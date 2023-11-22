結束8年廉價勞工合約 前田健太的下一步怎麼走？

2016年1月，剛獲得生涯第二座澤村賞的前田健太與洛杉磯道奇隊達成共識，同意以8年2500萬美元合約入札棒球最高殿堂，消息一出群眾譁然，即便健檢報告中有手肘傷勢的疑慮，但能以如此低廉的價格拿下當年日職最佳投手，對比田中將大2014年的7年1億5500萬美元，如此大的差距時至今日仍令人難以置信。8年過去，前田證明自己值得更多，縮水賽季甚至獲得美聯塞揚票選第二名，如今總算恢復自由身，但年齡優勢也隨之而去，年屆35歲的前田健太，接下來該留在大聯盟，抑或回歸廣島鄉民的懷抱？

前田本季出賽21場、20場先發6勝8敗，吃下104.1局、送出117次三振與28次保送、ERA 4.23、FIP 4.02，他嘗試複製2020年成功的配球策略——提升指叉與滑球的使用率，但就結果來看，除了表現優異的縮水賽季，近2個賽季的狀態都出現明顯下滑。

隨著年紀增長，前田健太逐漸拉抬變化球種的使用率，從2020年開始，他的指叉球、滑球已經超出四縫線直球的使用率。 擷圖自大聯盟官方Baseball Savant網站

擊球結果顯示，前田健太本季在多項數據都面臨生涯最差，包括33.6%的滾地球率及33.6%的飛球率，打者對他的擊球仰角近幾年不斷攀升，但前田也未能有效壓制對手的擊球品質，數據如42.1%的HardHit%、8.2%的Barrel%，以及90.4英里的被擊球初速（生涯平均88.4）都是生涯新高，造就他本季被長打的佔比相較往年更多，要把所有原因都歸咎於衰退實在太過粗暴，仔細看會發現，左右前田表現的關鍵，最終還是回到自己的控球。

論及控球，前田健太過去可是有著「Maedux」的美譽，也就是控球能力媲美名人堂投手「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux），確實，他的直球與指叉球仍維持中上的水準，但滑球可就不好說了，這顆使用率30.6%的變化球種，本季被擊球初速來到生涯新高的88.9英里，揮空率則是新低的27.6%，從投球落點便可一目瞭然——幾乎集中在紅中位置，無論球數落後、領先，抑或2好球沒有壞球的絕對優勢，前田滑球的落點位置並無二致，但就是太過集中於好球帶，整季挨了17發全壘打，就有10發是因滑球失投所致。

左圖為前田健太2020年的滑球落點熱區，右圖則為2023，可以看出，前田這顆變化球的落點逐漸移往紅中，這也是他近兩季被重擊的原因之一。 擷圖自大聯盟官方Baseball Savant網站

承襲日製投手的傳統，指叉球是前田武器庫中的最有價值球種，整季創造了高達8的Run Value，面對左右打都極具效率，對上此一球路，打者僅能繳出.247的xwOBA，還有35.0%的揮空率。四縫線直球在兩個主要變化球種的掩護下也還算堪用，雖然球速僅有91.0英里，但若將其控制在高的進壘點，則能收穫到將近五成的三振率。

若能成功將四縫線直球控制在高角度，前田便能收穫不錯的三振率。 擷圖自大聯盟官方Baseball Savant網站

根據《Baseball Fangraph》中的一篇專欄探討，2018至22年期間，自由市場中的球員每貢獻1.0 fWAR，球隊平均得支付680萬美元，前田8年貢獻15.0的fWAR，換算下來，他的表現至少值得1億美元，這數字可是當時簽約金的4倍，這也是為什麼他過去總被球迷稱作「廉價勞工」的原因。

《ZiPS》系統預測，前田明年若持續留在大聯盟，36歲的他將吃下132.0局、ERA 4.15（FIP 4.16），約是聯盟中後段輪值的成績，且單就指叉球的價值，最差也是個及格的長中繼人選，若以年齡相仿、剛與紅雀簽下1年1000萬美元合約（第二年為16M的球隊選擇權）的林恩（Lance Lynn）作為標竿，後者本季在183.2局的投球中繳出5.53的FIP，除了球速，K/9、BB/9都不如前田，以此作為起標價並不奇怪，預估他將收到一份年均薪約落在1200至1500萬美元，完整的2年大聯盟合約。