奪冠的勇士投打人才濟濟，擁有新科MVP亞古納（Ronald Acuna Jr.）、三壘手萊里（Austin Riley）、二壘手奧比斯（Ozzie Albies）、外野手哈里斯（Michael Harris II）、強投史泰德（Spencer Strider）、弗里德（Max Fried）、愛德（Bryce Elder）等多位新生代球星（這還沒算上被交易的捕手康崔拉斯（William Contreras）），而且大多都已用相對低廉的長約綁定。也因此即便成為自由球員的球星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、游擊手史旺森（Dansby Swanson）轉投他隊，勇士仍有餘力騰出手來收進奧森（Matt Olson）等明星球員補上他們的空缺。

勇士農場近年培育出一堆優異的年輕打者，在逐漸開花結果後，終於成為一支具有超級強力打線的球隊。 擷圖自亞特蘭大FB官方粉絲團

或許有人會認為勇士是個特例，畢竟像他們這樣短時間內多位年輕球員一起開花結果的大豐收並不多見。但像洋基這樣既花大錢又能養出不少年輕球員的球隊並不是沒有，最典型的例子就是長年與洋基競爭團隊薪資榜首的道奇。即便道奇這幾年不惜重金簽下多名MVP等級巨星，陣中還是有明星捕手史密斯（Will Smith）、新秀外野手奧特曼（James Outman）、先發投手梅伊（Dustin May）、米勒（Bobby Miller）以及先發救援兩用型的佛格森（Caleb Ferguson）等土生土長的班底。若沒有他們的先後崛起，道奇絕不可能長期霸占國聯西區冠軍跟拿下一冠。甚至應該說，擁有雄厚資本可以花大錢簽球員以補不足的球隊其實更有優勢，因為他們能夠將自家農場上的新秀牢牢攥在手裡，不用透過交易用未來換現在。

事實上凱許曼的作法也是如此。即便每逢交易大限或冬季會議就挨批，凱許曼始終堅持牢牢掌握自家潛力新秀，從不輕易用他們當籌碼做交易。問題是這些堅持並沒有為洋基帶來多少生力軍。從桑契斯（Gary Sanchez）、安都哈（Miguel Andujar）到弗瑞茲爾（Clint Frazier），洋基有過太多把潛力股養成水餃股不得不認賠殺出的先例。在投手方面，塞佛里諾跟赫曼（Domingo Germán）的狀況也差不多一樣悲劇，結果真正笑到最後的反倒是被洋基看輕的冠軍投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。

洋基近年想積極栽培的多位年輕員最後都是相當失敗，反倒是不看好的蒙哥馬利卻成為幫助遊騎兵奪冠的大功臣。 路透社資料照片

話說回來，上述這些球員從洋基農場畢業後至少有幾年好光景，當初同樣評價頗高卻從未發光發熱的其他新秀人數可能還遠不止於此。自凱許曼開始執掌洋基至今，被他們選上的幾十位一二輪選秀新人中最終就只有賈吉跟柯爾（Gerrit Cole）能成為洋基的台柱。諷刺的是，當年高中畢業後在第一輪被洋基選上的柯爾其實是拒絕了他們的高薪誘惑選擇繼續升學，到頭來洋基還是得靠一份投手史上最高薪的天價合約才延攬到這位塞揚獎得主。根據大聯盟官網的農場評比，洋基近年最高名次從未高於第12名，今年季中更掉到全聯盟第21，凡此種種都透露洋基的養成系統確實出了大問題。

在最新案例「基特接班人」游擊手沃爾普（Anthony Volpe）、二年級外野手卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）及年輕投手施密特（Clarke Schmidt）交出未如人意的表現後，這個冬天洋基又一次回到市場尋求交易大物索托（Juan Soto）及簽下貝林格（Cody Bellinger）、日職最強投手山本由伸的可能性。不論洋基最後能贏得以上任何一位大牌球星的青睞，都免不了要增加數千萬年薪的負擔以及隨之而來的高昂豪華稅。如果這一次重金打造的洋基明年戰績仍無起色。恐怕不只執掌兵符的總教練布恩（Aaron Boone），就連現役任期最長的總管凱許曼也將黯然下台。