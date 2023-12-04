中職／當年兄弟沒抽中籤王 今簽下陳俊秀將衝擊許基宏

今年球季結束陳俊秀行使FA自由球員權利，根據媒體報導，他已經與中信兄弟高層見面洽談，近期可望宣布加盟黃衫軍，消息一出震撼球界，不禁讓人感嘆命運好好玩。

陳俊秀旅美發展多年無緣上大聯盟，2014年投入中華職棒季中選秀，這一年選秀非常特別，第一輪採抽籤方式，當時4隊同時指名陳俊秀，結果由Lamigo桃猿抽中，接著補選，統一獅指名屏東高中投手陳韻文，而中信兄弟和義大犀牛又同時指名同一名球員，就是具大聯盟資歷的投手羅嘉仁。

結果，中信兄弟又沒抽到籤，只好再次補選指名投手江忠城，連續兩次抽籤都「槓龜」，當時兄弟總教練謝長亨曾感嘆手氣真的不好，並表示，「選秀要靠運氣，真的很怪？」

中職2014年季中選秀，四隊首輪全部指定陳俊秀，最後改用抽籤決定，由Lamigo桃猿抽中(左2)。 余承翰

重點來了，當年選秀第2輪就正常順位指名，無須再抽籤，中信兄弟選到一壘手許基宏，陳俊秀幫助桃猿打下多座總冠軍，許基宏曾陷入「五虎將風暴」被冷凍多年，後來才解凍重返一軍，並在2021、22年助兄弟奪冠完成二連霸，如今陳俊秀來到兄弟，最直接衝擊的就是同為一壘手的許基宏。

本季中信兄弟一壘防區主要由許基宏和張志豪鎮來守，許基宏先發59場，張志豪44場，兩人都是左打砲，而今年一整季兄弟左打累計2928打席，反觀右打只有共1703打席，打線「左傾」現象十分顯著，陳俊秀加盟可改善這個問題。

今年許基宏打得相當掙扎，出賽63場打擊率0.247，外帶5轟、26打點解凍重返一軍戰線來的新低數據，其實今年一開始陳俊秀也打得非常糟糕，開季到7月20日為止，打擊率只有0.152，勉強擠出1支全壘打，打下5打點，但從7月21日到球季結束，打擊率高達0.321，外帶6轟、26打點，季後挑戰賽和台灣大賽也有非常亮眼的表現。

這是因為陳俊秀在下半季狂拉尾盤，讓他在FA市場瞬間成為熱門標的物，最終由中信兄弟拿下，直接和許基宏對位競爭；從好的方面來看，陳俊秀的到來能刺激許基宏，或許不是壞事，但如果許基宏表現還是沒有起色，出賽空間恐遭壓縮，或是被丟到DH與多人競爭，面臨生存保衛戰。

陳俊秀加入中信兄弟後，將對一壘手許基宏造成最直接的衝擊。 聯合報系資料照片

陳俊秀和許基宏都是2014年選秀梯隊，當年中信兄弟選秀沒能抽中籤王措施陳俊秀，如今在FA市場將他納入麾下，是好是壞目前評斷還言之過早，畢竟過去中職透過FA轉隊成功僅3例，包括林智勝、鄭達鴻、賴鴻誠，以CP值來看3人都不是太理想，反倒是在60人保留名單外的胡金龍、林益全、王躍霖、王勝偉，轉隊後都大放異彩，完全不用轉隊費，被戲稱為「真˙FA」。

今年中信兄弟團隊長打率0.346，全聯盟只贏過打擊貧弱的富邦悍將，陳俊秀的到來可以有效提升兄弟長打火力，但他已35歲，過去也有一些傷痛史，而且2022至23年間還有一段超過一年的嚴重的打擊低潮期，陳俊秀能否身體健康並穩定輸出還是未知數，畢竟陳俊秀薪水很高，中信兄弟也付出不少代價，當然希望秀秀能物超所值，就看明年的表現了。